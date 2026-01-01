Iki 69 % nuolaida InvenTree

Įdiek InvenTree vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo dalių ir atsargų valdymo sistema, skirta atsargų, medžiagų sąrašų ir tiekėjų informacijos sekimui.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek InvenTree vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su InvenTree

InvenTree yra žiniatinklio atsargų ir dalių valdymo platforma, sukurta inžinerijos ir gamybos komandoms. Ji pakeičia skaičiuoklėmis pagrįstą sekimą ir atskiras priemones vieninga sistema, kuri vienoje vietoje valdo atsargų kiekius, dalių katalogus, medžiagų sąrašus, tiekėjų informaciją, pirkimo užsakymus ir pardavimo užsakymus. Sukurta su švaria REST API ir išplečiama įskiepių architektūra, ji integruojasi į esamus inžinerijos darbo procesus, užuot vertus komandas prie jos prisitaikyti.

Savarankiškai talpinant InvenTree savo VPS, tavo dalių duomenų bazė, tiekėjų kainodara ir gamybos BOMs lieka infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji – tai ypač svarbu techninės įrangos projektams ir gamintojams, kurie komponentų tiekimo duomenis laiko nuosavybe.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės InvenTree savybės

Medžiagų sąrašas

Apibrėžkite kelių lygių komplektavimo specifikacijas (BOM) sudėtingiems mazgams, su automatiniu atsargų paskirstymu ir trūkumų skaičiavimais, siekiant tiksliai planuoti gamybos eigą.

Atsargų sekimas

Stebėkite atsargų kiekius keliose sandėliavimo vietose, su išsamia judėjimo istorija ir įspėjimais apie mažą likutį kiekvienai prekei.

Tiekėjų valdymas

Pridėk tiekėjų ir gamintojų nuorodas prie kiekvienos dalies, įskaitant kainų lygius, pristatymo terminus ir minimalius užsakymo kiekius, tiesioginiam pirkimo palyginimui.

Pirkimo užsakymai

Kurk ir stebėk pirkimo užsakymus nuo sukūrimo iki pristatymo, su automatiniu atsargų atnaujinimu, kai gaunamos įeinančios siuntos.

REST API ir įskiepiai

Pilna REST API ir įskiepių sistema sujungia InvenTree su brūkšninių kodų skaitytuvais, etikečių spausdintuvais, ERP sistemomis ir individualizuotomis automatizavimo darbo eigomis.

Pardavimų užsakymai

Tvarkyk klientų užsakymus ir paskirstyk atsargas vykdymui, kad pardavimai ir atsargos būtų sinchronizuoti, be atskiro užsakymų valdymo įrankio.

Kodėl verta naudoti InvenTree Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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