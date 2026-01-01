Program kemitraan Hostinger

Tingkatkan pendapatan dan reputasi agensi Anda.

Dapatkan kesempatan untuk ditemukan di Direktori Agensi Hostinger.
Dapatkan komisi berulang dari perpanjangan kontrak klien Anda.
Bangun kepercayaan dengan lencana Mitra Hostinger.
Daftar sekarang
Tingkatkan pendapatan dan reputasi agensi Anda.

Manfaat kemitraan yang membantu agensi Anda berkembang

Dapatkan penghasilan lebih banyak

Dapatkan komisi berulang

Ubah setiap referensi menjadi pendapatan berkelanjutan. Dapatkan 20% untuk referensi baru, dan 10% untuk perpanjangan klien, penjualan silang, dan peningkatan layanan.

Dapatkan komisi berulang
Tingkatkan jumlah klien

Dapatkan visibilitas di Direktori Agensi

Tampilkan agensi Anda di Direktori Agensi Hostinger dan bantu calon klien menemukan layanan Anda.

Dapatkan visibilitas di Direktori Agensi

Penawaran referensi eksklusif

Dapatkan kupon referensi eksklusif untuk dibagikan kepada klien yang Anda bawa ke Hostinger.

Kerjasama pemasaran dengan Hostinger

Dapatkan halaman arahan rujukan bermerek bersama untuk dibagikan kepada calon pelanggan dan membantu mendorong konversi.

Diskon 20% untuk Hosting Agensi

Dapatkan harga lebih murah untuk Agency Hosting dengan diskon eksklusif 20% untuk mitra.
Cara kerjanya

Mulailah dalam tiga langkah

01

Lamar dalam satu menit

Masuk ke akun Hostinger Anda, buka Agency Hub, dan selesaikan langkah-langkah pendaftaran Program Mitra.
02

Dapatkan persetujuan

Tim mitra kami akan meninjau aplikasi Anda dan membantu Anda untuk segera bergabung, biasanya dalam waktu dua hari kerja.
03

Berkembang dan dapatkan penghasilan

Mulailah mendapatkan komisi berulang, raih lencana Mitra Hostinger Anda, dan ajukan permohonan untuk dicantumkan di Direktori Agensi.
Membangun kepercayaan

Tunjukkan kepada klien Anda bahwa Anda adalah Mitra Hostinger yang tepercaya.

Dapatkan verifikasi resmi dari Hostinger.
Tampilkan lencana tersebut di situs web Anda.
Berikan kepercayaan lebih kepada calon klien terhadap agensi Anda.
Daftar sekarang
Tunjukkan kepada klien Anda bahwa Anda adalah Mitra Hostinger yang tepercaya.

Jangan hanya percaya begitu saja pada kata-kata kami

Lihat apa kata pelanggan di seluruh dunia tentang pengalaman mereka dengan Hostinger.

“Kami benar-benar menjadikan Hostinger sebagai tolok ukur bagi para insinyur kami saat memberikan dukungan.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Pendiri bersama Nohma

“Saya bisa mengelola hosting, nama domain, dan sertifikat SSL di satu tempat, yang sungguh menyegarkan.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Pandai besi

“Hostinger adalah penyedia hosting terbaik yang pernah saya gunakan. Dukungannya luar biasa dan harganya tak tertandingi.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Pakar pemasaran

“Saya telah merekomendasikan klien saya untuk beralih ke Hostinger. Semuanya mudah, dan fitur-fitur baru terus bermunculan.”

Anna Franques

Anna Franques

Desainer & pengembang digital

“Berkat dasbor Hostinger yang sederhana, kami dapat mengelola situs web WordPress kami sendiri.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Pemilik bisnis

“Kami benar-benar menjadikan Hostinger sebagai tolok ukur bagi para insinyur kami saat memberikan dukungan.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Pendiri bersama Nohma

“Saya bisa mengelola hosting, nama domain, dan sertifikat SSL di satu tempat, yang sungguh menyegarkan.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Pandai besi

“Hostinger adalah penyedia hosting terbaik yang pernah saya gunakan. Dukungannya luar biasa dan harganya tak tertandingi.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Pakar pemasaran

“Saya telah merekomendasikan klien saya untuk beralih ke Hostinger. Semuanya mudah, dan fitur-fitur baru terus bermunculan.”

Anna Franques

Anna Franques

Desainer & pengembang digital

“Berkat dasbor Hostinger yang sederhana, kami dapat mengelola situs web WordPress kami sendiri.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Pemilik bisnis

Pertanyaan Umum Program Kemitraan

Temukan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang Program Mitra Hostinger.

Program ini terbuka untuk para profesional web yang menyediakan layanan kepada orang lain — freelancer, agensi web, dan agensi pemasaran semuanya dipersilakan. Anda berada dalam Akses Awal, dan untuk disetujui, Anda perlu memenuhi semua persyaratan berikut:

  • Menghosting 10+ situs web di Hostinger
  • Memiliki situs web profesional yang sudah ada dengan informasi yang jelas tentang layanan Anda
  • Menggunakan email kantor yang sesuai dengan domain perusahaan Anda (Gmail, Yahoo, dan penyedia generik lainnya tidak diterima)
  • Memiliki nama perusahaan yang dapat diverifikasi melalui keberadaan web dasar
  • Mengirimkan deskripsi perusahaan yang autentik, bukan disalin dari tempat lain
  • Tidak memiliki riwayat penangguhan karena penyalahgunaan di Hostinger
  • Beroperasi di pasar yang belum secara eksplisit dikecualikan oleh Hostinger

Untuk mendaftar, Anda perlu masuk ke hPanel → Agency Hub → Partner Program. Aplikasi akan ditinjau sebelum disetujui.

Program Kemitraan adalah hubungan yang lebih dalam dan jangka panjang. Anda mendapatkan profil publik, prospek masuk, dan manfaat yang terus bertambah seiring Anda membawa lebih banyak klien ke Hostinger.

  • Kemampuan untuk terdaftar di Direktori Agensi
  • Komisi berulang untuk penjualan silang dan perpanjangan, bukan hanya pembelian pertama
  • Prospek masuk dikirim ke dasbor Agency Hub Anda
  • Halaman arahan rujukan bermerek bersama dan kupon rujukan
  • Penawaran rujukan eksklusif untuk klien yang Anda bawa
  • Diskon 20% untuk Hosting Agensi pada pembelian baru
  • Lencana Mitra untuk situs web Anda sendiri
  • Dukungan teknis prioritas

Tidak. Harga, ruang lingkup, dan pengiriman adalah urusan antara Anda dan klien.

Mitra yang disetujui mendapatkan dasbor rujukan khusus di hPanel (Agency Hub → Rujukan → Penghasilan Saya → Klien). Dasbor ini menampilkan semua klien yang dirujuk, dengan detail komisi — memenuhi syarat, disetujui, produk yang dirujuk, dan riwayat lengkap — yang tersedia dengan mengklik setiap klien.

Ya. Untuk mempertahankan status Mitra Anda, Anda harus menghasilkan pendapatan minimal $100 melalui Program Referensi ke Hostinger. Jika pendapatan Anda turun di bawah ambang batas ini, akun Anda berisiko dikeluarkan dari program.

Ya, kapan saja, melalui Agency Hub di hPanel. Profil direktori Anda akan dihapus dan prospek masuk akan berhenti.

Menjadi mitra tepercaya

Daftar ke Program Mitra Hostinger dan temukan cara baru untuk menarik klien, mendapatkan komisi berulang, dan membangun kredibilitas.

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