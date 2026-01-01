원클릭 설치로 AiToEarn 배포
1인 기업, 크리에이터 및 브랜드를 위한 오픈 소스 AI 콘텐츠 마케팅 에이전트로, 12개 이상의 소셜 플랫폼에 게시할 수 있습니다.
AiToEarn용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
AiToEarn 활용으로 만들 수 있는 것
AiToEarn은 크리에이터, 1인 기업, 브랜드가 Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest, LinkedIn 등 다양한 플랫폼에 콘텐츠를 생성, 예약, 배포하도록 돕는 오픈 소스 AI 콘텐츠 마케팅 에이전트입니다.
자체 VPS에 AiToEarn을 셀프 호스팅하면 계정 토큰, 생성된 미디어, 게시 분석을 직접 관리할 수 있으며, 좌석 기반 SaaS 비용을 없애고, 모든 플랫폼에 개발자로 등록하지 않고도 자체 AI 공급업체 및 OAuth용 Relay 자격 증명을 통합할 수 있습니다.
AiToEarn의 주요 특징
멀티 플랫폼 게시
하나의 공유 워크플로에서 Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X, LinkedIn을 포함한 12개 이상의 네트워크에 동영상, 기사, 게시물을 발행할 수 있습니다.
AI 콘텐츠 생성
내장된 AI 에이전트가 카피를 생성하고, 초안을 확장하거나 다시 작성하며, 각 타겟 플랫폼에 맞춰 맞춤 제작된 이미지와 짧은 동영상을 제작합니다.
Relay를 통한 OAuth
모든 지원 플랫폼을 단일 API 키로 AiToEarn Relay 서비스를 통해 연결할 수 있습니다. 플랫폼별 개발자 계정은 필요하지 않습니다.
MCP & 에이전트 준비 완료
네이티브 MCP 프로토콜 지원을 통해 웹 UI가 사용하는 것과 동일한 API를 사용하여 Claude, Cursor 및 기타 에이전트 런타임에서 AiToEarn을 구동할 수 있습니다.
자가 호스팅 스토리지
내장된 S3 호환 객체 스토어, MongoDB 복제본 세트 및 Redis 캐시를 포함하여 모든 미디어, 계정 및 큐가 VPS에 유지됩니다.
Hostinger에서 AiToEarn을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.