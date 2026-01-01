Verwandeln Sie Ihr WhatsApp mithilfe von KI in ein CRM-System.
So erstellen Sie ein WhatsApp-CRM für Ihr Unternehmen
Beschreiben Sie Ihre Idee oder wählen Sie eine Vorlage aus
Verbinde dein WhatsApp mit deinem CRM.
Passen Sie Ihr CRM an
Wähle eine Vorlage. Mach sie zu deiner.
Vorgefertigte Vorlagen
CRM via WhatsApp (minimalist)
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Alles, was Sie zum Aufbau Ihres CRM benötigen – an einem Ort
Erstellen und besitzen Sie ein CRM-System, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist
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Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage
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WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
Was kann ich mit meinem WhatsApp-CRM machen?
Benötige ich Programmierkenntnisse, um ein WhatsApp-CRM mit KI zu entwickeln?
Keine Programmierkenntnisse erforderlich. Mit der Hostinger Horizons Vibe Coding-Plattform können Sie Ihr eigenes WhatsApp-CRM erstellen, indem Sie einfach mit der KI chatten oder eine vorgefertigte Vorlage verwenden und diese in Ihrer eigenen Sprache anpassen – Code, Design und Inhalte werden automatisch für Sie erstellt.
Wie erstelle ich ein WhatsApp-CRM mit Hostinger Horizons?
With Hostinger Horizons, creating a WhatsApp CRM app is easy. Here’s how you can do it in a few steps:
- Use our AI app builder or one of our pre-made templates to start building for free.
- Customize everything to your business needs by chatting with AI – this is what's known as vibe coding: no technical skills, just your ideas in plain language.
- Choose a plan to unlock more prompts and publish your CRM in one click.
- Connect your WhatsApp to your CRM with a Twilio integration.
You can also follow our guide on how to create a CRM for sales or browse our video tutorials.
Wie lange dauert die Einrichtung eines WhatsApp-CRM?
Es kommt darauf an, wie viel Sie anpassen möchten. Mit einer vorgefertigten Vorlage können Sie in wenigen Minuten loslegen. Wenn Sie jedoch jedes Detail auf Ihr Unternehmen zuschneiden möchten, kann es etwas länger dauern. Hostinger Horizons gestaltet den Prozess in jedem Fall so schnell und intuitiv wie möglich – chatten Sie einfach mit der KI, und sie erledigt den Rest.
Kann ich das CRM an meine spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen?
Ja – mit Hostinger Horizons können Sie alles individuell anpassen. Beschreiben Sie einfach Ihre Anforderungen in Ihren eigenen Worten, und die KI passt Design, Inhalte und Funktionen automatisch an. Ob Sie eine spezifische Vertriebspipeline, benutzerdefinierte Kontaktfelder oder ein einzigartiges Layout benötigen – Sie können die Einstellungen im Gespräch so lange verfeinern, bis sie perfekt zu Ihrem Unternehmen passen.
Ist Hostinger Horizons kostenlos nutzbar?
Hostinger Horizons is not free, but you can try it before committing to a plan. Check out our detailed guide on how to get started and make the most of it.