Crea herramientas de IA a tu medida, sin configurar nada y sin complicarte
Proyectos que se convierten en herramientas
Herramientas de texto
Herramientas de imagen
Herramientas útiles
Herramientas divertidas y virales
Todo lo que necesitas para crear herramientas con IA
Con IA incluida
Crea chateando, sin programar
El límite lo pones tú, no la tecnología
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Cómo funciona
Abre tu proyecto de Horizons
Crea, personaliza y prueba
Publica y comparte
Elige una plantilla y hazla tuya.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.
Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.
Preguntas frecuentes: creación de herramientas de IA personalizadas
¿Cómo puedo crear mis propias herramientas de IA?
Abre tu proyecto en Horizons y empieza a chatear. Cuéntale qué quieres crear con palabras simples y la IA de Horizons se encargará del resto. Tu proyecto ya incluye una integración fluida con IA generativa, así que no necesitas cuentas de terceros, elegir modelos ni pagar por separado. Puedes usar prompts para personalizar lo que quieras y editar textos o actualizar imágenes manualmente cuando quieras, sin gastar créditos. Cuando esté listo, haz clic en Publicar, el hosting y el dominio ya están incluidos en tu plan.
Conoce más en nuestro resumen de la IA integrada de Horizons.
¿Quién puede usar AI Builder para crear herramientas de IA personalizadas?
Las funciones de IA de Horizons están pensadas para cualquier persona con una idea, aunque no tenga experiencia en programación. Puedes usarlas si tienes una pyme y quieres crear tus propias herramientas con IA en lugar de pagar por soluciones de terceros, si creas contenido y buscas monetizar tu audiencia con una app con IA, o si eres profesional del fitness, la nutrición u otro sector y quieres ofrecer tus conocimientos a través de una app. Con Horizons, puedes hacerlo.
Si puedes explicar tu idea, puedes hacerla realidad. Y si quieres inspirarte o empezar con ventaja, echa un vistazo a nuestras plantillas prediseñadas para encontrar la que mejor se adapte a tu idea.
¿Qué funciones de IA puedo añadir a mi app?
Horizons permite generar y analizar texto, además de generar y analizar imágenes (PNG, WebP, JPEG). Puedes usar estas funciones para crear tus propios chatbots con IA, asistentes con IA, herramientas de escritura, convertidores de imágenes, motores de recomendación y mucho más.
¿Horizons es gratis?
Puedes empezar gratis con Horizons. Tu plan incluye créditos de IA para crear y probar ideas desde el primer momento. Cuando se terminen tus créditos gratis, puedes recargar cuando quieras y seguir usando la IA en tus proyectos. Sin cargos sorpresa ni costos ocultos, tú decides cuánto gastar.
¿Cómo funcionan los créditos de IA?
Los créditos de IA sirven para crear tu web o app (1 mensaje = 1 crédito) y para usar las funciones de IA dentro de tu proyecto publicado. En este segundo caso, usamos créditos fraccionados, por lo que tus créditos rinden más y solo se consumen cuando los usuarios interactúan con tu herramienta de IA.
¿Puedo ver cuántos créditos de IA ha utilizado mi app?
Sí. En el panel de uso de créditos de IA puedes ver un desglose de los créditos usados para crear y editar tu proyecto, así como los créditos consumidos por las funciones de IA de tu app. Así sabes en todo momento en qué se están usando tus créditos.
¿Necesito saber programar para usar el creador de herramientas con IA de Horizons?
Para nada. AI Builder está diseñado para todos – desde fabricantes no técnicos hasta desarrolladores experimentados. Si puede describir lo que desea construir, AI Builder puede ayudarle a construirlo.
¿Puedo empezar a crear herramientas con IA si ya tengo un plan?
Sí – si previamente has construido un proyecto con AI App Builder o has codificado por vibras un sitio web con AI Builder, la función de IA integrada ya está incluida en tu plan sin costo adicional. Solo tienes que abrir un proyecto existente o comenzar uno nuevo, recargar tus créditos de IA, y ya estás listo.