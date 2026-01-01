AdminBolt पारंपरिक होस्टिंग पैनलों की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। इसमें प्रति खाता शुल्क नहीं लगता, इसलिए निश्चित मूल्य निर्धारण प्रणाली का उपयोग किया जाता है – आपके व्यवसाय के बढ़ने के साथ-साथ आपकी लागत स्थिर रहती है। VPS प्लान के लिए पैनल की शुरुआती कीमत ₹599/माह है, और इसमें आपके सर्वर पर असीमित होस्टिंग खाते शामिल हैं।

AdminBolt का इंटरफ़ेस भी साफ-सुथरा और आधुनिक है, जो प्रशासकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं दोनों को सहज लगता है, जिसका अर्थ है कम सपोर्ट टिकट। इसमें अंतर्निहित ईमेल होस्टिंग, वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल, स्वचालित SSL प्रमाणपत्र, डेटाबेस प्रबंधन, DNS ज़ोन संपादन और वेब-आधारित फ़ाइल प्रबंधक – सभी एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं।

यह पैनल API-फर्स्ट है, इसलिए प्रत्येक क्रिया को REST API के माध्यम से स्वचालित किया जा सकता है। यह बिलिंग के लिए WHMCS के साथ एकीकृत होता है, प्रदर्शन के लिए LiteSpeed वेब सर्वर का समर्थन करता है, और संसाधन अलगाव के लिए CloudLinux के साथ काम करता है।