AiToEarn은 크리에이터, 1인 기업, 브랜드가 Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest, LinkedIn 등 다양한 플랫폼에 콘텐츠를 생성, 예약, 배포하도록 돕는 오픈 소스 AI 콘텐츠 마케팅 에이전트입니다.

자체 VPS에 AiToEarn을 셀프 호스팅하면 계정 토큰, 생성된 미디어, 게시 분석을 직접 관리할 수 있으며, 좌석 기반 SaaS 비용을 없애고, 모든 플랫폼에 개발자로 등록하지 않고도 자체 AI 공급업체 및 OAuth용 Relay 자격 증명을 통합할 수 있습니다.