リンクまとめページに独自ドメインを
すぐに使い始められる独自ドメインURL
ブランド力をサポートするリンク
独自ドメインを使用することで、どこで共有してもブランドの視認性と認知を効果的に向上できるメリットがあります。
細かい設定は不要
ドメインとリンクまとめページを自動的に紐づけ設定します。ご自身で手順を踏むことなく、すぐにでもURLを共有し始められます。
事業拡大にも即対応
SNSのプロフィール欄に掲載するシンプルなまとめページからはじめて、事業の発展に合わせて本格的なホームページを開設することも可能。オンラインストア機能やビジネスメールなどのサービスも提供しています。
数分でリンクまとめページを開設
1. ドメインを選ぶ
2. お得に申し込む
3. リンクを追加したら、世界と共有
Hostingerでドメイン登録するメリット
プライバシー対策
年中無休のサポート体制
セットアップも管理も、驚くほどスムーズ
数クリックでドメイン登録完了。さらに、更新やDNS設定、サイトやメールへの紐づけ設定など、すべて1か所で管理できます。
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人気の拡張子を多数提供中
独自ドメインのリンクまとめに関するよくある質問
独自ドメインのリンクまとめページとは何ですか？
告知したいリンクを列挙できるシングルページサイトを独自ドメインで発信できるサービスです。リンクまとめページは、重要なリンクを一箇所に集約し、SNSのプロフィール欄に単一のURLとして記載できるメリットがあります。さらに、独自ドメインを使用することで、新しい共有事項があるたびに内容は更新されても、リンク自体は変わらないので便利です。
リンクまとめページに独自ドメインを使用するメリットは何ですか？
独自ドメインを使用すると、オーディエンスがクリックするのは自社保有のURLになるということです。使用するツールやプラットフォームを変更しても、URLは変わらないため、更新する都度、リンクを掲載するあらゆる場所でURLを書き換える手間が省けます。
設定作業にはどれくらい時間がかかりますか？
セットアップは数分しかかかりません。ドメインを選択し、リンクまとめツールを有効にするだけで、すぐにリンクの追加を開始できます。手動での設定や技術的な手順は一切ありません。
一般的な無料のリンクまとめツールと何が違うのですか？
主な違いは、所有権と柔軟性です。無料ツールでは、ツール提供企業のドメインを使用してページを公開するので、カスタマイズや拡張の範囲が制限されます。独自のドメインがあれば、同じURLを長期的に維持し、ニーズに合わせてサイトの規模を拡大できます。
リンクまとめページを自分好みのデザインに自由に変更できますか？
はい。ページの構造やレイアウトを調整したり、特定のリンクを強調表示したり、訪問者に最も注目してほしいコンテンツが最初に表示されるよう順番を入れ替えたりできます。