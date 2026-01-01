Implementa Shaarli en un solo clic.
Servicio de marcadores personal, minimalista y sĆŗper rĆ”pido que almacena todo en una Ćŗnica base de datos de archivo plano ā no se requiere SQL.
Elige un plan VPS para Shaarli
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Shaarli
Shaarli es un servicio de marcadores personal y minimalista diseĆ±ado como un reemplazo autoalojado para el del.icio.us original. Almacena cada marcador en un Ćŗnico archivo PHP plano ā sin servidor de base de datos, sin migraciones, sin actualizaciones de esquema ā y muestra un feed limpio, cronolĆ³gico inverso, de enlaces, notas y actualizaciones estilo microblog que puedes mantener pĆŗblicos, privados o mezclados por elemento.
Alojar Shaarli en tu VPS te proporciona un archivo de enlaces privado bajo tu propio dominio, un feed RSS/Atom de tus compartidos, un sistema de notas compatible con Markdown, y un bookmarklet mĆ”s una API mĆ³vil que convierten cualquier navegador o aplicaciĆ³n en un objetivo de guardado con un solo clic. Todo el stack es un Ćŗnico contenedor PHP respaldado por un archivo JSON ā las copias de seguridad son una simple copia de archivo.
Funciones clave de Shaarli
Almacenamiento de archivo plano
Los marcadores se guardan en un Ćŗnico almacĆ©n de datos PHP sin un servidor de base de datos que instalar, configurar o respaldar ā copia el archivo y tendrĆ”s tu archivo.
Flujo cronolĆ³gico inverso
Cada marcador, nota o publicaciĆ³n de microblog llega a una lĆnea de tiempo ordenada con etiquetas, bĆŗsqueda de texto completo y controles de privacidad por enlace.
Fuentes RSS y Atom
Los feeds RSS y Atom integrados convierten tu Shaarli en un blog pĆŗblico de enlaces o una fuente privada de lector de feeds ā funciona con cualquier aplicaciĆ³n de lectura.
Bookmarklet y API REST
Guarda enlaces desde cualquier navegador con el bookmarklet incluido, o envĆa desde aplicaciones mĆ³viles y de escritorio usando la API REST tipada.
Notas de Markdown
Escribe notas mĆ”s largas y publicaciones de microblog en Markdown junto con marcadores, con visibilidad pĆŗblica opcional para compartir.
Huella ligera
Un contenedor PHP Ćŗnico sin servidor de base de datos funciona cĆ³modamente en los planes de VPS mĆ”s pequeĆ±os sin competir con otras aplicaciones por recursos.
ĀæPor quĆ© ejecutar Shaarli en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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