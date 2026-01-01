Transformez votre WhatsApp en CRM grâce à l'IA
Comment créer un CRM WhatsApp pour votre entreprise
Décrivez votre idée ou choisissez un modèle
Connectez votre compte WhatsApp à votre CRM.
Personnalisez votre CRM
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Consultez notre tutoriel étape par étape
WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
Que puis-je faire avec mon CRM WhatsApp ?
Avec un CRM WhatsApp, vous pouvez organiser et gérer vos contacts, suivre vos prospects grâce à un pipeline de vente visuel, automatiser vos messages et accepter les paiements, le tout connecté à votre compte WhatsApp. Vous pouvez également le personnaliser pour l'adapter à vos besoins spécifiques grâce à l'IA, sans aucune compétence en programmation.
Ai-je besoin de compétences en programmation pour créer un CRM WhatsApp avec IA ?
Aucune compétence en programmation n'est requise. Avec la plateforme de codage Vibe d'Hostinger Horizons, vous pouvez créer votre propre CRM WhatsApp en discutant simplement avec l'IA, ou partir d'un modèle prédéfini et le personnaliser dans votre propre langue : la plateforme gère le code, le design et le contenu pour vous.
Comment créer un CRM WhatsApp avec Hostinger Horizons ?
With Hostinger Horizons, creating a WhatsApp CRM app is easy. Here’s how you can do it in a few steps:
- Use our AI app builder or one of our pre-made templates to start building for free.
- Customize everything to your business needs by chatting with AI – this is what's known as vibe coding: no technical skills, just your ideas in plain language.
- Choose a plan to unlock more prompts and publish your CRM in one click.
- Connect your WhatsApp to your CRM with a Twilio integration.
You can also follow our guide on how to create a CRM for sales or browse our video tutorials.
Combien de temps faut-il pour configurer un CRM WhatsApp ?
Cela dépend du niveau de personnalisation souhaité. Vous pouvez démarrer en quelques minutes avec un modèle prédéfini, mais si vous souhaitez adapter chaque détail à votre entreprise, cela peut prendre plus de temps. Dans tous les cas, Hostinger Horizons rend le processus aussi rapide et intuitif que possible : il vous suffit de discuter avec l’IA, qui se charge du reste.
Puis-je personnaliser le CRM en fonction des besoins spécifiques de mon entreprise ?
Oui, avec Hostinger Horizons, vous pouvez tout personnaliser. Décrivez simplement vos besoins avec vos propres mots et l'IA adaptera le design, le contenu et les fonctionnalités. Que vous ayez besoin d'un pipeline de vente spécifique, de champs de contact personnalisés ou d'une mise en page unique, vous pouvez l'affiner par la conversation jusqu'à ce qu'il corresponde parfaitement à votre entreprise.
Hostinger Horizons est-il gratuit ?
Hostinger Horizons n'est pas gratuit, mais vous pouvez l'essayer avant de souscrire un abonnement. Consultez notre guide détaillé sur comment démarrer et en tirer le meilleur parti.