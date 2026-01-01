AdminBolt VPS hosting
एक आधुनिक पैनल से वेबसाइट, ईमेल और डेटाबेस का प्रबंधन करें।
अपना मनपसंद AdminBolt VPS होस्टिंग प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
अगली पीढ़ी का होस्टिंग नियंत्रण पैनल
जब आधुनिकता विश्वसनीयता से मिलती है
उच्च प्रदर्शन
वेबसाइट लोड होने में एक सेकंड की देरी भी आपके संभावित ग्राहकों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हम EPYC प्रोसेसर और NVMe स्टोरेज का उपयोग करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट बेहतरीन प्रदर्शन करती रहे।
उच्च सुरक्षा
मजबूत डीडीओएस सुरक्षा के साथ अपनी साइट और अपने ग्राहकों को हैकर्स से सुरक्षित रखें, और स्वचालित मैलवेयर स्कैनिंग का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों की जल्द पहचान करें।
उच्च मापनीयता
छोटे स्तर से शुरुआत करें और जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़े, वैसे-वैसे इसे बढ़ाते जाएं। जब भी आपको लगे कि आपको अधिक CPU, RAM या स्टोरेज की आवश्यकता है, तो अपने VPS होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करना बस कुछ ही क्लिक का काम है।
उच्च प्रदर्शन
वेबसाइट लोड होने में एक सेकंड की देरी भी आपके संभावित ग्राहकों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हम EPYC प्रोसेसर और NVMe स्टोरेज का उपयोग करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट बेहतरीन प्रदर्शन करती रहे।
उच्च सुरक्षा
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उच्च मापनीयता
छोटे स्तर से शुरुआत करें और जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़े, वैसे-वैसे इसे बढ़ाते जाएं। जब भी आपको लगे कि आपको अधिक CPU, RAM या स्टोरेज की आवश्यकता है, तो अपने VPS होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करना बस कुछ ही क्लिक का काम है।
वेब पेशेवरों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।
AI की मदद से अपने AdminBolt VPS को मैनेज करें।
AdminBolt VPS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
AdminBolt VPS होस्टिंग क्या है?
AdminBolt VPS होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो आपको अपने वर्चुअल सर्वर पर AdminBolt कंट्रोल पैनल चलाने की सुविधा देती है। यह आपको वेबसाइटों, ईमेल खातों, डेटाबेस, DNS ज़ोन और SSL प्रमाणपत्रों को प्रबंधित करने के लिए एक आधुनिक, ऑल-इन-वन डैशबोर्ड प्रदान करता है। प्रति खाता शुल्क वाले पुराने पैनलों के विपरीत, AdminBolt एक निश्चित मासिक मूल्य निर्धारण और API-फर्स्ट आर्किटेक्चर का उपयोग करता है – आप अपने VPS प्लान के लिए भुगतान करते हैं और अपने सर्वर पर असीमित होस्टिंग खातों का प्रबंधन करते हैं।
AdminBolt का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?
AdminBolt पारंपरिक होस्टिंग पैनलों की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। इसमें प्रति खाता शुल्क नहीं लगता, इसलिए निश्चित मूल्य निर्धारण प्रणाली का उपयोग किया जाता है – आपके व्यवसाय के बढ़ने के साथ-साथ आपकी लागत स्थिर रहती है। VPS प्लान के लिए पैनल की शुरुआती कीमत ₹599/माह है, और इसमें आपके सर्वर पर असीमित होस्टिंग खाते शामिल हैं।
AdminBolt का इंटरफ़ेस भी साफ-सुथरा और आधुनिक है, जो प्रशासकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं दोनों को सहज लगता है, जिसका अर्थ है कम सपोर्ट टिकट। इसमें अंतर्निहित ईमेल होस्टिंग, वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल, स्वचालित SSL प्रमाणपत्र, डेटाबेस प्रबंधन, DNS ज़ोन संपादन और वेब-आधारित फ़ाइल प्रबंधक – सभी एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं।
यह पैनल API-फर्स्ट है, इसलिए प्रत्येक क्रिया को REST API के माध्यम से स्वचालित किया जा सकता है। यह बिलिंग के लिए WHMCS के साथ एकीकृत होता है, प्रदर्शन के लिए LiteSpeed वेब सर्वर का समर्थन करता है, और संसाधन अलगाव के लिए CloudLinux के साथ काम करता है।
मैं अपने वीपीएस पर एडमिनबोल्ट कैसे इंस्टॉल करूं?
To install AdminBolt on Hostinger's VPS hosting, follow these steps:
- Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar.
- Select the server you wish to use for the installation.
- Under the OS & Panel section, click Operating System.
- Select Applications, and choose the AlmaLinux 9 64bit with AdminBolt template from the dropdown menu.
- Click Change OS to install this template to your VPS.
Once installation is complete, access the AdminBolt panel by entering https://your-vps-ip:8443 in your web browser. Replace your-vps-ip with the actual IP address of your VPS.
क्या मैं अपनी मौजूदा वेबसाइटों को होस्टिंगर के एडमिनबोल्ट वीपीएस पर माइग्रेट कर सकता हूँ?
Yes, absolutely. AdminBolt includes a built-in cPanel converter tool that simplifies migration from cPanel-based servers, letting you transfer website files, databases, email accounts, and DNS settings.
Before migrating your site to Hostinger's VPS, prepare backups of the files you want to transfer. Then, set up your new VPS account at Hostinger with AdminBolt and use the migration tools to import your data.
Once the migration is successful, run a test to see if everything works as intended. Lastly, point your domain name to the new IP address, and that's it!
क्या मैं AdminBolt पर एक साथ कई वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ?
AdminBolt VPS होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?
We offer AI Assistant in every VPS hosting solution, so you can easily find answers to your questions without browsing through dozens of forums.
But if you like reading, you can also explore our vast library of VPS Tutorials and knowledge-base articles. Prefer watching? Check out Hostinger Academy; we have plenty of easy-to-follow video tutorials on virtual private server management.
AdminBolt also maintains its own documentation portal, community forum, and Discord server where you can get help from the AdminBolt team and other users.