Implementujte AiToEarn jedním kliknutím.
Open-source AI agent pro obsahový marketing pro jednočlenné společnosti, tvůrce a značky k publikování na více než 12 sociálních platformách.
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Co všechno můžete s produktem AiToEarn vytvořit
AiToEarn je open-source agent pro marketing obsahu s AI, který pomáhá tvůrcům, jednočlenným firmám a značkám generovat, plánovat a distribuovat obsah napříč Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest a LinkedIn z jediného rozhraní.
Vlastní hostování AiToEarn na vašem vlastním VPS udržuje tokeny účtů, generovaná média a analytiku publikování pod vaší kontrolou, odstraňuje poplatky SaaS založené na počtu uživatelů a umožňuje vám integrovat vaše vlastní poskytovatele AI a pověření Relay pro OAuth, aniž byste se museli registrovat jako vývojář na každé platformě.
Hlavní funkce AiToEarn
Víceplatformové publikování
Publikujte videa, články a příspěvky na více než 12 sítí, včetně Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X a LinkedIn, z jednoho sdíleného pracovního postupu.
Tvorba obsahu AI
Vestavěný agent AI generuje texty, rozšiřuje nebo přepisuje návrhy a vytváří obrázky a krátká videa šitá na míru pro každou cílovou platformu.
OAuth přes Relay
Propojte každou podporovanou platformu jedním klíčem API prostřednictvím služby AiToEarn Relay – nejsou vyžadovány žádné vývojářské účty pro jednotlivé platformy.
MCP a agent připraven
Nativní podpora protokolu MCP vám umožňuje řídit AiToEarn z Claude, Cursor a dalších běhových prostředí agentů prostřednictvím stejných API, jaké používá webové uživatelské rozhraní.
Úložiště s vlastním hostingem
Zahrnuje vestavěné úložiště objektů kompatibilní s S3, replikační sadu MongoDB a mezipaměť Redis, takže všechna média, účty a fronty zůstanou na vašem VPS.
Proč provozovat AiToEarn u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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