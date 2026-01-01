Implementa ServerStatus con un solo clic.
Panel de monitoreo multiservidor ligero que agrega métricas en tiempo real de todos tus servidores en una sola vista.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ServerStatus
ServerStatus es un sistema de monitoreo multi-servidor de código abierto que recopila métricas de CPU, memoria, disco y red de cualquier número de máquinas remotas y las presenta en un único panel web en tiempo real. Cada servidor monitoreado ejecuta un agente cliente ligero que reporta al servidor central de ServerStatus, facilitando una vista unificada de toda tu infraestructura sin desplegar una pila de observabilidad pesada.
Alojar ServerStatus en tu propio VPS mantiene todas las métricas de infraestructura privadas y bajo tu control. El panel web se actualiza en tiempo real y no requiere base de datos, ni una compleja tubería de configuración, ni dependencias externas — solo un único contenedor y un archivo de configuración que lista tus servidores.
Funciones clave de ServerStatus
Agregación multiservidor
Recopile y muestre métricas de servidores remotos ilimitados en un panel de control centralizado sin instalaciones separadas por servidor.
Panel de control en tiempo real
La interfaz de usuario web que se actualiza en tiempo real muestra la carga de la CPU, el uso de la memoria, el espacio en disco y el rendimiento de la red para cada host monitoreado de un vistazo.
Agentes cliente ligeros
Los servidores remotos ejecutan un cliente mínimo de Python o shell que reporta métricas a través de una conexión TCP simple, con una sobrecarga de recursos casi nula.
Alertas de monitoreo
Define reglas de alerta basadas en expresiones para condiciones de CPU, memoria y red y envía notificaciones a través de devoluciones de llamada de webhook configurables.
Monitoreo de sitios web y SSL
Monitorear puntos finales HTTP/HTTPS y el vencimiento de certificados SSL junto con las métricas del servidor en el mismo panel de control.
¿Por qué ejecutar ServerStatus en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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