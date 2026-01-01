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Plataforma OSINT de código abierto en tiempo real que agrega más de 60 fuentes de inteligencia global en vivo — aeronaves, barcos, satélites y más — en un solo mapa.

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Todo lo que puedes crear con Shadowbroker

Shadowbroker es una plataforma de inteligencia geoespacial OSINT de código abierto que agrega más de 60 fuentes de datos globales en tiempo real en una única interfaz de mapa interactivo. Reúne posiciones de aeronaves privadas y comerciales, movimientos de embarcaciones marítimas, pasos de satélites activos, zonas de conflicto, eventos de interferencia de GPS, actividad sísmica, cámaras CCTV y redes de radio en malla — datos disponibles públicamente que rara vez se agregan en un solo lugar. Una capa opcional de agente de IA le permite conectar un modelo de lenguaje para analizar las fuentes y descubrir correlaciones que no son visibles al observar las capas de datos individuales.

Alojar Shadowbroker en un VPS le brinda a su equipo un panel de inteligencia persistente y compartido sin análisis de uso, sin intercambio de datos con terceros y con control total sobre qué fuentes e integraciones de API están habilitadas.

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Funciones clave de Shadowbroker

Más de 60 fuentes de datos en vivo

Consolide posiciones de aeronaves, embarcaciones marítimas, pasos de satélites, zonas de conflicto, eventos de interferencia de GPS y datos sísmicos de más de 60 fuentes sin cambiar entre herramientas.

Seguimiento de aeronaves y embarcaciones

Monitorea jets privados, vuelos comerciales y embarcaciones marítimas en tiempo real utilizando las integraciones de flujo de OpenSky OAuth2 y AIS para una cobertura global.

Capa de agente de IA

Conecta un modelo de lenguaje para analizar transmisiones en vivo y descubrir correlaciones nunca antes vistas a través de capas de datos geoespaciales automáticamente.

Capas de conflicto y amenaza

Visualice zonas de conflicto activas, eventos de interferencia de GPS, frentes de incendios forestales y alertas de emergencia en el mismo mapa que el tráfico aéreo y marítimo.

Inteligencia autoalojada

Mantén todos los datos de inteligencia en tu propio VPS sin suscripciones SaaS, sin análisis de uso y sin plataformas de terceros que reciban tus consultas.

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