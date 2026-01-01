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AdminBolt VPS hosting

एक आधुनिक पैनल से वेबसाइट, ईमेल और डेटाबेस का प्रबंधन करें।

मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
एआई-प्रबंधित वीपीएस
ऑटो मैलवेयर स्कैनर
599 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
एडमिनबोल्ट हीरो

अपना मनपसंद AdminBolt VPS होस्टिंग प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

अगली पीढ़ी का होस्टिंग नियंत्रण पैनल

AdminBolt एक आधुनिक होस्टिंग कंट्रोल पैनल है जिसे पुराने समाधानों को बदलने के लिए बनाया गया है। इसमें एक साफ-सुथरा इंटरफ़ेस, एक समान मूल्य निर्धारण और API-आधारित आर्किटेक्चर है। यह आपको वेबसाइटों, ईमेल खातों, डेटाबेस, DNS ज़ोन, SSL प्रमाणपत्रों और फ़ाइल सिस्टम को प्रबंधित करने के लिए एक ही डैशबोर्ड प्रदान करता है।

हमारी AdminBolt VPS होस्टिंग के साथ, आपको एक आधुनिक, सहज इंटरफ़ेस और बेजोड़ प्रदर्शन का सही संयोजन मिलेगा, जिससे आप किसी भी प्रकार की होस्टिंग परियोजना का प्रबंधन कर सकते हैं, चाहे वह एक सिंगल वर्डप्रेस साइट हो या एक पूर्ण मल्टी-क्लाइंट होस्टिंग व्यवसाय।
एडमिनबोल्ट 1

जब आधुनिकता विश्वसनीयता से मिलती है

AdminBolt के सहज इंटरफ़ेस को हमारी तेज़, सुरक्षित और स्केलेबल VPS होस्टिंग के साथ मिलाएं।

उच्च प्रदर्शन

वेबसाइट लोड होने में एक सेकंड की देरी भी आपके संभावित ग्राहकों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हम EPYC प्रोसेसर और NVMe स्टोरेज का उपयोग करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट बेहतरीन प्रदर्शन करती रहे।

ådminbolt 2

उच्च सुरक्षा

मजबूत डीडीओएस सुरक्षा के साथ अपनी साइट और अपने ग्राहकों को हैकर्स से सुरक्षित रखें, और स्वचालित मैलवेयर स्कैनिंग का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों की जल्द पहचान करें।

एडमिनबोल्ट 3

उच्च मापनीयता

छोटे स्तर से शुरुआत करें और जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़े, वैसे-वैसे इसे बढ़ाते जाएं। जब भी आपको लगे कि आपको अधिक CPU, RAM या स्टोरेज की आवश्यकता है, तो अपने VPS होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करना बस कुछ ही क्लिक का काम है।

एडमिनबोल्ट 4

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एडमिनबोल्ट 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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वैश्विक सर्वर आपकी सेवा में उपलब्ध हैं

हमारे डेटा सेंटर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। तेज़ कंटेंट डिलीवरी के लिए अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक स्थित सर्वर का चयन करें।

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वेब पेशेवरों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

AI की मदद से अपने AdminBolt VPS को मैनेज करें।

AI द्वारा प्रबंधित AdminBolt VPS सर्वर प्रबंधन को सरल बनाता है। अब आप अपनी स्थानीय भाषा में सहज बातचीत के माध्यम से अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। AI एजेंट हमेशा चालू रहता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध है, जो VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में सहायता करता है। चाहे आप किसी त्रुटि को ठीक कर रहे हों, अपने फ़ायरवॉल को अपडेट कर रहे हों या डेटा का प्रबंधन कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को सरल बनाता है और आपका समय बचाता है।

एडमिनबोल्ट 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
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रेटिंग:
4.7
874
reviews

AdminBolt VPS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

AdminBolt वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

AdminBolt VPS होस्टिंग क्या है?

AdminBolt VPS होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो आपको अपने वर्चुअल सर्वर पर AdminBolt कंट्रोल पैनल चलाने की सुविधा देती है। यह आपको वेबसाइटों, ईमेल खातों, डेटाबेस, DNS ज़ोन और SSL प्रमाणपत्रों को प्रबंधित करने के लिए एक आधुनिक, ऑल-इन-वन डैशबोर्ड प्रदान करता है। प्रति खाता शुल्क वाले पुराने पैनलों के विपरीत, AdminBolt एक निश्चित मासिक मूल्य निर्धारण और API-फर्स्ट आर्किटेक्चर का उपयोग करता है – आप अपने VPS प्लान के लिए भुगतान करते हैं और अपने सर्वर पर असीमित होस्टिंग खातों का प्रबंधन करते हैं।

AdminBolt का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

AdminBolt पारंपरिक होस्टिंग पैनलों की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। इसमें प्रति खाता शुल्क नहीं लगता, इसलिए निश्चित मूल्य निर्धारण प्रणाली का उपयोग किया जाता है – आपके व्यवसाय के बढ़ने के साथ-साथ आपकी लागत स्थिर रहती है। VPS प्लान के लिए पैनल की शुरुआती कीमत ₹599/माह है, और इसमें आपके सर्वर पर असीमित होस्टिंग खाते शामिल हैं।

AdminBolt का इंटरफ़ेस भी साफ-सुथरा और आधुनिक है, जो प्रशासकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं दोनों को सहज लगता है, जिसका अर्थ है कम सपोर्ट टिकट। इसमें अंतर्निहित ईमेल होस्टिंग, वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल, स्वचालित SSL प्रमाणपत्र, डेटाबेस प्रबंधन, DNS ज़ोन संपादन और वेब-आधारित फ़ाइल प्रबंधक – सभी एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं।

यह पैनल API-फर्स्ट है, इसलिए प्रत्येक क्रिया को REST API के माध्यम से स्वचालित किया जा सकता है। यह बिलिंग के लिए WHMCS के साथ एकीकृत होता है, प्रदर्शन के लिए LiteSpeed वेब सर्वर का समर्थन करता है, और संसाधन अलगाव के लिए CloudLinux के साथ काम करता है।

मैं अपने वीपीएस पर एडमिनबोल्ट कैसे इंस्टॉल करूं?

To install AdminBolt on Hostinger's VPS hosting, follow these steps:

  1. Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar.
  2. Select the server you wish to use for the installation.
  3. Under the OS & Panel section, click Operating System.
  4. Select Applications, and choose the AlmaLinux 9 64bit with AdminBolt template from the dropdown menu.
  5. Click Change OS to install this template to your VPS.

Once installation is complete, access the AdminBolt panel by entering https://your-vps-ip:8443 in your web browser. Replace your-vps-ip with the actual IP address of your VPS.

क्या मैं अपनी मौजूदा वेबसाइटों को होस्टिंगर के एडमिनबोल्ट वीपीएस पर माइग्रेट कर सकता हूँ?

Yes, absolutely. AdminBolt includes a built-in cPanel converter tool that simplifies migration from cPanel-based servers, letting you transfer website files, databases, email accounts, and DNS settings.

Before migrating your site to Hostinger's VPS, prepare backups of the files you want to transfer. Then, set up your new VPS account at Hostinger with AdminBolt and use the migration tools to import your data.

Once the migration is successful, run a test to see if everything works as intended. Lastly, point your domain name to the new IP address, and that's it!

क्या मैं AdminBolt पर एक साथ कई वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ?

बिल्कुल। AdminBolt विशेष रूप से एक ही सर्वर इंस्टेंस पर कई वेबसाइटों को होस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप असीमित होस्टिंग खाते बना सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी वेबसाइट, ईमेल, डेटाबेस और FTP एक्सेस होगी। पैनल रिसोर्स आइसोलेशन को सपोर्ट करता है, इसलिए एक व्यस्त साइट बाकी साइटों को धीमा नहीं करेगी। हालांकि, जब आपके सर्वर के संसाधन कम पड़ने लगें, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस और अधिकतम स्पीड बनाए रखने के लिए आपको अपना VPS होस्टिंग प्लान अपग्रेड करना होगा।

AdminBolt VPS होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

We offer AI Assistant in every VPS hosting solution, so you can easily find answers to your questions without browsing through dozens of forums.

But if you like reading, you can also explore our vast library of VPS Tutorials and knowledge-base articles. Prefer watching? Check out Hostinger Academy; we have plenty of easy-to-follow video tutorials on virtual private server management.

AdminBolt also maintains its own documentation portal, community forum, and Discord server where you can get help from the AdminBolt team and other users.

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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