AIサポートエージェントKodeeがすぐにサポート

Kodeeは毎日45,000件以上のチャットに対応。サービスの管理、ブログ記事の作成、Webサイトの移行まで、シンプルな会話形式でスムーズに対応します。
WhatsAppで試す
AIサポートエージェントKodeeがすぐにサポート

面倒な作業をすばやく完了

Kodeeは、スマートフォンからでもHostingerのすべてのサービスで利用できます。必要なことを伝えるだけで、すぐにサポートを受けられます。

レンタルサーバー

ウェブサイトを移行する
スピードを上げる
バックアップを作成する
hPanelで設定を探す
サイト、データベース、ツールを管理する
レンタルサーバー

Kodeeが選ばれる理由

対応できる作業は500種類以上

Kodeeは、Webサイトの移行、バックアップ作成、サーバーの健全性確認など、500種類以上の管理者向けタスクに対応しています。

成功率85％

Kodeeは、サポート依頼の85％を初回で解決できます。平均顧客満足度は100点満点中、77点！

いつでもすぐにサポート

Kodeeは平均9秒で質問に応答します。スペシャリスト800人と同等の仕事力です！

コスト削減でさらにお得に

Kodeeの導入は当社にとって年間1,400万ユーロの経費削減になりました。これにより、高品質のサービスを競合他社に負けない価格帯でお届けできます。

KodeeはWhatsAppにも対応

普段使っているアプリで、プランや設定、トラブルシューティングについてのサポートを受けられます。
WhatsAppでチャット
KodeeはWhatsAppにも対応

数百万人に選ばれたサービス

Kodeeは相談内容をすぐに理解し、わかりやすく順を追って案内してくれたので、スムーズに問題を解決できました。

Anas Rk

Anas Rk

AIサポートのKodeeは本当にすばらしいです。焦らず自分のペースで相談できるので、人に相談するよりも気に入っています。

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

AIアシスタントのKodeeは本当に頼りになります。ヘルプ記事を案内するだけでなく、実際にアカウント内で必要な操作までしてくれます。必要なときに相談できるシステム管理者がいるような感覚です。

Philip

Philip

Kodeeに伝えてあとは任せましょう

Kodeeに伝えてあとは任せましょう

Kodeeに関するよくある質問

AIカスタマーサポートのKodeeに関するよくある質問と回答をまとめました。

Kodeeとは？

Kodeeは、HostingerのAIサポートエージェントです。シンプルなチャットを通じて、Webサイトやサービスを管理できます。Webサイトの移行やバックアップの作成から、DNSレコードの管理、サーバーの健全性確認まで、500種類以上の管理者向けタスクに対応しています。詳しくは、Kodeeについてのこちらの記事（英語）をご覧ください。

KodeeはどのHostinger製品に対応していますか？

Kodeeは、レンタルサーバー、WordPress、VPS、サイト作成ツール、Hostinger Horizons、Hostinger Mail、ドメイン、決済機能など、Hostingerの各サービスに対応しています。管理でお困りの際には、Kodeeにお問い合わせください。

Kodeeは直接変更を加えられますか？それとも質問に答えるだけですか？

どちらにも対応しています。ただし、Kodeeの大きな特長は、質問への回答にとどまらず、実際の作業まで行えることです。ヘルプドキュメントを紹介するだけでなく、ドメインの紐付け、DNS設定の更新、プラグインのインストールなどを、お使いのアカウント上で直接作業を代行します。

Kodeeはスマートフォンでも利用できますか？

はい。Kodeeはスマートフォンからも利用できます。WhatsAppにも対応しているため、どこで作業していても、メッセージを送るだけですぐにサポートを受けられます。

Kodeeで問題を解決できない場合はどうなりますか？

Kodeeは、サポート対応の85％を自動で処理できます。Kodeeで対応できない内容については専門スタッフにおつなぎするため、解決策が見つからないまま放置されることはありません。

プライバシーへの配慮

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