Διαθέστε το Frigate σε μια εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ανοικτή συσκευή εγγραφής βίντεο δικτύου με ανίχνευση αντικειμένων τοπικής AI σε πραγματικό χρόνο για τις κάμερες IP σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Frigate
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Frigate
Το Frigate είναι μια συσκευή εγγραφής βίντεο δικτύου ανοικτού κώδικα που βασίζεται στην ανίχνευση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο. Αναλύει συνεχώς τις ροές από τις κάμερες IP, αναγνωρίζει ανθρώπους, αυτοκίνητα, ζώα και άλλα αντικείμενα επί τόπου και καταγράφει ή ειδοποιεί μόνο όταν συμβαίνει κάτι σημαντικό στην πραγματικότητα αντί για κάθε pixel κίνησης.
Επειδή κάθε φράση επεξεργάζεται στον δικό σας διακομιστή, η ταινία δεν φεύγει ποτέ από το μηχάνημα που ελέγχετε, χωρίς συνδρομή στο cloud, χωρίς χρέωση ανά κάμερα και χωρίς προμηθευτή που να αποφασίζει για το χρόνο διατήρησης των εγγραφών σας. Το Frigate λειτουργεί με οποιαδήποτε κάμερα που παρέχει ροή RTSP, αποθηκεύει εγγραφές σε τοπικό δίσκο και ενσωματώνεται με το Home Assistant και το MQTT για αυτοματισμούς.
Βασικά χαρακτηριστικά του Frigate
Τοπική ανίχνευση AI
Τα αντικείμενα αναγνωρίζονται στο δικό σας υλικό σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε η ανίχνευση να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και όταν η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν το κάνει.
Λιγότερες ψευδείς προειδοποιήσεις
Οι εγγραφές και οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται από πραγματικούς ανθρώπους, αυτοκίνητα ή ζώα και όχι από σκιές, βροχή ή φώτα που περνούν.
Συνεχής καταγραφή και ανασκόπηση
Οι ηχογραφήσεις γύρω από το ρολόι βρίσκονται δίπλα σε μια χρονολογική γραμμή εντοπισμένων γεγονότων, ώστε να μπορείτε να πηδήξετε κατευθείαν στη στιγμή που έχει σημασία.
Λειτουργεί με οποιαδήποτε κάμερα
Συνδέστε κάμερες από οποιαδήποτε μάρκα μέσω RTSP αντί να είναι κλειδωμένες σε έναν μόνο κατασκευαστή ή υπηρεσία cloud.
Ενσωμάτωση Home Assistant
Οι ανιχνευτές δημοσιεύονται μέσω MQTT έτσι ώστε τα φώτα, οι σειρήνες και άλλα συστήματα αυτοματισμού έξυπνων σπιτιών να μπορούν να αντιδράσουν τη στιγμή που κάτι φαίνεται.
Ενσωματωμένο restreaming
Ο ενσωματωμένος go2rtc restreamer αντλεί δεδομένα από κάθε κάμερα μία φορά και τα μοιράζεται με κάθε θεατή, διατηρώντας έτσι χαμηλό το φορτίο στην ίδια την κάμερα.
Γιατί να τρέξω Frigate στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.