Aquí mismo: haz clic en "Empezar gratis". No necesitas tarjeta de crédito. Al entrar, recibirás 5 créditos de IA para empezar a crear de inmediato. La cantidad de créditos que uses dependerá de la complejidad de cada prompt: los cambios simples cuestan menos de un crédito, mientras que los más grandes pueden requerir más. Con tus créditos gratis, puedes describir tu página o app de reservas, crear una primera versión y probar Horizons antes de pasar a un plan de pago.



Ten en cuenta que los créditos de IA también se usan para activar funciones de IA dentro de tu página o app, como un chatbot o una búsqueda inteligente, pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.



Cuando quieras publicarla, solo mejora a uno de nuestros planes de pago. El hosting y el dominio ya están incluidos, así que no tienes que configurar nada más: haz clic en publicar y tu página o app de reservas estará online.



¿Te estás quedando sin créditos? Puedes recargar cuando quieras y consultar tu consumo desde el panel.