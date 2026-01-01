SFTPGo es un servidor de transferencia de archivos de cÃ³digo abierto y con todas las funciones, construido sobre una arquitectura basada en eventos. Soporta mÃºltiples protocolos desde una Ãºnica implementaciÃ³n â€” SFTP, FTPS, WebDAV y HTTP/HTTPS â€” junto con mÃºltiples backends de almacenamiento que incluyen sistemas de archivos locales, Amazon S3, Google Cloud Storage y Azure Blob Storage. Una interfaz WebAdmin integrada brinda a los administradores control total sobre usuarios, grupos, cuotas y polÃ­ticas de acceso, mientras que una interfaz WebClient permite a los usuarios finales administrar sus propios archivos directamente en un navegador sin necesidad de software adicional.

Alojar SFTPGo en tu propio VPS mantiene la infraestructura de transferencia de archivos bajo tu control. TÃº estableces las polÃ­ticas de retenciÃ³n, las reglas de acceso y los backends de almacenamiento â€” sin tarifas por usuario, sin lÃ­mites de uso y sin que los datos salgan de tu infraestructura.