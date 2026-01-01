Frigate는 실시간 객체 탐지에 기반을 둔 오픈 소스 네트워크 비디오 레코더입니다. IP 카메라의 스트림을 지속적으로 분석하고, 현장에 있는 사람, 자동차, 동물 및 기타 객체를 식별하며, 실제로 의미있는 일이 발생하는 경우에만 기록하거나 경고합니다.

모든 프레임이 자체 서버에서 처리되므로 동영상은 사용자가 제어하는 컴퓨터를 결코 떠나지 않습니다. 클라우드 구독, 카메라당 요금, 녹화 기간을 결정하는 공급업체가 없습니다. Frigate는 RTSP 스트림을 제공하는 모든 카메라와 함께 작동하며 로컬 디스크에 녹화 내용을 저장하며 홈 어시스턴트 및 MQTT와 통합하여 자동화 작업을 수행합니다.