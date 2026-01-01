한 번의 클릭으로 Frigate 설치를 구축합니다.
IP 카메라를 위한 실시간 로컬 AI 객체 감지 기능을 갖춘 오픈 소스 네트워크 비디오 레코더.
Frigate용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Frigate 활용으로 만들 수 있는 것
Frigate는 실시간 객체 탐지에 기반을 둔 오픈 소스 네트워크 비디오 레코더입니다. IP 카메라의 스트림을 지속적으로 분석하고, 현장에 있는 사람, 자동차, 동물 및 기타 객체를 식별하며, 실제로 의미있는 일이 발생하는 경우에만 기록하거나 경고합니다.
모든 프레임이 자체 서버에서 처리되므로 동영상은 사용자가 제어하는 컴퓨터를 결코 떠나지 않습니다. 클라우드 구독, 카메라당 요금, 녹화 기간을 결정하는 공급업체가 없습니다. Frigate는 RTSP 스트림을 제공하는 모든 카메라와 함께 작동하며 로컬 디스크에 녹화 내용을 저장하며 홈 어시스턴트 및 MQTT와 통합하여 자동화 작업을 수행합니다.
Frigate의 주요 특징
로컬 AI 탐지
오브젝트는 자신의 하드웨어에서 실시간으로 식별되므로 인터넷 연결이 작동하지 않는 경우에도 감지 기능이 지속됩니다.
덜 거짓 경고
녹음 및 알림은 그림자, 비 또는 전등이 지나가는 것보다 실제 사람, 자동차 또는 동물에 의해 트리거됩니다.
지속적인 기록 및 검토
24시간의 녹화는 감지된 이벤트의 타임라인 옆에 앉아 있으므로 중요한 순간으로 바로 점프할 수 있습니다.
모든 카메라와 함께 작동
RTSP를 통해 모든 브랜드의 카메라를 연결하고 단일 제조업체 또는 클라우드 서비스에 잠금되지 않습니다.
홈 어시스턴트 통합
검출은 MQTT를 통해 게시되므로 조명, 시렌 및 기타 스마트 홈 자동화 기능이 뭔가를 볼 때 반응할 수 있습니다.
내장된 리스트리밍
Bundled go2rtc restreamer는 각 카메라를 한 번 끌어당기고 각 시청자와 공유하여 카메라 자체의 부하를 유지합니다.
Hostinger에서 Frigate을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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