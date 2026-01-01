Tingkatkan pendapatan dan reputasi agensi Anda.
Manfaat kemitraan yang membantu agensi Anda berkembang
Dapatkan komisi berulang
Ubah setiap referensi menjadi pendapatan berkelanjutan. Dapatkan 20% untuk referensi baru, dan 10% untuk perpanjangan klien, penjualan silang, dan peningkatan layanan.
Dapatkan visibilitas di Direktori Agensi
Tampilkan agensi Anda di Direktori Agensi Hostinger dan bantu calon klien menemukan layanan Anda.
Penawaran referensi eksklusif
Kerjasama pemasaran dengan Hostinger
Diskon 20% untuk Hosting Agensi
Mulailah dalam tiga langkah
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Dapatkan persetujuan
Berkembang dan dapatkan penghasilan
Jangan hanya percaya begitu saja pada kata-kata kami
“Kami benar-benar menjadikan Hostinger sebagai tolok ukur bagi para insinyur kami saat memberikan dukungan.”
“Saya bisa mengelola hosting, nama domain, dan sertifikat SSL di satu tempat, yang sungguh menyegarkan.”
“Hostinger adalah penyedia hosting terbaik yang pernah saya gunakan. Dukungannya luar biasa dan harganya tak tertandingi.”
“Saya telah merekomendasikan klien saya untuk beralih ke Hostinger. Semuanya mudah, dan fitur-fitur baru terus bermunculan.”
“Berkat dasbor Hostinger yang sederhana, kami dapat mengelola situs web WordPress kami sendiri.”
“Kami benar-benar menjadikan Hostinger sebagai tolok ukur bagi para insinyur kami saat memberikan dukungan.”
“Saya bisa mengelola hosting, nama domain, dan sertifikat SSL di satu tempat, yang sungguh menyegarkan.”
“Hostinger adalah penyedia hosting terbaik yang pernah saya gunakan. Dukungannya luar biasa dan harganya tak tertandingi.”
“Saya telah merekomendasikan klien saya untuk beralih ke Hostinger. Semuanya mudah, dan fitur-fitur baru terus bermunculan.”
“Berkat dasbor Hostinger yang sederhana, kami dapat mengelola situs web WordPress kami sendiri.”
Pertanyaan Umum Program Kemitraan
Siapa yang bisa mendaftar?
Program ini terbuka untuk para profesional web yang menyediakan layanan kepada orang lain — freelancer, agensi web, dan agensi pemasaran semuanya dipersilakan. Anda berada dalam Akses Awal, dan untuk disetujui, Anda perlu memenuhi semua persyaratan berikut:
- Menghosting 10+ situs web di Hostinger
- Memiliki situs web profesional yang sudah ada dengan informasi yang jelas tentang layanan Anda
- Menggunakan email kantor yang sesuai dengan domain perusahaan Anda (Gmail, Yahoo, dan penyedia generik lainnya tidak diterima)
- Memiliki nama perusahaan yang dapat diverifikasi melalui keberadaan web dasar
- Mengirimkan deskripsi perusahaan yang autentik, bukan disalin dari tempat lain
- Tidak memiliki riwayat penangguhan karena penyalahgunaan di Hostinger
- Beroperasi di pasar yang belum secara eksplisit dikecualikan oleh Hostinger
Bagaimana cara bergabung?
Untuk mendaftar, Anda perlu masuk ke hPanel → Agency Hub → Partner Program. Aplikasi akan ditinjau sebelum disetujui.
Apa perbedaannya dengan Program Rujukan?
Program Kemitraan adalah hubungan yang lebih dalam dan jangka panjang. Anda mendapatkan profil publik, prospek masuk, dan manfaat yang terus bertambah seiring Anda membawa lebih banyak klien ke Hostinger.
Apa saja manfaat yang didapatkan oleh para mitra?
- Kemampuan untuk terdaftar di Direktori Agensi
- Komisi berulang untuk penjualan silang dan perpanjangan, bukan hanya pembelian pertama
- Prospek masuk dikirim ke dasbor Agency Hub Anda
- Halaman arahan rujukan bermerek bersama dan kupon rujukan
- Penawaran rujukan eksklusif untuk klien yang Anda bawa
- Diskon 20% untuk Hosting Agensi pada pembelian baru
- Lencana Mitra untuk situs web Anda sendiri
- Dukungan teknis prioritas
Apakah Hostinger terlibat dalam pekerjaan yang saya lakukan untuk klien?
Tidak. Harga, ruang lingkup, dan pengiriman adalah urusan antara Anda dan klien.
Bagaimana cara saya melacak klien dan komisi yang dirujuk?
Mitra yang disetujui mendapatkan dasbor rujukan khusus di hPanel (Agency Hub → Rujukan → Penghasilan Saya → Klien). Dasbor ini menampilkan semua klien yang dirujuk, dengan detail komisi — memenuhi syarat, disetujui, produk yang dirujuk, dan riwayat lengkap — yang tersedia dengan mengklik setiap klien.
Apakah ada persyaratan aktivitas minimum untuk tetap menjadi mitra?
Ya. Untuk mempertahankan status Mitra Anda, Anda harus menghasilkan pendapatan minimal $100 melalui Program Referensi ke Hostinger. Jika pendapatan Anda turun di bawah ambang batas ini, akun Anda berisiko dikeluarkan dari program.
Apakah saya boleh keluar dari program ini?
Ya, kapan saja, melalui Agency Hub di hPanel. Profil direktori Anda akan dihapus dan prospek masuk akan berhenti.