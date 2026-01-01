Erstellen Sie Ihre eigenen maßgeschneiderten KI Tools – keine Einrichtung, kein Aufwand
Von lustigen Nebenprojekten zu nützlichen Tools
Text-Tools
Bild-Tools
Dienstprogramme
Spaßige & virale Tools
Alles, was Sie zum Erstellen KI-gestützter Tools benötigen
KI, die bereits da ist
Erstellen Sie durch Chatten, nicht durch Codieren
Ihre Idee setzt die Grenzen, nicht die Technik.
Einmal erstellen, dauerhaft davon profitieren
So funktioniert es
Öffnen Sie Ihr Horizons-Projekt
Erstellen, optimieren und testen
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Vorgefertigte Vorlagen
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Logo maker
Interior studio site
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Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45 %, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe Coding-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Benutzerdefinierte KI-Tools-Erstellung: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie kann ich meine eigenen KI Tools erstellen?
Öffnen Sie einfach Ihr Horizons-Projekt und beginnen Sie zu chatten – beschreiben Sie in einfacher Sprache, was Sie erstellen möchten, und Horizons KI wird es zum Leben erwecken. Eine nahtlose generative KI-Integration ist bereits in Ihr Projekt integriert, sodass keine Drittanbieter-Konten, keine Modellauswahl und keine separate Abrechnung erforderlich sind. Sie können Prompts verwenden, um alles anzupassen, und Texte manuell bearbeiten oder Bilder aktualisieren, wann immer Sie möchten, ohne Credits auszugeben. Wenn Sie bereit sind, veröffentlichen Sie es – Webhosting und Domain sind bereits in Ihrem Plan enthalten.
Erfahren Sie mehr in unserer Horizons Integrierte KI-Übersicht.
Wer kann Horizons nutzen, um benutzerdefinierte KI-Tools zu erstellen?
Horizons KI-Funktionen sind für jeden mit einer Idee entwickelt – keine Programmierkenntnisse erforderlich. Egal, ob Sie ein Kleinunternehmer sind, der benutzerdefinierte KI-Tools erstellen möchte, anstatt für Drittanbieterlösungen zu bezahlen, ein Creator, der sein Publikum mit einer KI-gestützten App monetarisieren möchte, oder ein Experte – wie ein Fitnesstrainer oder Ernährungsberater – der sein Wissen in einem Tool verpacken möchte, das er an Kunden verkaufen kann: Horizons macht es möglich.
Wenn Sie beschreiben können, was Sie erstellen möchten, können Sie es auch erstellen. Und wenn Sie nach Inspiration suchen oder einfach einen Vorsprung haben möchten, durchsuchen Sie unsere vorgefertigten Vorlagen, um eine zu finden, die zu Ihrer Idee passt.
Welche Art von KI-Funktionen kann ich meiner App hinzufügen?
Horizons unterstützt die Texterstellung und -analyse sowie die Bilderstellung und -analyse (PNG, WebP, JPEG). Sie können diese nutzen, um Ihre eigenen KI-Chatbots, persönlichen KI-Assistenten, Schreibwerkzeuge, Bildkonverter, Empfehlungs-Engines und vieles mehr zu erstellen.
Ist Horizons kostenlos nutzbar?
Sie können kostenlos mit Horizons loslegen. Ihr Plan enthält KI-Credits, um sofort mit dem Erstellen und Experimentieren zu beginnen. Sobald Sie Ihre kostenlosen Credits aufgebraucht haben, können Sie jederzeit aufladen, um weiter zu erstellen und die KI-Funktionen in Ihrer veröffentlichten App oder Website zu nutzen. Keine unerwarteten Kosten, keine versteckten Gebühren – Sie behalten stets die Kontrolle über Ihre Ausgaben.
Wie funktionieren KI-Credits?
KI-Credits ermöglichen zwei Dinge: den Aufbau Ihrer Website oder einer App (1 Nachricht = 1 Credit) und die KI-Funktionen innerhalb Ihres veröffentlichten Webprojekts. Für die Nutzung der KI-Funktionen innerhalb Ihrer Website oder Web-App verwenden wir anteilige Credits – das bedeutet, Ihre Credits reichen länger, da sie nur dann verbraucht werden, wenn Ihre Nutzer mit Ihrem KI-Tool interagieren.
Kann ich einsehen, wie viele KI-Guthaben meine App verbraucht hat?
Ja. Ihr Dashboard zur KI-Credit-Nutzung zeigt eine Aufschlüsselung der Credits, die für die Erstellung und Bearbeitung verwendet wurden, sowie der Credits, die von den KI-Funktionen Ihrer App verbraucht wurden – so wissen Sie immer genau, wohin Ihre Credits fließen.
Benötige ich Programmierkenntnisse, um den Horizons KI-Tools-Baukasten zu verwenden?
Überhaupt nicht. Horizons ist für jeden konzipiert – von nicht-technischen Anwendern bis hin zu erfahrenen Entwicklern. Wenn Sie beschreiben können, was Sie erstellen möchten, kann Horizons Ihnen helfen, es zu erstellen.
Kann ich mit dem Erstellen von KI-Tools beginnen, wenn ich bereits einen Plan erworben habe?
Ja – wenn Sie zuvor ein Projekt mit dem AI App Builder erstellt oder eine Website intuitiv mit Horizons gestaltet haben, ist die integrierte KI-Funktion bereits ohne zusätzliche Kosten in Ihrem Tarif enthalten. Öffnen Sie einfach ein bestehendes Projekt oder starten Sie ein neues, laden Sie Ihr KI-Guthaben auf, und schon sind Sie startklar.