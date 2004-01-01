独自ドメインのメールアドレスを取得する

ビジネス用メールアドレス 月額 ¥ 99〜
【12ヶ月契約】ドメインとメール取得でブランドの信頼性を向上
独自ドメインのメールアドレスを取得する

独自ドメインのメールアドレスを取得する

発信するメッセージに存在感を確立

独自ドメインのメールアドレスを使用すると、メールでのやりとりの第一印象も飛躍的に上がります。

ビジネスの格を上げる

独自ドメインのメールアドレスなら、本格的な事業者であることが認識できるので、信頼につながり、開封率や返信率もアップ間違いなしです。

お得に始める

長期のメールプランを選ぶほど、月あたりの料金がお得になります。48ヶ月プランなら、最大85％割引でご利用いただけます。

数分でビジネスメールを導入

1. ドメインを選ぶ

1. ドメインを選ぶ

Hostingerで新しいドメインを購入するか、既にお持ちのドメインをご利用ください。ドメインが他のプロバイダーで登録されている場合は、メールとWebサイト両方の紐づけ設定手順をご案内します。

2. メールアドレスを追加

ビジネスメールサービスの利用は、Hostingerダッシュボードから数クリックで始められます。初期設定が自動的に行われるので、導入時の技術的な作業は一切必要ありません。

3. メールでやり取り開始！

Hostingerではメールサービスを提供していますが、Gmail、Outlook、Apple Mailなどを介して受信箱にアクセスすることもできます。スパム対策はすでに有効になっていますので、すぐにメールの送受信を開始できます。

Hostingerでドメイン登録するメリット

信頼のドメインレジストラ

Hostingerは400種類以上のドメイン拡張子を提供するICANN認定レジストラです。

ドメインについてさらに詳しく
信頼のドメインレジストラ

プライバシー対策

ドメイン登録者個人の連絡先は、RDAP/WHOISで公開される可能性があります。Hostingerでは、お客様の個人情報を第三者から保護するために、一部のドメイン拡張子で情報公開代行サービスを無料で自動的に提供しています。
プライバシー対策

年中無休のサポート体制

Hostingerのエージェントがライブチャットまたはメールを介して多言語で常時対応しています。応対までの平均時間は3分以内！
年中無休のサポート体制

セットアップも管理も、驚くほどスムーズ

わずか数クリックでドメインを登録。更新手続きやDNS設定、Webサイトやメールへの接続まで、すべてを一元管理できます。

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Hostingerは400種類以上のドメイン拡張子を提供するICANN認定レジストラです。

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ドメイン登録者個人の連絡先は、RDAP/WHOISで公開される可能性があります。Hostingerでは、お客様の個人情報を第三者から保護するために、一部のドメイン拡張子で情報公開代行サービスを無料で自動的に提供しています。
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人気の拡張子を多数提供中

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最もよく知られたドメインで信頼を築きましょう。

¥ 3,129¥ 499 /1年目

.jp

.jpでビジネスを行っていることをクライアントに示しましょう。

¥ 6,259¥ 4,699 /1年目

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.shopでビジネスを行っていることをクライアントに示しましょう。

¥ 5,479¥ 159 /1年目

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¥ 10,639¥ 5,009 /1年目

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¥ 2,509¥ 319 /1年目

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ビジネスを成功に導くユニークでトレンド感のあるドメインです。

¥ 2,979¥ 319 /1年目

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.proドメインを通じて特定の分野の専門性を示したり、専門的なキャリアを強調できます。

¥ 4,539¥ 469 /1年目

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.cloudでビジネスを行っていることをクライアントに示しましょう。

¥ 4,069¥ 319 /1年目

独自ドメインのメールを取得する

独自ドメインメールに関するよくある質問

独自ドメインを使用したメールとは何ですか？

ご自身で取得されたドメイン名を使用したカスタムメールアドレスです。例えば、name@yourbusiness.comといった形になります。独自ドメインを使用することで、よりプロフェッショナルに見えるので、顧客との信頼構築に役立ちます。

ドメインとメールを一緒に契約できますか？

はい。ドメインの登録とビジネスメールサービスの設定を購入手続き1回のうちに完了できます。すべてが自動的に設定されるのでご安心ください。

すでにドメインを持っている場合はどうなりますか？

問題ありません！すでにお持ちのドメインを数クリックでHostingerのサービスと紐づけられます。

初めてでも簡単に設定できますか？

全く問題ありません。セットアップは初心者の方にもわかりやすく、わずか数分で完了します。技術的な部分はすべてHostingerにお任せください。

GmailやOutlookでメールアドレスを使用できますか？

はい。Gmail、Outlook、Apple Mailなどのアプリで利用できます。また、Hostingerのメールプラットフォーム経由でアクセスすることも可能です。

複数のメールアドレスを作成できますか？

はい。ドメインを使って、必要な数のメールアドレスを作成できるのでチームや成長中のビジネスに最適です。

もしサポートが必要な場合はどうすればよいですか？

セットアップやその他ご不明な点について、当社のサポートチームが年中無休で対応します。

プライバシーへの配慮

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