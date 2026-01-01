Készítse el e-mailjét egyedi domainnel
Hozza létre saját egyedi domainhez kapcsolt e-mail-címét
Az Ön márkája, minden üzenetben.
Ha e-mail-címéhez a saját domainjét használja, vállalkozása már az első üzenet elküldésétől profi benyomást kelt.
E-mail, amely bizalmat ébreszt
Egy egyedi domainhez kapcsolt e-mail segít, hogy üzenetei valódinak és megbízhatónak tűnjenek, így a címzettek nagyobb valószínűséggel nyitják meg és válaszolnak rájuk.
Vágjon bele olcsóbban
Válasszon hosszabb időszakra szóló e-mail-csomagot, hogy a legalacsonyabb havidíjat fizesse. 48 hónapra szóló előfizetéssel akár 87%-ot spórolhat.
Állítsa be profi e-mailjét percek alatt
1. Válassza ki domainjét
2. Adja hozzá e-mailjét
3. Kezdje el az e-mailezést
Miért érdemes domainnevet vásárolni a Hostingertől?
Megbízható domainregisztrátor
A Hostinger ICANN-akkreditációval rendelkezik, és több mint 400 domainkiterjesztést kínál.További információ a domainekről
Adatvédelem
Nonstop támogatás
Gyors beállítás, könnyű kezelés
Regisztrálja domainjét néhány kattintással, majd kezeljen mindent egy helyen: a megújításoktól és a DNS-beállításoktól a webhelyéhez vagy e-mailjéhez való csatlakozásig.
Megbízható domainregisztrátor
A Hostinger ICANN-akkreditációval rendelkezik, és több mint 400 domainkiterjesztést kínál.További információ a domainekről
Adatvédelem
Nonstop támogatás
Gyors beállítás, könnyű kezelés
Regisztrálja domainjét néhány kattintással, majd kezeljen mindent egy helyen: a megújításoktól és a DNS-beállításoktól a webhelyéhez vagy e-mailjéhez való csatlakozásig.
Válasszon a legnépszerűbb domain kiterjesztések közül
Egyedi domainhez kapcsolt e-mail GYIK
Mit jelent az egyedi domainhez kapcsolt e-mail?
Ez egy egyedi e-mail-cím, amely az Ön domainnevét használja (például: nev@sajatcegem.hu). Ezzel professzionálisabbnak tűnhet, ami segít elnyerni az ügyfelek bizalmát.
Vásárolhatok domaint e-maillel együtt?
Igen. Egy egyszerű fizetési folyamattal egy füst alatt regisztrálhatja domaintjét és beállíthatja hozzá professzionális e-mail-címét. Mindent automatikusan összekötünk.
Mi történik, ha már van domainem?
Nem probléma. Meglévő domainjét néhány kattintással csatlakoztathatja a Hostingerhez.
Nehéz beállítani?
Egyáltalán nem. A beállítás kezdőbarát, és csak néhány percet vesz igénybe. A technikai részletekről mi gondoskodunk.
Integrálhatom az e-mail-fiókomat a Gmaillel vagy az Outlookkal?
Igen. E-mail-címét használhatja a Gmaillel, Outlookkal, Apple Maillel és más alkalmazásokkal, vagy elérheti webmailen keresztül.
Létrehozhatok több e-mail-címet is?
Igen. Annyi e-mail-címet hozhat létre, amennyire domainjéhez szüksége van — ez a megoldás tökéletes csapatok vagy növekvő vállalkozások számára.
Mi a teendő, ha segítségre van szükségem?
Ügyfélszolgálati csapatunk a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető, és szívesen segít Önnek a beállításban vagy bármi másban, amire szüksége van.