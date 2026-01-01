AiToEarn adalah agen pemasaran konten AI open-source yang membantu kreator, perusahaan perorangan, dan merek untuk membuat, menjadwalkan, dan mendistribusikan konten di Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest, dan LinkedIn dari satu antarmuka.

Self-hosting AiToEarn di VPS Anda sendiri menjaga token akun, media yang dihasilkan, dan analitik publikasi tetap di bawah kendali Anda, menghilangkan biaya SaaS berbasis kursi, dan memungkinkan Anda mengintegrasikan penyedia AI dan kredensial Relay Anda sendiri untuk OAuth tanpa mendaftar sebagai pengembang di setiap platform.