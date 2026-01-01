Nasaďte Lago s instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro měření a fakturaci na základě spotřeby pro SaaS, fintech a infrastrukturní společnosti.
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Co všechno můžete s produktem Lago vytvořit
Lago je open-source platforma pro měření a fakturaci, vytvořená pro SaaS, fintech a infrastrukturní společnosti, které potřebují flexibilní cenotvorbu založenou na spotřebě. Poskytuje příjem událostí v reálném čase, správu předplatného, generování faktur a API zaměřené na vývojáře pro podporu komplexních cenových modelů — od plánů za místo po odstupňované, balíčkové a procentuální úrovně.
Vlastní hostování Lago na vašem vlastním VPS udržuje každou zákaznickou událost, fakturu a cenové pravidlo pod vaší přímou kontrolou, odstraňuje poplatky za transakci účtované hostovanými fakturačními nástroji a umožňuje vám přizpůsobit integrace a uchovávání dat vašim specifickým požadavkům na shodu a produkt.
Hlavní funkce Lago
Účtování podle spotřeby
Účtujte podle volání API, místa, GB nebo jakékoli metriky, aniž byste museli od nuly budovat vlastní fakturační infrastrukturu.
Měření v reálném čase
Zpracovávejte zákaznické události v reálném čase a zobrazujte přesná data o využití pro faktury a řídicí panely.
Flexibilní cenové modely
Kombinujte paušální, odstupňované, balíčkové a procentuální úrovně v rámci jediného plánu pro modelování jakékoli cenové strategie.
Generování faktur
Automatické generování a export faktur PDF na základě období předplatného a měřené spotřeby.
API zaměřené na vývojáře
Integrujte fakturaci do svého produktu prostřednictvím čistého REST API a webhooků namísto hostovaných uživatelských rozhraní.
Proč provozovat Lago u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.