Sleva až 69 % na InvenTree

Nasaďte InvenTree jedním kliknutím.

Open-source systém pro správu dílů a zásob pro sledování skladových zásob, kusovníků a informací o dodavatelích.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte InvenTree jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem InvenTree vytvořit

InvenTree je webová platforma pro správu inventáře a dílů, vytvořená pro inženýrské a výrobní týmy. Nahrazuje sledování založené na tabulkách a nesouvisející nástroje jednotným systémem, který na jednom místě spravuje úrovně zásob, katalogy dílů, kusovníky, informace o dodavatelích, nákupní objednávky a prodejní objednávky. Postavený na čistém REST API a rozšiřitelné architektuře pluginů, zapadá do stávajících inženýrských pracovních postupů, namísto aby nutil týmy se mu přizpůsobovat.

Vlastní hostování InvenTree na vašem VPS udržuje vaši databázi dílů, ceny dodavatelů a výrobní kusovníky na infrastruktuře, kterou kontrolujete — což je obzvláště důležité pro hardwarové projekty a výrobce, kteří považují údaje o získávání komponent za vlastnické.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce InvenTree

Kusovník

Definujte víceúrovňové kusovníky pro složité sestavy, s automatickým přidělováním zásob a výpočty nedostatků pro přesné plánování výrobních zakázek.

Sledování zásob

Sledujte množství zásob ve více skladech, s kompletní historií pohybu a upozorněními na nízké zásoby pro každou položku.

Řízení dodavatelů

Připojte odkazy na dodavatele a výrobce ke každé součástce, včetně cenových úrovní, dodacích lhůt a minimálních objednávek pro přímé srovnání nákupu.

Nákupní objednávky

Spravujte a sledujte nákupní objednávky od vytvoření až po doručení, s automatickými aktualizacemi zásob při přijetí příchozích zásilek.

REST API a pluginy

Kompletní REST API a systém pluginů propojují InvenTree se skenery čárových kódů, tiskárnami štítků, systémy ERP a vlastními automatizačními pracovními postupy.

Prodejní objednávky

Spravujte zákaznické objednávky a přidělujte zásoby k plnění, udržujte prodeje a zásoby synchronizované bez samostatného nástroje pro správu objednávek.

Proč provozovat InvenTree u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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