Instala Shiori con un solo clic.
Administrador de marcadores autoalojado que archiva automáticamente páginas web sin conexión para que el contenido guardado permanezca accesible incluso si el original desaparece.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Shiori
Shiori es un gestor de marcadores autoalojado escrito en Go y diseñado como una alternativa centrada en la privacidad a Pocket e Instapaper. Guarda páginas web como archivos sin conexión, por lo que tus marcadores permanecen legibles incluso cuando las fuentes se desconectan, están detrás de muros de pago o desaparecen por completo. Con más de 9,000 estrellas en GitHub, se ha convertido en una opción preferida para investigadores, desarrolladores y lectores preocupados por la privacidad que construyen bases de conocimiento personales.
Alojar Shiori en tu propio VPS mantiene las listas de lectura y el contenido archivado completamente privados, sin seguimiento de terceros ni recopilación de datos. A diferencia de los servicios en la nube de nivel gratuito que imponen límites de almacenamiento y retención, el alojamiento VPS te brinda capacidad ilimitada y control total sobre tu archivo.
Funciones clave de Shiori
Archivo de páginas sin conexión
Guarda una copia local de cada página guardada en favoritos para que el contenido siga siendo legible incluso si la URL original deja de estar disponible o queda detrás de un muro de pago.
Búsqueda de texto completo
Busca en todos los marcadores y el contenido de las páginas archivadas, lo que hace que sea rápido encontrar información específica entre miles de páginas guardadas.
Extensiones del navegador
Guardado de marcadores con un solo clic desde Chrome y Firefox sin salir de la página actual, con el archivo creado automáticamente en segundo plano.
Importación de Pocket
Migra las bibliotecas existentes de Pocket en formato de Marcadores de Netscape, conservando las etiquetas y haciendo que la transición al archivo autoalojado sea fluida.
REST API y CLI
La API REST completa y la interfaz de línea de comandos permiten la integración con scripts de automatización y herramientas personalizadas más allá de la interfaz web.
¿Por qué ejecutar Shiori en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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