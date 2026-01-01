Shadowbroker es una plataforma de inteligencia geoespacial OSINT de código abierto que agrega más de 60 fuentes de datos globales en tiempo real en una única interfaz de mapa interactivo. Reúne posiciones de aeronaves privadas y comerciales, movimientos de embarcaciones marítimas, pasos de satélites activos, zonas de conflicto, eventos de interferencia de GPS, actividad sísmica, cámaras CCTV y redes de radio en malla — datos disponibles públicamente que rara vez se agregan en un solo lugar. Una capa opcional de agente de IA le permite conectar un modelo de lenguaje para analizar las fuentes y descubrir correlaciones que no son visibles al observar las capas de datos individuales.

Alojar Shadowbroker en un VPS le brinda a su equipo un panel de inteligencia persistente y compartido sin análisis de uso, sin intercambio de datos con terceros y con control total sobre qué fuentes e integraciones de API están habilitadas.