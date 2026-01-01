Hasta un 69% de descuento en ServerStatus

Implementa ServerStatus con un solo clic.

Panel de monitoreo multiservidor ligero que agrega métricas en tiempo real de todos tus servidores en una sola vista.

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VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Implementa ServerStatus con un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con ServerStatus

ServerStatus es un sistema de monitoreo multi-servidor de código abierto que recopila métricas de CPU, memoria, disco y red de cualquier número de máquinas remotas y las presenta en un único panel web en tiempo real. Cada servidor monitoreado ejecuta un agente cliente ligero que reporta al servidor central de ServerStatus, facilitando una vista unificada de toda tu infraestructura sin desplegar una pila de observabilidad pesada.

Alojar ServerStatus en tu propio VPS mantiene todas las métricas de infraestructura privadas y bajo tu control. El panel web se actualiza en tiempo real y no requiere base de datos, ni una compleja tubería de configuración, ni dependencias externas — solo un único contenedor y un archivo de configuración que lista tus servidores.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ServerStatus

Agregación multiservidor

Recopile y muestre métricas de servidores remotos ilimitados en un panel de control centralizado sin instalaciones separadas por servidor.

Panel de control en tiempo real

La interfaz de usuario web que se actualiza en tiempo real muestra la carga de la CPU, el uso de la memoria, el espacio en disco y el rendimiento de la red para cada host monitoreado de un vistazo.

Agentes cliente ligeros

Los servidores remotos ejecutan un cliente mínimo de Python o shell que reporta métricas a través de una conexión TCP simple, con una sobrecarga de recursos casi nula.

Alertas de monitoreo

Define reglas de alerta basadas en expresiones para condiciones de CPU, memoria y red y envía notificaciones a través de devoluciones de llamada de webhook configurables.

Monitoreo de sitios web y SSL

Monitorear puntos finales HTTP/HTTPS y el vencimiento de certificados SSL junto con las métricas del servidor en el mismo panel de control.

¿Por qué ejecutar ServerStatus en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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