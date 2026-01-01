Créez vos propres outils d'IA personnalisés – sans configuration, sans tracas
Des projets secondaires amusants aux outils utiles
Outils de texte
Outils d'image
Outils utilitaires
Outils amusants & viraux
Tout ce dont vous avez besoin pour créer des outils alimentés par l'IA
L'IA qui est déjà là
Créez en discutant, pas en codant
Votre idée fixe les limites, pas la technologie
Construisez-le une fois, gagnez-en.
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Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur la création d'outils IA personnalisés
Comment puis-je créer mes propres outils d'IA ?
Ouvrez simplement votre projet Horizons et commencez à discuter – décrivez ce que vous souhaitez créer en langage clair et l'IA d'Horizons le concrétisera. Une intégration d'IA générative transparente est déjà intégrée à votre projet, donc pas de comptes tiers, pas de sélection de modèle et pas de facturation séparée. Vous pouvez demander de personnaliser n'importe quoi, et modifier manuellement le texte ou mettre à jour les images quand vous le souhaitez, sans dépenser de crédits. Lorsque vous êtes prêt, publiez – l'hébergement et le domaine sont déjà inclus dans votre forfait.
En savoir plus dans notre aperçu de l'IA intégrée d'Horizons.
Qui peut utiliser Horizons pour créer des outils d'IA personnalisés ?
Les fonctionnalités IA de Horizons sont conçues pour toute personne ayant une idée – aucune expérience en codage n'est nécessaire. Que vous soyez un(e) propriétaire de petite entreprise souhaitant créer des outils IA personnalisés au lieu de payer pour des solutions tierces, un(e) créateur(trice) cherchant à monétiser son audience avec une application basée sur l'IA, ou un(e) expert(e) – comme un(e) entraîneur(euse) sportif(ve) ou un(e) nutritionniste – qui souhaite transformer ses connaissances en un outil qu'il/elle peut vendre à ses clients, Horizons rend cela possible.
Si vous pouvez décrire ce que vous souhaitez créer, vous pouvez le faire. Et si vous cherchez de l'inspiration ou si vous voulez simplement prendre de l'avance, parcourez nos modèles prédéfinis pour trouver celui qui correspond à votre idée.
Quels types de fonctionnalités d'IA puis-je ajouter à mon application ?
Horizons prend en charge la génération et l'analyse de texte, ainsi que la génération et l'analyse d'images (PNG, WebP, JPEG). Vous pouvez les utiliser pour créer vos propres chatbots IA, assistants personnels IA, outils d'écriture, convertisseurs d'images, moteurs de recommandation, et bien plus encore.
Horizons est-il gratuit ?
Vous pouvez commencer à utiliser Horizons gratuitement. Votre forfait inclut des crédits IA pour commencer à construire et à expérimenter immédiatement. Une fois que vous avez utilisé vos crédits gratuits, vous pouvez les recharger à tout moment pour continuer à créer et à alimenter les fonctionnalités IA de votre application ou site web publié. Pas de frais surprises, pas de frais cachés – vous contrôlez toujours vos dépenses.
Comment fonctionnent les crédits IA ?
Les crédits IA servent à deux choses : la création de votre site web ou d'une application (1 message = 1 crédit) et les fonctionnalités IA au sein de votre projet web publié. Pour l'utilisation des fonctionnalités IA au sein de votre site web ou application web, nous utilisons des crédits fractionnés – ce qui signifie que vos crédits sont utilisés de manière plus efficace uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec votre outil IA.
Puis-je voir combien de crédits d'IA mon application a utilisés ?
Oui. Votre tableau de bord d'utilisation des crédits IA affiche une répartition des crédits utilisés pour la création et l'édition, ainsi que des crédits consommés par les fonctionnalités IA de votre application – afin que vous sachiez toujours exactement où vont vos crédits.
Ai-je besoin de compétences en codage pour utiliser le créateur d'outils IA Horizons ?
Pas du tout. Horizons est conçu pour tout le monde – des créateurs non techniques aux développeurs expérimentés. Si vous pouvez décrire ce que vous voulez construire, Horizons peut vous aider à le construire.
Puis-je commencer à développer des outils d'IA si j'ai déjà un forfait acheté précédemment ?
Oui – si vous avez déjà créé un projet avec AI App Builder ou codé un site web avec Horizons, la fonctionnalité d'IA intégrée est déjà incluse dans votre forfait sans frais supplémentaires. Il suffit d'ouvrir un projet existant ou d'en démarrer un nouveau, de recharger vos crédits IA, et vous êtes prêt à commencer.