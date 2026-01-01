Con IA, puedes crear una app en minutos
Cómo crear una app con IA
Define tu idea y funciones clave
Describe tu idea o elige una plantilla
Edita, prueba y publica
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Preguntas frecuentes: creador de aplicaciones con IA
¿Qué es un creador de aplicaciones con inteligencia artificial?
Un creador de aplicaciones con IA es una herramienta que te permite crear apps o sitios web usando inteligencia artificial en lugar de la programación tradicional. Describes lo que quieres crear y la IA genera la estructura, la lógica y la interfaz de la app por ti, lo que hace que la creación de apps sea accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.
¿Puedo crear una app web sin experiencia en programación?
Sí. No necesitas experiencia en codificación para construir una aplicación web. Si bien el desarrollo tradicional requiere aprender lenguajes como HTML, CSS o JavaScript —y frameworks como Node.js o Django—, las herramientas sin código y de IA como Hostinger AI Builder te permiten describir tu idea con tus propias palabras y generar una aplicación web que funcione al instante —sin escribir código.
Más información en nuestra guía sobre cómo hacer una aplicación web.
¿Es el creador de aplicaciones con IA Horizons adecuado para startups o MVP?
Sí. Es ideal para startups, fundadores y equipos que quieren validar ideas rápidamente. Puedes crear e iterar en una app web sin contratar desarrolladores, lo que facilita probar MVP y recibir feedback cuanto antes.
¿Cuánto cuesta crear una app?
Los costos de desarrollo de aplicaciones web pueden variar ampliamente. Construir una aplicación usted mismo puede ser asequible pero requiere tiempo y habilidades técnicas, mientras que contratar un equipo de desarrollo puede costar miles de dólares.
Usar una plataforma sin código como Hostinger AI Builder es una opción accesible y económica. Los planes son asequibles, comenzando desde COP 7.900/mes. Le permiten desarrollar y lanzar aplicaciones sin una fuerte inversión inicial.
Para un desglose detallado, vea cuánto cuesta una aplicación web.
¿Cómo de rápido puedo crear una app con IA?
Puedes pasar de la idea a la aplicación en minutos. Una vez que describes tu idea, la IA crea una app web totalmente funcional casi al instante. A partir de ahí, puedes perfeccionar las funcionalidades, ajustar los diseños y probar tu app antes del lanzamiento.
¿Qué herramientas necesito para crear una aplicación web?
Para la codificación, necesitará un editor de código (como Visual Studio Code), control de versiones (como GitHub) y herramientas de implementación. Con un creador de aplicaciones sin código como Hostinger AI Builder, solo necesita una plataforma: se encarga de la creación, el alojamiento y la implementación de aplicaciones en un flujo continuo.
¿Qué tipo de apps puedo crear con un creador de apps con IA sin código?
Puedes crear una amplia gama de aplicaciones web, incluidas herramientas internas, paneles de control, MVP, aplicaciones de negocios, sistemas de reservas, SaaS y aplicaciones web interactivas.
El creador de aplicaciones con IA Hostinger Horizons está diseñado para el desarrollo de aplicaciones basadas en web, no para aplicaciones móviles nativas.
¿Cómo pruebo, soluciono problemas y publico una app web?
Antes de publicar, puedes previsualizar y probar tu app web para asegurarte de que todo funciona como se espera. Con Hostinger Horizons, puedes probar tu aplicación en un entorno de pruebas y solucionar problemas rápidamente pidiendo a la IA que haga ajustes, sin necesidad de programar ni depurar manualmente.
Una vez que todo esté listo, publica tu app web al instante con un solo clic. El hosting está integrado, así que no tienes que gestionar la configuración del despliegue.
¿Puedo personalizar la app después de que la IA la genere?
Sí, puede seguir editando su aplicación web o sitio web después de que la IA la haya generado. Si desea editar solo texto y código, no se requieren créditos de mensaje, y puede hacerlo directamente.
También puede usar Hostinger AI Builder para realizar cambios y generar versiones completamente nuevas de su aplicación o sitio, siempre que tenga suficientes créditos de mensaje. Simplemente describa qué cambios le gustaría realizar en un mensaje a nuestro creador de aplicaciones web de IA.
¿Cómo se protege mi app web?
La seguridad de las apps web incluye la configuración de un certificado SSL, la gestión de permisos, la protección de datos de usuario y la monitorización de amenazas. Hostinger Horizons se encarga de las medidas de seguridad esenciales por defecto, pero puedes leer más sobre las buenas prácticas de seguridad para apps web.
¿Tengo que mantener mi app web tras el lanzamiento?
Mantener una aplicación web significa mantenerla actualizada, segura y funcionando sin problemas. Esto incluye corregir errores, actualizar componentes de software y mejorar las características con el tiempo. Herramientas como Hostinger AI Builder simplifican el mantenimiento al agrupar actualizaciones y alojamiento en una plataforma..
¿Cómo puedo monetizar una app web?
Hay muchas formas de ganar dinero con una aplicación web. Puedes cobrar a los usuarios directamente mediante suscripciones o compras únicas, poner anuncios, ofrecer funciones premium (modelo freemium) o vender acceso a herramientas o contenido especializados. Hostinger Horizons se integra con sistemas de pago, lo que facilita la configuración de funcionalidades o servicios de pago.
Para inspirarte, echa un vistazo a los consejos sobre cómo monetizar una app web.
¿Qué es mejor: una app web o un sitio web?
Los sitios web muestran contenido estático o semidinámico, mientras que las apps web te ofrecen funciones más interactivas como cuentas de usuarios o actualizaciones en tiempo real.
Descubre más en nuestra guía comparativa sobre la comparación entre app web y sitio web.
¿Qué es mejor: una app web o una app móvil?
Las apps web funcionan desde el navegador y son más fáciles de actualizar e implementar, mientras que las apps móviles se descargan en los dispositivos y pueden ofrecer una mejor integración.
Consulta nuestra comparativa entre apps web y móviles aquí app web frente a app móvil para entender mejor las ventajas de cada una.