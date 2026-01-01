Sí. No necesitas experiencia en codificación para construir una aplicación web. Si bien el desarrollo tradicional requiere aprender lenguajes como HTML, CSS o JavaScript —y frameworks como Node.js o Django—, las herramientas sin código y de IA como Hostinger AI Builder te permiten describir tu idea con tus propias palabras y generar una aplicación web que funcione al instante —sin escribir código.

Más información en nuestra guía sobre cómo hacer una aplicación web.