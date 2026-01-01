Nasaďte InvenTree jedním kliknutím.
Open-source systém pro správu dílů a zásob pro sledování skladových zásob, kusovníků a informací o dodavatelích.
Vyberte si VPS balíček pro InvenTree
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem InvenTree vytvořit
InvenTree je webová platforma pro správu inventáře a dílů, vytvořená pro inženýrské a výrobní týmy. Nahrazuje sledování založené na tabulkách a nesouvisející nástroje jednotným systémem, který na jednom místě spravuje úrovně zásob, katalogy dílů, kusovníky, informace o dodavatelích, nákupní objednávky a prodejní objednávky. Postavený na čistém REST API a rozšiřitelné architektuře pluginů, zapadá do stávajících inženýrských pracovních postupů, namísto aby nutil týmy se mu přizpůsobovat.
Vlastní hostování InvenTree na vašem VPS udržuje vaši databázi dílů, ceny dodavatelů a výrobní kusovníky na infrastruktuře, kterou kontrolujete — což je obzvláště důležité pro hardwarové projekty a výrobce, kteří považují údaje o získávání komponent za vlastnické.
Hlavní funkce InvenTree
Kusovník
Definujte víceúrovňové kusovníky pro složité sestavy, s automatickým přidělováním zásob a výpočty nedostatků pro přesné plánování výrobních zakázek.
Sledování zásob
Sledujte množství zásob ve více skladech, s kompletní historií pohybu a upozorněními na nízké zásoby pro každou položku.
Řízení dodavatelů
Připojte odkazy na dodavatele a výrobce ke každé součástce, včetně cenových úrovní, dodacích lhůt a minimálních objednávek pro přímé srovnání nákupu.
Nákupní objednávky
Spravujte a sledujte nákupní objednávky od vytvoření až po doručení, s automatickými aktualizacemi zásob při přijetí příchozích zásilek.
REST API a pluginy
Kompletní REST API a systém pluginů propojují InvenTree se skenery čárových kódů, tiskárnami štítků, systémy ERP a vlastními automatizačními pracovními postupy.
Prodejní objednávky
Spravujte zákaznické objednávky a přidělujte zásoby k plnění, udržujte prodeje a zásoby synchronizované bez samostatného nástroje pro správu objednávek.
Proč provozovat InvenTree u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.