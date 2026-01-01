Įdiek Lago vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo matavimo ir naudojimu pagrįsto atsiskaitymo platforma, skirta SaaS, fintech ir infrastruktūros įmonėms.
Rinkis VPS planą Lago
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Lago
„Lago“ yra atvirojo kodo apskaitos ir atsiskaitymo platforma, sukurta SaaS, finansinių technologijų (fintech) ir infrastruktūros įmonėms, kurioms reikia lankstaus, naudojimu pagrįsto kainodaros modelio. Ji užtikrina įvykių apdorojimą realiuoju laiku, prenumeratų valdymą, sąskaitų faktūrų generavimą ir kūrėjams skirtą API, kad palaikytų sudėtingus kainodaros modelius – nuo vietų skaičiumi pagrįstų planų iki pakopinių, paketinių ir procentinių lygių.
Savarankiškai talpinant „Lago“ savo VPS serveryje, visi klientų įvykiai, sąskaitos faktūros ir kainodaros taisyklės lieka tiesiogiai tavo kontrolėje, pašalinami mokesčiai už operacijas, kuriuos taiko talpinamos atsiskaitymo priemonės, ir leidžia tau pritaikyti integracijas bei duomenų saugojimą pagal tavo konkrečius atitikties ir produkto reikalavimus.
Pagrindinės Lago savybės
Atsiskaitymas pagal naudojimą
Apmokestink pagal API iškvietimą, vietą, GB ar bet kokią metriką, nekuriant individualizuotos atsiskaitymo infrastruktūros nuo nulio.
Matavimas realiu laiku
Surinkti klientų įvykius jiems vykstant ir pateikti tikslius naudojimo duomenis sąskaitoms faktūroms ir prietaisų skydeliams.
Lankstūs planai
Derinkite fiksuotus, laipsniškus, paketo ir procentinius lygius viename plane, kad modeliuotumėte bet kokią kainodaros strategiją.
Sąskaitų generavimas
Automatiškai generuok ir eksportuok PDF sąskaitas faktūras pagal prenumeratos laikotarpius ir išmatuotą naudojimą.
Programuotojams skirtas API
Integruokite atsiskaitymus į savo produktą per švarų REST API ir webhooks, vietoj talpinamų UI.
Kodėl verta naudoti Lago Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.