Créez vos propres outils d'IA personnalisés – sans configuration, sans tracas

Avec l'IA déjà intégrée à Horizons, vous pouvez créer vos propres outils IA – à utiliser, à vendre ou à partager.
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Créez vos propres outils d'IA personnalisés – sans configuration, sans tracas

Des projets secondaires amusants aux outils utiles

Créez des outils pour vous-même, économisez sur les abonnements, ou créez quelque chose que vos utilisateurs adoreront – et paieront. Voici quelques idées pour vous lancer.
Outils de texte

Outils de texte

Créez des applications qui lisent, écrivent et répondent. Des chatbots qui gèrent les questions des clients 24h/24, aux assistants qui aident les utilisateurs à rédiger des lettres de motivation, à planifier des voyages ou à trouver la recette parfaite.

Outils d'image

Créez des applications qui transforment et génèrent des visuels. Permettez aux utilisateurs de transformer des photos en illustrations, de concevoir des avatars personnalisés, de visualiser des relookings de pièces ou de produire des maquettes de produits – aucune compétence en design n'est requise.

Outils utilitaires

Créez des outils intelligents qui font gagner du temps à vos utilisateurs. Pensez aux formulaires de prospects basés sur l'IA, aux réviseurs de CV, aux conseillers budgétaires ou aux planificateurs d'entraînement – des applications pratiques qui apportent une réelle valeur, à chaque fois.

Outils amusants & viraux

Créez le genre d'outils que les gens ne peuvent s'empêcher de partager. Des tests de personnalité, des lecteurs de tarot IA, des outils pour trouver des sosies de célébrités, des générateurs d'histoires du soir – amusants à utiliser, et encore plus amusants à partager.

Tout ce dont vous avez besoin pour créer des outils alimentés par l'IA

L'IA qui est déjà là

Pas de compte tiers ni de facturation séparée – l'IA est intégrée à Horizons – il suffit d'ouvrir votre projet et de l'utiliser.

Créez en discutant, pas en codant

Décrivez ce que vous voulez et Horizons le construit pour vous. Pas besoin de code ni de configuration technique – juste votre idée et une conversation.

Votre idée fixe les limites, pas la technologie

Chatbots, assistants personnels d'IA, générateurs d'images, outils d'écriture, moteurs de recommandation – tout ce que vous pouvez imaginer, Horizons dispose de l'IA nécessaire pour le faire fonctionner.

Construisez-le une fois, gagnez-en.

Partagez votre projet en tant que modèle et gagnez 20 % de commission chaque fois que quelqu'un l'utilise pour créer sa propre application et achète son premier abonnement Horizons.

Fonctionnement

01

Ouvrir votre projet Horizons

Connectez-vous à Horizons et démarrez un nouveau projet – ou choisissez l'un de nos modèles prêts pour l'IA pour prendre de l'avance.
02

Créer, ajuster et tester

Décrivez ce que vous voulez que votre application fasse, modifiez-la jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, et testez-la en direct – le tout sans quitter Horizons.
03

Publiez et partagez

Lorsque vous êtes prêt, publiez. Votre outil alimenté par l'IA est en ligne et prêt pour les utilisateurs – vous pouvez suivre l'utilisation des crédits à tout moment depuis votre tableau de bord.

Trouver votre template

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Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à construire votre premier outil d'IA ?

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FAQ sur la création d'outils IA personnalisés

Voici les réponses à certaines des questions les plus courantes que nous recevons sur la création d'outils basés sur l'IA avec Horizons.

Comment puis-je créer mes propres outils d'IA ?

Ouvrez simplement votre projet Horizons et commencez à discuter – décrivez ce que vous souhaitez créer en langage clair et l'IA d'Horizons le concrétisera. Une intégration d'IA générative transparente est déjà intégrée à votre projet, donc pas de comptes tiers, pas de sélection de modèle et pas de facturation séparée. Vous pouvez demander de personnaliser n'importe quoi, et modifier manuellement le texte ou mettre à jour les images quand vous le souhaitez, sans dépenser de crédits. Lorsque vous êtes prêt, publiez – l'hébergement et le domaine sont déjà inclus dans votre forfait.

En savoir plus dans notre aperçu de l'IA intégrée d'Horizons.

Qui peut utiliser Horizons pour créer des outils d'IA personnalisés ?

Les fonctionnalités IA de Horizons sont conçues pour toute personne ayant une idée – aucune expérience en codage n'est nécessaire. Que vous soyez un(e) propriétaire de petite entreprise souhaitant créer des outils IA personnalisés au lieu de payer pour des solutions tierces, un(e) créateur(trice) cherchant à monétiser son audience avec une application basée sur l'IA, ou un(e) expert(e) – comme un(e) entraîneur(euse) sportif(ve) ou un(e) nutritionniste – qui souhaite transformer ses connaissances en un outil qu'il/elle peut vendre à ses clients, Horizons rend cela possible.

Si vous pouvez décrire ce que vous souhaitez créer, vous pouvez le faire. Et si vous cherchez de l'inspiration ou si vous voulez simplement prendre de l'avance, parcourez nos modèles prédéfinis pour trouver celui qui correspond à votre idée.

Quels types de fonctionnalités d'IA puis-je ajouter à mon application ?

Horizons prend en charge la génération et l'analyse de texte, ainsi que la génération et l'analyse d'images (PNG, WebP, JPEG). Vous pouvez les utiliser pour créer vos propres chatbots IA, assistants personnels IA, outils d'écriture, convertisseurs d'images, moteurs de recommandation, et bien plus encore.

Horizons est-il gratuit ?

Vous pouvez commencer à utiliser Horizons gratuitement. Votre forfait inclut des crédits IA pour commencer à construire et à expérimenter immédiatement. Une fois que vous avez utilisé vos crédits gratuits, vous pouvez les recharger à tout moment pour continuer à créer et à alimenter les fonctionnalités IA de votre application ou site web publié. Pas de frais surprises, pas de frais cachés – vous contrôlez toujours vos dépenses.

Comment fonctionnent les crédits IA ?

Les crédits IA servent à deux choses : la création de votre site web ou d'une application (1 message = 1 crédit) et les fonctionnalités IA au sein de votre projet web publié. Pour l'utilisation des fonctionnalités IA au sein de votre site web ou application web, nous utilisons des crédits fractionnés – ce qui signifie que vos crédits sont utilisés de manière plus efficace uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec votre outil IA.

Puis-je voir combien de crédits d'IA mon application a utilisés ?

Oui. Votre tableau de bord d'utilisation des crédits IA affiche une répartition des crédits utilisés pour la création et l'édition, ainsi que des crédits consommés par les fonctionnalités IA de votre application – afin que vous sachiez toujours exactement où vont vos crédits.

Ai-je besoin de compétences en codage pour utiliser le créateur d'outils IA Horizons ?

Pas du tout. Horizons est conçu pour tout le monde – des créateurs non techniques aux développeurs expérimentés. Si vous pouvez décrire ce que vous voulez construire, Horizons peut vous aider à le construire.

Puis-je commencer à développer des outils d'IA si j'ai déjà un forfait acheté précédemment ?

Oui – si vous avez déjà créé un projet avec AI App Builder ou codé un site web avec Horizons, la fonctionnalité d'IA intégrée est déjà incluse dans votre forfait sans frais supplémentaires. Il suffit d'ouvrir un projet existant ou d'en démarrer un nouveau, de recharger vos crédits IA, et vous êtes prêt à commencer.

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