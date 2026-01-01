Crea un CRM personalizado a medida para tu negocio

Crea apps de CRM adaptadas a tus necesidades simplemente chateando con la IA. Haz un seguimiento de los clientes potenciales, gestiona tus contactos y cierra más acuerdos: todo en un solo lugar y sin configuración técnica.
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Planes de pago desde solo COP 7.900/mes

Crea un CRM personalizado a medida para tu negocio

Un CRM que se adapta a tu flujo de trabajo, y no al revés

Todo lo que necesitas para crear, lanzar y gestionar un CRM personalizado en un solo lugar.

Crea un CRM adaptado a tus necesidades

Describa cómo funciona su negocio y AI Builder construye un CRM que se adapte a su flujo de trabajo exacto: su canalización, sus etiquetas, su ritmo de seguimiento.

Infraestructura profesional

Hosting profesional, email empresarial y dominio personalizado en un solo lugar: todo lo que necesitas para generar confianza con tu público.

IA integrada

Genera respuestas en segundos, implementa un chatbot de atención al cliente que trabaje las 24 horas y mantén tu negocio en marcha incluso mientras duermes.

Tus datos, tu propiedad

A diferencia de los CRM disponibles que te bloquean en su plataforma, un CRM creado por AI Builder te da la propiedad completa, protegiéndote de subidas de precios, cambios de funciones y bloqueo de la plataforma.
Un CRM que se adapta a tu flujo de trabajo, y no al revés

Crea CRM personalizados, sin programar, solo con un prompt

Desde sencillos gestores de contactos hasta embudos de ventas totalmente personalizados: explora algunos ejemplos populares de CRM o lánzate directamente con un prompt listo para usar y empieza a crear en segundos.
Crea CRM personalizados, sin programar, solo con un prompt

CRM de flujo de ventas

Gestiona clientes potenciales y acuerdos de forma visual en un solo lugar, lo que te ayudará a aumentar tus ingresos sin tener una licencia de CRM.Empezar a crear
Mantén toda tu información de clientes, historial de comunicación y fechas clave en un solo lugar para que cada interacción sea personal y no se te escape nada.Empezar a crear
Ayuda a tu equipo de soporte a estar al tanto de todas las solicitudes de clientes: gestiona tickets, asigna agentes, haz seguimiento de tiempos de respuesta y resuelve problemas más rápido.Empezar a crear
Crea un CRM personalizado para tu negocio de WhatsApp: gestiona clientes potenciales, haz seguimiento de las conversaciones y cierra tratos más rápido.Empezar a crear
Ayuda a los agentes a gestionar clientes potenciales, hacer un seguimiento de las visitas a propiedades y cerrar acuerdos más rápido.Empezar a crear

Cómo crear un CRM personalizado con IA

01

Describe tu idea

Describe cómo funciona tu negocio y la IA creará un CRM a medida, o lánzate directamente con una de nuestras plantillas diseñadas por profesionales. No necesitas programar.
02

Personaliza y prueba

Haz tu CRM realmente tuyo. Simplemente chatea con la IA para personalizar flujos de trabajo, lógica de negocio, roles de usuario y permisos, y luego revísalo antes de publicarlo.
03

Publica con un clic

Una vez que publiques, tu CRM personalizado estará activo: tu equipo podrá empezar a gestionar clientes potenciales y cerrar acuerdos de inmediato, sin necesidad de configuración técnica.

Elige una plantilla y hazla tuya.

Elige una plantilla diseñada profesionalmente, personalízala con IA o ediciones visuales y publica tu web más rápido.

Plantillas prediseñadas

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

¿Necesitas ayuda?

Explora tutoriales completos, guías prácticas e instrucciones paso a paso que te ayudarán a dominar la IA en un abrir y cerrar de ojos. Consigue todo lo que necesitas para crear tu primer proyecto de IA y mucho más.
Guía de inicio rápido

Guía de inicio rápido

Tutorial
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Mejora tus prompts

Mejora tus prompts

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Errores comunes a evitar

Errores comunes a evitar

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Presentación empresarial

Apps y tiendas de ecommerce

Página y app de reservas personalizada

Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

¿Todo listo para publicar tu CRM personalizado?

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No necesitas tarjeta de crédito

Preguntas frecuentes: CRM personalizado

Un CRM personalizado (Customer Relationship Manager) es una herramienta creada específicamente en torno a la forma en que funciona su negocio: sus etapas de canalización, sus campos de contacto, su proceso de seguimiento. A diferencia de los CRM disponibles como HubSpot o Salesforce, que vienen repletos de características que quizás nunca utilice, un CRM personalizado le da exactamente lo que necesita y nada que no. Con AI Builder, puede construir uno simplemente describiendo cómo funciona su negocio, sin codificación ni conocimientos técnicos necesarios.

Los CRM estándar funcionan bien para muchos negocios, pero también tienen sus limitaciones: cuotas mensuales que aumentan a medida que crece tu equipo, funciones bloqueadas en planes superiores y flujos de trabajo que no siempre encajan con tu forma de trabajar. Crear tu propio CRM con Horizons significa tener exactamente la herramienta que tu negocio necesita, sin restricciones de plataforma, sin subidas de precio inesperadas y sin adaptar tus procesos al software de otra empresa.

Horizons puede crear un CRM personalizado para prácticamente cualquier negocio o sector. Estos son algunos de los más populares:

  • CRM para equipos de ventas: gestiona clientes potenciales, haz seguimiento de oportunidades y mantén activo tu pipeline.
  • CRM para organizaciones sin fines de lucro: haz seguimiento de donantes, gestiona relaciones y controla el avance de tus campañas de recaudación.
  • CRM para despachos de abogados: gestiona casos de clientes, haz seguimiento de las comunicaciones y mantén los plazos bajo control.
  • CRM para reclutamiento: haz seguimiento de candidatos, gestiona pipelines y agiliza tu proceso de contratación.
  • CRM para agentes de seguros: gestiona pólizas, haz seguimiento de renovaciones y fortalece la relación con tus clientes.
  • CRM para asesores financieros: haz seguimiento de carteras de clientes, controla las interacciones y gestiona seguimientos.
  • CRM para consultores: gestiona proyectos de clientes, registra horas facturables y mantén los entregables bajo control.

¿No ves tu sector? Si puedes describir cómo gestiona tu negocio las relaciones con los clientes, Horizons puede crear un CRM adaptado a ese proceso.

No necesitas nada. Horizons funciona de forma conversacional, un enfoque conocido como vibe coding. Solo tienes que contarle cómo funciona tu negocio y la IA crea un CRM adaptado a esa forma de trabajar. ¿Quieres añadir una nueva etapa al pipeline? Pídeselo. ¿Necesitas un campo de contacto personalizado? Descríbelo. ¿Quieres cambiar el diseño? Díselo a Horizons y lo tendrá listo en segundos.

Si es la primera vez que escuchas este concepto, nuestra guía sobre vibe coding te explica todo lo que necesitas saber para empezar.

Sí. Horizons incluye un backend integrado con cuentas de usuario y control de acceso incorporados. Puedes decidir exactamente quién puede iniciar sesión, qué puede ver y qué puede hacer, sin configurar sistemas externos ni bases de datos.

Actualizar tu CRM es tan fácil como construirlo. Simplemente regresa a tu proyecto, ábrelo y continúa chateando con AI Builder – describe lo que quieres cambiar y se encarga del resto. Todo es parte de la experiencia de codificación de vibraciones, no se necesita desarrollador.

Y si tienes antecedentes técnicos o quieres escalar más adelante, AI Builder te da acceso completo al código – para que puedas llevarlo tan lejos como necesites.

Aquí mismo – simplemente haz clic en "Comenzar gratis". No se requiere tarjeta de crédito. Una vez que estés dentro, obtendrás 5 créditos de IA para comenzar a construir de inmediato. El uso del crédito depende de la complejidad de cada aviso – ajustes más simples cuestan menos que un crédito, las compilaciones más grandes pueden usar más. Tus créditos gratuitos son suficientes para describir tu CRM, verlo cobrar vida y obtener una sensación real para AI Builder antes de comprometerte con nada.

Vale la pena saber: los créditos de IA también se usan para potenciar cualquier característica de IA dentro de tu CRM – como un chatbot o una búsqueda inteligente – pero solo cuando tus usuarios interactúan realmente con ellos.

Cuando estés listo para publicar, simplemente cambia a uno de nuestros planes de pago. El hosting y el dominio ya están incluidos, así que no hay nada más que configurar – simplemente pulsa publicar y tu CRM se pone en marcha.

¿Te quedas sin créditos? Puedes recargar en cualquier momento y rastrear tu uso desde el panel.

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