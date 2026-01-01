Tu web online: planes y servicios asequibles
OpenClaw con un solo clic
Garantía de reembolso de 30 días
Asistencia las 24 horas
Cancela en cualquier momento
Para particulares y empresas
Para desarrolladores y administradores de sistemas
Recursos
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Tu propio agente de IA. Privado, siempre activo y disponible en 60 segundos.
Configuración instantánea
OpenClaw es increíblemente fácil de instalar, poniendo los agentes de IA al alcance de todos. Sin jerga técnica, sin complejidad, solo un camino rápido hacia tu primera automatización.
Mantenimiento cero
OpenClaw gestionado se encarga de toda la seguridad, las actualizaciones y las copias de seguridad. Tus agentes de IA se mantienen en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de intervención manual.
Herramientas integradas
OpenClaw tiene todo lo que necesitas para empezar fácilmente: modelos de IA, navegación web y un buzón de correo electrónico con capacidad de agente, todo integrado.
OpenClaw con Hostinger frente a otros
Preguntas frecuentes sobre OpenClaw Hostinger
¿Necesito algún conocimiento técnico para configurar OpenClaw?
En absoluto. OpenClaw con un solo clic está diseñado para personas que nunca han tocado un servidor en su vida. Nuestra implementación con un solo clic se encarga de toda la instalación, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Simplemente elige tu plan, haz clic en implementar y tu asistente personal de IA estará activo en cuestión de minutos. Sin programación, sin líneas de comando, sin paneles complicados
¿Cómo funcionan los créditos de IA y necesito configurar cuentas externas?
Tus créditos de IA vienen preintegrados y listos para usar. A diferencia de una configuración estándar de OpenClaw, no necesitas crear cuentas con proveedores de IA como OpenAI o Anthropic, generar claves API ni gestionar ninguna configuración técnica. Simplemente compra créditos a través de tu panel de control de Hostinger y tu asistente se activará al instante. Cuando necesites más, recarga directamente desde el mismo panel de control; así de sencillo.
¿Mis datos son privados y seguros?
¿Cuál es la diferencia entre usar OpenClaw con un solo clic y ejecutar OpenClaw en un VPS?
With a VPS, you get full root access and total control over the server — but that also means you're responsible for setup, updates, and security. 1-click OpenClaw removes all of that complexity. We handle the infrastructure, keep your instance on the latest stable version, and add extra layers of security — so you can focus entirely on using your AI assistant, not managing a server. If you're a developer who wants full customization, our VPS OpenClaw plans are a better fit.
¿Qué puedo hacer realmente con OpenClaw?
OpenClaw es tu asistente personal de IA que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso cuando tu portátil está cerrado. Puedes conectarlo a tus aplicaciones de mensajería favoritas —como WhatsApp, Telegram, Slack y Discord— y usarlo para automatizar tareas diarias, gestionar conversaciones en diferentes plataformas, atender clientes potenciales, ejecutar automatizaciones del navegador y mucho más. Imagínalo como un miembro del equipo digital que nunca duerme y siempre está listo para ayudar.