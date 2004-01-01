独自ドメインのメールアドレスを取得する
独自ドメインのメールアドレスを取得する
発信するメッセージに存在感を確立
独自ドメインのメールアドレスを使用すると、メールでのやりとりの第一印象も飛躍的に上がります。
ビジネスの格を上げる
独自ドメインのメールアドレスなら、本格的な事業者であることが認識できるので、信頼につながり、開封率や返信率もアップ間違いなしです。
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長期のメールプランを選ぶほど、月あたりの料金がお得になります。48ヶ月プランなら、最大85％割引でご利用いただけます。
数分でビジネスメールを導入
1. ドメインを選ぶ
2. メールアドレスを追加
3. メールでやり取り開始！
Hostingerでドメイン登録するメリット
プライバシー対策
年中無休のサポート体制
セットアップも管理も、驚くほどスムーズ
わずか数クリックでドメインを登録。更新手続きやDNS設定、Webサイトやメールへの接続まで、すべてを一元管理できます。
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人気の拡張子を多数提供中
独自ドメインメールに関するよくある質問
独自ドメインを使用したメールとは何ですか？
ご自身で取得されたドメイン名を使用したカスタムメールアドレスです。例えば、name@yourbusiness.comといった形になります。独自ドメインを使用することで、よりプロフェッショナルに見えるので、顧客との信頼構築に役立ちます。
ドメインとメールを一緒に契約できますか？
はい。ドメインの登録とビジネスメールサービスの設定を購入手続き1回のうちに完了できます。すべてが自動的に設定されるのでご安心ください。
すでにドメインを持っている場合はどうなりますか？
問題ありません！すでにお持ちのドメインを数クリックでHostingerのサービスと紐づけられます。
初めてでも簡単に設定できますか？
全く問題ありません。セットアップは初心者の方にもわかりやすく、わずか数分で完了します。技術的な部分はすべてHostingerにお任せください。
GmailやOutlookでメールアドレスを使用できますか？
はい。Gmail、Outlook、Apple Mailなどのアプリで利用できます。また、Hostingerのメールプラットフォーム経由でアクセスすることも可能です。
複数のメールアドレスを作成できますか？
はい。ドメインを使って、必要な数のメールアドレスを作成できるのでチームや成長中のビジネスに最適です。
もしサポートが必要な場合はどうすればよいですか？
セットアップやその他ご不明な点について、当社のサポートチームが年中無休で対応します。