Το Frigate είναι μια συσκευή εγγραφής βίντεο δικτύου ανοικτού κώδικα που βασίζεται στην ανίχνευση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο. Αναλύει συνεχώς τις ροές από τις κάμερες IP, αναγνωρίζει ανθρώπους, αυτοκίνητα, ζώα και άλλα αντικείμενα επί τόπου και καταγράφει ή ειδοποιεί μόνο όταν συμβαίνει κάτι σημαντικό στην πραγματικότητα αντί για κάθε pixel κίνησης.

Επειδή κάθε φράση επεξεργάζεται στον δικό σας διακομιστή, η ταινία δεν φεύγει ποτέ από το μηχάνημα που ελέγχετε, χωρίς συνδρομή στο cloud, χωρίς χρέωση ανά κάμερα και χωρίς προμηθευτή που να αποφασίζει για το χρόνο διατήρησης των εγγραφών σας. Το Frigate λειτουργεί με οποιαδήποτε κάμερα που παρέχει ροή RTSP, αποθηκεύει εγγραφές σε τοπικό δίσκο και ενσωματώνεται με το Home Assistant και το MQTT για αυτοματισμούς.