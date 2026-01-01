Despliega SeaweedFS en una instalaciÃ³n de un solo clic.
Sistema de archivos distribuido de alto rendimiento con compatibilidad con la API de S3 para almacenar y servir miles de millones de archivos a escala.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con SeaweedFS
SeaweedFS es un sistema de archivos distribuido de cÃ³digo abierto con mÃ¡s de 24,000 estrellas en GitHub, optimizado para almacenar y recuperar eficientemente un gran nÃºmero de archivos. Con una API compatible con S3 integrada, sirve como un reemplazo directo para Amazon S3 en entornos autoalojados â€” cualquier herramienta o SDK creado para S3 funciona con SeaweedFS sin cambios en el cÃ³digo.
Alojar el almacenamiento de objetos en tu VPS elimina los costos por solicitud y por GB de los proveedores de la nube mientras mantienes los datos bajo tu control total. SeaweedFS maneja todo, desde pequeÃ±as imÃ¡genes subidas por usuarios hasta grandes archivos de video y archivos de respaldo, con replicaciÃ³n y codificaciÃ³n de borrado disponibles para la protecciÃ³n de datos.
Funciones clave de SeaweedFS
Compatibilidad con la API de S3
Cualquier aplicaciÃ³n o herramienta creada para Amazon S3 se conecta a SeaweedFS sin modificaciones, lo que permite una integraciÃ³n inmediata con los flujos de trabajo existentes.
Manejo eficiente de archivos pequeÃ±os
El motor de almacenamiento optimizado maneja miles de millones de archivos pequeÃ±os de manera eficiente â€” una debilidad comÃºn de los sistemas de archivos tradicionales y los backends de almacenamiento de propÃ³sito general.
ReplicaciÃ³n de Datos
La replicaciÃ³n automÃ¡tica a travÃ©s de servidores de volumen proporciona redundancia para que los datos permanezcan disponibles incluso si fallan los nodos de almacenamiento individuales.
CodificaciÃ³n de Borrado
Reduce la sobrecarga de almacenamiento en comparaciÃ³n con la replicaciÃ³n completa, mientras mantiene la integridad de los datos para los niveles de almacenamiento en caliente y en frÃo.
Soporte de Montaje FUSE
Monte SeaweedFS como un sistema de archivos nativo en hosts Linux, permitiendo que las aplicaciones que esperan acceso estÃ¡ndar a archivos POSIX lean y escriban directamente.
Â¿Por quÃ© ejecutar SeaweedFS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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