De la idea al prototipo funcional con IA, en minutos
Prototipado de IA que va más allá de una maqueta estática
Tan solo descríbelo
Totalmente interactivo
Se puede compartir con un enlace
Se puede editar por chat
Luce muy real
Escalable
Cómo crear un prototipo interactivo con IA
Describe tu idea
Perfecciona chateando
Comparte y obtén feedback
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Descubre qué más puede ofrecer Horizons para tu negocio
Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.
Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.
Preguntas frecuentes: creación de prototipos de IA
¿Qué es la creación de prototipos con IA?
El prototipado de IA es el proceso de convertir una idea en una vista previa interactiva y funcional de su aplicación o sitio web – usando IA para manejar el diseño, diseño y funcionalidad por usted. En lugar de pasar semanas en herramientas de diseño o esperando a un desarrollador, simplemente describe lo que desea y la IA lo construye en minutos. Con AI Builder, su prototipo no es solo una maqueta – es una vista previa funcional y compartible que puede probar y refinar antes de comprometerse con el desarrollo completo.
¿Quiere aprender más sobre el proceso de prototipado? Eche un vistazo a nuestra guía de prototipado de software para una inmersión más profunda.
¿Para quién es AI Builder AI prototipado?
Cualquier persona que tenga una idea que quiera visualizar, probar o compartir antes de comprometerse con el desarrollo completo. Esto incluye:
- Fundadores y emprendedores – validar su concepto con inversores o usuarios tempranos antes de gastar en desarrollo.
- Gestores de producto – convertir los requisitos en prototipos interactivos para alinear a los interesados y reducir las rondas de revisión.
- Autonomos y agencias – mostrar a los clientes exactamente cómo se verá y funcionará su proyecto antes de construirlo.
- Diseñadores – dar vida a los conceptos sin esperar a un desarrollador.
- Cualquier persona con una idea – si puede describirla, AI Builder puede construirla.
Sin habilidades de diseño, sin conocimientos de codificación y sin antecedentes técnicos requeridos.
¿Cuál es la diferencia entre un wireframe funcional y un prototipo?
Un wireframe es un plano visual básico – muestra la estructura y el diseño de una página sin ningún tipo de estilo o interactividad. Un prototipo va más allá – se ve y se siente como lo real, con interacciones de trabajo, contenido real, y un diseño funcional. Con AI Builder, saltas la etapa wireframe por completo y vas directo a un prototipo totalmente interactivo, con solo describir lo que necesitas.
¿Cuál es la diferencia entre un prototipo y un MVP?
A menudo se confunden el prototipo y el MVP (producto mínimo viable, por sus siglas en inglés), pero tienen fines distintos.
Un prototipo sirve para visualizar y validar: es una vista previa interactiva de tu idea que compartes con las partes interesadas, los inversores o los usuarios para recabar opiniones antes de lanzarte al desarrollo completo. No es necesario que sea totalmente funcional ni que esté listo para su uso público.
Un MVP es la primera versión real y funcional del producto, creada con las funciones justas para lanzarla, captar a los primeros usuarios y empezar a aprender del uso real.
En resumen: se crea un prototipo para validar la idea y se desarrolla un MVP para probarla en el mundo real. Con Horizons, puedes hacer ambas cosas: empezar con un prototipo, recabar opiniones y ampliarlo hasta convertirlo en un producto totalmente funcional sin tener que empezar desde cero. Descubre más en nuestra guía sobre las diferencias entre prototipos y MVP.
¿Necesito saber de diseño o programación para crear un prototipo?
Ninguno en absoluto. AI Builder utiliza un enfoque conversacional para construir – a menudo llamado codificación de vibras. Simplemente describe lo que desea en lenguaje sencillo y la IA lo construye para usted en tiempo real. ¿Desea ajustar el diseño? Sólo pregunte. ¿Necesita cambiar un flujo de usuarios? Descríbelo. Si es nuevo en el concepto, nuestra guía de codificación de vibras le guía a través de todo lo que necesita saber.
¿Cómo puedo compartir mi prototipo y recibir opiniones?
Una vez que tu prototipo esté listo, podrás publicarlo y compartirlo mediante un enlace con cualquier persona: interesados, inversores, clientes o usuarios de prueba. Estos podrán interactuar directamente con él y tú podrás seguir perfeccionándolo en función de sus comentarios simplemente chateando con Horizons.
¿Puedo convertir mi prototipo en un producto real?
Sí, y ahí es donde Horizons destaca sobre las herramientas de prototipado tradicionales. Cuando tengas todo listo para ir más allá del prototipo, solo publica tu proyecto como un sitio web o app completamente online con un solo clic. El hosting, el dominio y el email profesional están incluidos en tu plan.
Y como Horizons viene con un backend integrado, tu prototipo ya tiene bases de datos, cuentas de usuario y almacenamiento de archivos listos para funcionar. Así, cuando llegue el momento de escalar, todo lo que necesitas ya estará ahí. Sin crear desde cero y sin necesidad de herramientas externas.
¿Cuánto cuesta construir un prototipo con AI Builder prototype builder?
Puedes empezar gratis, sin tarjeta de crédito. Al entrar, recibirás 5 créditos de IA para empezar a crear de inmediato. El consumo de créditos depende de la complejidad de cada prompt: los cambios simples cuestan menos de un crédito, mientras que los proyectos más grandes pueden usar más. Tus créditos gratis son suficientes para describir tu prototipo, crear una primera versión y probar Horizons antes de comprometerte con un plan. Cuando quieras publicarlo, solo cambia a uno de nuestros planes de pago. El hosting y el dominio ya están incluidos: haz clic en publicar y tu prototipo estará online.