Įdiek InvenTree vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo dalių ir atsargų valdymo sistema, skirta atsargų, medžiagų sąrašų ir tiekėjų informacijos sekimui.
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Ką gali kurti su InvenTree
InvenTree yra žiniatinklio atsargų ir dalių valdymo platforma, sukurta inžinerijos ir gamybos komandoms. Ji pakeičia skaičiuoklėmis pagrįstą sekimą ir atskiras priemones vieninga sistema, kuri vienoje vietoje valdo atsargų kiekius, dalių katalogus, medžiagų sąrašus, tiekėjų informaciją, pirkimo užsakymus ir pardavimo užsakymus. Sukurta su švaria REST API ir išplečiama įskiepių architektūra, ji integruojasi į esamus inžinerijos darbo procesus, užuot vertus komandas prie jos prisitaikyti.
Savarankiškai talpinant InvenTree savo VPS, tavo dalių duomenų bazė, tiekėjų kainodara ir gamybos BOMs lieka infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji – tai ypač svarbu techninės įrangos projektams ir gamintojams, kurie komponentų tiekimo duomenis laiko nuosavybe.
Pagrindinės InvenTree savybės
Medžiagų sąrašas
Apibrėžkite kelių lygių komplektavimo specifikacijas (BOM) sudėtingiems mazgams, su automatiniu atsargų paskirstymu ir trūkumų skaičiavimais, siekiant tiksliai planuoti gamybos eigą.
Atsargų sekimas
Stebėkite atsargų kiekius keliose sandėliavimo vietose, su išsamia judėjimo istorija ir įspėjimais apie mažą likutį kiekvienai prekei.
Tiekėjų valdymas
Pridėk tiekėjų ir gamintojų nuorodas prie kiekvienos dalies, įskaitant kainų lygius, pristatymo terminus ir minimalius užsakymo kiekius, tiesioginiam pirkimo palyginimui.
Pirkimo užsakymai
Kurk ir stebėk pirkimo užsakymus nuo sukūrimo iki pristatymo, su automatiniu atsargų atnaujinimu, kai gaunamos įeinančios siuntos.
REST API ir įskiepiai
Pilna REST API ir įskiepių sistema sujungia InvenTree su brūkšninių kodų skaitytuvais, etikečių spausdintuvais, ERP sistemomis ir individualizuotomis automatizavimo darbo eigomis.
Pardavimų užsakymai
Tvarkyk klientų užsakymus ir paskirstyk atsargas vykdymui, kad pardavimai ir atsargos būtų sinchronizuoti, be atskiro užsakymų valdymo įrankio.
Kodėl verta naudoti InvenTree Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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