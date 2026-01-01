Loo oma kohandatud AI-tööriistad – ilma seadistamise ja vaevata

Kuna AI on juba Horizonsi sisse ehitatud, saad luua oma AI-tööriistu – kasutamiseks, müümiseks või jagamiseks.
Lõbusatest kõrvalprojektidest kasulike tööriistadeni

Ehita endale tööriistu, säästa tellimustelt või loo midagi, mida su kasutajad armastavad – ja mille eest maksavad. Siin on vaid mõned ideed alustamiseks.
Tekstitööriistad

Loo rakendusi, mis loevad, kirjutavad ja vastavad. Alates vestlusrobotitest, mis käsitlevad kliendiküsimusi ööpäevaringselt, kuni assistentideni, mis aitavad kasutajatel koostada kaaskirju, planeerida reise või leida täiusliku retsepti.

Pildi tööriistad

Loo rakendusi, mis muundavad ja loovad visuaale. Lase kasutajatel muuta fotosid illustratsioonideks, kujundada kohandatud avatare, visualiseerida ruumide ümberkujundusi või luua toote makette – disainioskusi pole vaja.

Utiliidid

Loo nutikaid tööriistu, mis säästavad sinu kasutajate aega. Mõtle AI-põhised müügivihjete vormid, CV-de ülevaatajad, eelarvenõustajad või treeningplaanijad – praktilised rakendused, mis pakuvad tõelist väärtust, igal korral.

Lõbusad & viraalsed tööriistad

Loo selliseid tööriistu, mida inimesed ei saa jagamata jätta. Isiksusetestid, AI-põhised tarokaardilugejad, kuulsuste teisikute leidjad, uneaegsete lugude generaatorid – lõbusad kasutada, veelgi lõbusamad jagada.

Kõik, mida vajad AI-põhiste tööriistade loomiseks

Juba olemasolev AI

Kolmanda osapoole kontot ega eraldi arveldust pole – AI on Horizonsi sisse ehitatud – lihtsalt ava oma projekt ja kasuta seda.

Koosta vesteldes, mitte kodeerides

Kirjelda oma sõnadega, mida soovid, ja Horizons ehitab selle sinu eest. Ei mingit koodi, pole vaja tehnilist seadistust – lihtsalt sinu idee ja vestlus.

Sinu idee seab piirid, mitte tehnoloogia

Vestlusrobotid, isiklikud AI-assistendid, pildigeneraatorid, kirjutamisvahendid, soovitusmootorid – mida iganes sa ette kujutad, Horizonsil on selle käivitamiseks vajalik AI.

Ehita see üks kord, teeni sellest.

Jaga oma projekti mallina ja teeni 20% vahendustasu iga kord, kui keegi seda oma rakenduse loomiseks kasutab ja ostab oma esimese Horizonsi paketi.

Kuidas see toimib

01

Ava oma Horizons projekt

Logi sisse Horizonsi ja alusta uut projekti – või vali üks meie AI-valmis mallidest, et kiiremini alustada.
02

Loo, kohanda ja testi

Kirjelda, mida soovid, et sinu rakendus teeks, muuda seda, kuni see on täpselt õige, ja testi seda otse – seda kõike Horizonsist lahkumata.
03

Avalda ja jaga

Kui oled valmis, avalda. Sinu AI-põhine tööriist on aktiivne ja kasutajatele valmis – saad jälgida krediidi kasutust igal ajal oma juhtpaneelilt.

Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad

mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger Horizons, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara arendamisega alustamise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri HORIZONS AI-d! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger Horizonsiga liiguvad! Uue AI värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger Horizonsiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil front ja back endi juurutada.

Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te Horizons AI valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on REAALAJAS. Vau!

Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger Horizonsis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Kohandatud AI-tööriistade loomise KKK

Siin on vastused mõnele kõige levinumale küsimusele Horizonsiga AI-põhiste tööriistade loomise kohta.

Kuidas saan oma AI tööriistu luua?

Lihtsalt ava oma Horizonsi projekt ja alusta vestlemist – kirjelda lihtsas keeles, mida soovid luua, ja Horizonsi AI viib selle ellu. Sinu projekti on juba sisse ehitatud sujuv generatiivne AI integratsioon, nii et pole vaja kolmanda osapoole kontosid, mudeli valikut ega eraldi arveldamist. Saad anda käsklusi kõige kohandamiseks ning käsitsi teksti muuta või pilte uuendada, millal iganes soovid, kulutamata ühtegi krediiti. Kui oled valmis, avalda – majutus ja domeen on juba sinu plaanis kaasas.

Lisateavet leiad meie Horizonsi integreeritud AI ülevaatest.

Kes saab kasutada Horizons'i kohandatud AI-tööriistade loomiseks?

Horizons AI funktsioonid on loodud kõigile, kellel on idee – kodeerimiskogemust pole vaja. Olenemata sellest, kas oled väikeettevõtte omanik, kes soovib luua kohandatud AI-tööriistu selle asemel, et maksta kolmandate osapoolte lahenduste eest, sisulooja, kes soovib oma publikut AI-põhise rakendusega rahaks teha, või ekspert – näiteks treener või toitumisnõustaja –, kes soovib oma teadmised pakendada tööriistaks, mida saab klientidele müüa, Horizons teeb selle võimalikuks.

Kui suudad kirjeldada, mida soovid luua, saad selle luua. Ja kui otsid inspiratsiooni või soovid lihtsalt kiiremat algust, sirvi meie eeldisainitud malle, et leida oma ideele sobiv.

Milliseid AI funktsioone saan ma oma rakendusele lisada?

Horizons toetab teksti genereerimist ja analüüsi, samuti piltide genereerimist ja analüüsi (PNG, WebP, JPEG). Sa saad neid kasutada, et luua oma AI vestlusroboteid, isiklikke AI assistente, kirjutamisvahendeid, pildimuundureid, soovitusmootoreid ja palju muud.

Kas Horizonsi kasutamine on tasuta?

Saad Horizonsiga tasuta alustada. Sinu pakett sisaldab AI krediiti, et kohe ehitamise ja katsetamisega alustada. Kui oled oma tasuta krediidi ära kasutanud, saad igal ajal juurde laadida, et ehitamist jätkata ja oma avaldatud rakenduse või veebilehe AI funktsioone toetada. Ei mingeid üllatuskulusid, ei mingeid varjatud tasusid – sa kontrollid alati oma kulutusi.

Kuidas AI-krediidid toimivad?

AI krediidid on mõeldud kaheks otstarbeks: sinu veebilehe või rakenduse loomiseks (1 sõnum = 1 krediit) ja AI funktsioonidele sinu avaldatud veebiprojektis. AI funktsioonide kasutamiseks sinu veebilehel või veebirakenduses kasutame murdkrediite – mis tähendab, et sinu krediidid kestavad kauem ainult siis, kui sinu kasutajad suhtlevad sinu AI tööriistaga.

Kas ma näen, kui palju AI krediiti minu rakendus on kasutanud?

Jah. Sinu AI krediitide kasutuse ülevaade näitab krediitide jaotust, mida on kasutatud loomiseks ja redigeerimiseks, samuti sinu rakenduse AI-funktsioonide poolt tarbitud krediite – nii tead alati täpselt, kuhu sinu krediidid kuluvad.

Kas Horizons AI tööriistade koostaja kasutamiseks on vaja kodeerimisoskusi?

Üldse mitte. Horizons on loodud kõigile – alates mittetehnilistest loojatest kuni kogenud arendajateni. Kui suudad kirjeldada, mida soovid luua, saab Horizons sind selle loomisel aidata.

Kas ma saan hakata AI-tööriistu ehitama, kui mul juba on varem ostetud plaan?

Jah – kui oled varem projekti loonud AI App Builder'iga või oled Horizonsiga veebilehe loonud, on integreeritud AI funktsioon juba sinu plaani hinna sees ilma lisatasuta. Lihtsalt ava olemasolev projekt või alusta uut, täienda oma AI krediite ja oled valmis alustama.

