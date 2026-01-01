Sharkey es una bifurcaciĆ³n de Misskey que sigue el desarrollo original y ofrece una experiencia social pulida para el fediverso. Habla ActivityPub de forma nativa, por lo que tu comunidad puede seguir e interactuar con cuentas en Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed y el resto de la red federada sin necesidad de puentes.

En comparaciĆ³n con la versiĆ³n original de Misskey, Sharkey aĆ±ade ediciĆ³n de publicaciones federada, fondos de perfil federados, compatibilidad con la API de cliente de Mastodon y docenas de mejoras en la experiencia de usuario (UX) impulsadas por los comentarios de la comunidad. Alojar Sharkey en tu propio VPS mantiene tu lĆ­nea de tiempo, medios y grĆ”fico de seguidores completamente bajo tu control, sin que ningĆŗn propietario de plataforma decida a quiĆ©n puedes llegar.