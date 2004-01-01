AIサポートエージェントKodeeがすぐにサポート
面倒な作業をすばやく完了
レンタルサーバー
Kodeeが選ばれる理由
対応できる作業は500種類以上
成功率85％
いつでもすぐにサポート
コスト削減でさらにお得に
数百万人に選ばれたサービス
Kodeeは相談内容をすぐに理解し、わかりやすく順を追って案内してくれたので、スムーズに問題を解決できました。
AIサポートのKodeeは本当にすばらしいです。焦らず自分のペースで相談できるので、人に相談するよりも気に入っています。
AIアシスタントのKodeeは本当に頼りになります。ヘルプ記事を案内するだけでなく、実際にアカウント内で必要な操作までしてくれます。必要なときに相談できるシステム管理者がいるような感覚です。
Kodeeに関するよくある質問
Kodeeとは？
Kodeeは、HostingerのAIサポートエージェントです。シンプルなチャットを通じて、Webサイトやサービスを管理できます。Webサイトの移行やバックアップの作成から、DNSレコードの管理、サーバーの健全性確認まで、500種類以上の管理者向けタスクに対応しています。詳しくは、Kodeeについてのこちらの記事（英語）をご覧ください。
KodeeはどのHostinger製品に対応していますか？
Kodeeは、レンタルサーバー、WordPress、VPS、サイト作成ツール、Hostinger Horizons、Hostinger Mail、ドメイン、決済機能など、Hostingerの各サービスに対応しています。管理でお困りの際には、Kodeeにお問い合わせください。
Kodeeは直接変更を加えられますか？それとも質問に答えるだけですか？
どちらにも対応しています。ただし、Kodeeの大きな特長は、質問への回答にとどまらず、実際の作業まで行えることです。ヘルプドキュメントを紹介するだけでなく、ドメインの紐付け、DNS設定の更新、プラグインのインストールなどを、お使いのアカウント上で直接作業を代行します。
Kodeeはスマートフォンでも利用できますか？
はい。Kodeeはスマートフォンからも利用できます。WhatsAppにも対応しているため、どこで作業していても、メッセージを送るだけですぐにサポートを受けられます。
Kodeeで問題を解決できない場合はどうなりますか？
Kodeeは、サポート対応の85％を自動で処理できます。Kodeeで対応できない内容については専門スタッフにおつなぎするため、解決策が見つからないまま放置されることはありません。