Despliega Shadowbroker con instalación de un solo clic.
Plataforma OSINT de código abierto en tiempo real que agrega más de 60 fuentes de inteligencia global en vivo — aeronaves, barcos, satélites y más — en un solo mapa.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Shadowbroker
Shadowbroker es una plataforma de inteligencia geoespacial OSINT de código abierto que agrega más de 60 fuentes de datos globales en tiempo real en una única interfaz de mapa interactivo. Reúne posiciones de aeronaves privadas y comerciales, movimientos de embarcaciones marítimas, pasos de satélites activos, zonas de conflicto, eventos de interferencia de GPS, actividad sísmica, cámaras CCTV y redes de radio en malla — datos disponibles públicamente que rara vez se agregan en un solo lugar. Una capa opcional de agente de IA le permite conectar un modelo de lenguaje para analizar las fuentes y descubrir correlaciones que no son visibles al observar las capas de datos individuales.
Alojar Shadowbroker en un VPS le brinda a su equipo un panel de inteligencia persistente y compartido sin análisis de uso, sin intercambio de datos con terceros y con control total sobre qué fuentes e integraciones de API están habilitadas.
Funciones clave de Shadowbroker
Más de 60 fuentes de datos en vivo
Consolide posiciones de aeronaves, embarcaciones marítimas, pasos de satélites, zonas de conflicto, eventos de interferencia de GPS y datos sísmicos de más de 60 fuentes sin cambiar entre herramientas.
Seguimiento de aeronaves y embarcaciones
Monitorea jets privados, vuelos comerciales y embarcaciones marítimas en tiempo real utilizando las integraciones de flujo de OpenSky OAuth2 y AIS para una cobertura global.
Capa de agente de IA
Conecta un modelo de lenguaje para analizar transmisiones en vivo y descubrir correlaciones nunca antes vistas a través de capas de datos geoespaciales automáticamente.
Capas de conflicto y amenaza
Visualice zonas de conflicto activas, eventos de interferencia de GPS, frentes de incendios forestales y alertas de emergencia en el mismo mapa que el tráfico aéreo y marítimo.
Inteligencia autoalojada
Mantén todos los datos de inteligencia en tu propio VPS sin suscripciones SaaS, sin análisis de uso y sin plataformas de terceros que reciban tus consultas.
¿Por qué ejecutar Shadowbroker en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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