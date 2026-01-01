Deploy instan AiToEarn.
Agen pemasaran konten AI open-source untuk perusahaan perorangan, kreator, dan merek untuk mempublikasikan di lebih dari 12 platform sosial.
Pilih paket VPS untuk AiToEarn
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan AiToEarn
AiToEarn adalah agen pemasaran konten AI open-source yang membantu kreator, perusahaan perorangan, dan merek untuk membuat, menjadwalkan, dan mendistribusikan konten di Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest, dan LinkedIn dari satu antarmuka.
Self-hosting AiToEarn di VPS Anda sendiri menjaga token akun, media yang dihasilkan, dan analitik publikasi tetap di bawah kendali Anda, menghilangkan biaya SaaS berbasis kursi, dan memungkinkan Anda mengintegrasikan penyedia AI dan kredensial Relay Anda sendiri untuk OAuth tanpa mendaftar sebagai pengembang di setiap platform.
Fitur utama AiToEarn
Penerbitan Multiplatform
Publikasikan video, artikel, dan postingan ke 12+ jaringan termasuk Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X, dan LinkedIn dari satu alur kerja bersama.
Generasi Konten AI
Agen AI bawaan menghasilkan teks, memperluas atau menulis ulang draf, dan memproduksi gambar serta video pendek yang disesuaikan untuk setiap platform target.
OAuth melalui Relay
Hubungkan setiap platform yang didukung dengan satu kunci API melalui layanan AiToEarn Relay, tidak memerlukan akun developer per platform.
MCP dan Agent Siap
Dukungan protokol MCP bawaan memungkinkan Anda menggerakkan AiToEarn dari Claude, Cursor, dan runtime agen lainnya melalui API yang sama yang digunakan oleh UI web.
Penyimpanan Mandiri
Menyertakan object store yang kompatibel dengan S3, replica set MongoDB, dan cache Redis yang semuanya tersemat sehingga semua media, akun, dan antrean tetap berada di VPS Anda.
Jalankan AiToEarn lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
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