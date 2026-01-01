Muestra tu trabajo con una web o app de presentación

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Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.
Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.
Preguntas frecuentes: presentación, sitio web y aplicación empresarial
¿Qué es un sitio web de negocio?
Una web de presentación empresarial funciona como la carta de presentación online de tu negocio, un lugar donde los clientes potenciales pueden descubrir quién eres, explorar tu trabajo y decidir si quieren contactarte. Una buena web de presentación suele incluir una galería de portafolio o páginas de proyectos, páginas de servicios, casos de éxito, testimonios de clientes y una forma sencilla de agendar una llamada o ponerse en contacto. La combinación exacta depende del tipo de negocio. A diferencia de una página web básica, está diseñada para causar una buena primera impresión y convertir visitantes en clientes. Con Horizons, puedes crear una web que incluya exactamente lo que necesitas: solo tienes que describirla y la IA se encarga del resto.
¿Quién puede crear un sitio web o aplicación de escaparate con AI Builder?
Ideal para freelancers, artistas, consultores, coaches, agencias, pequeños negocios y cualquier persona que quiera mostrar su trabajo de forma profesional y conseguir más clientes. Si tu negocio necesita una presencia online profesional, Horizons puede crear una web de presentación adaptada a tu forma de trabajar.
¿Cómo creo un sitio web de negocio sin conocimientos técnicos?
Horizons usa un enfoque conversacional para crear proyectos, conocido como vibe coding. Solo tienes que describir lo que quieres con tus propias palabras y la IA lo va creando por ti al momento.
¿Quieres añadir una galería de portafolio? Solo pídelo. ¿Necesitas un formulario de contacto? Descríbelo. ¿Quieres adaptar el diseño a los colores de tu marca? Díselo a Horizons y lo tendrá listo en segundos.
También funciona en más de 80 idiomas, así que puedes crear con tus propias palabras, sin vocabulario técnico. Si es la primera vez que escuchas este concepto, nuestra guía sobre vibe coding te explica todo lo que necesitas saber para empezar.
¿Puedo crear un portal de cliente con AI Builder?
Sí, y aquí es donde Horizons realmente destaca. Gracias a su backend integrado, puedes crear un portal de clientes totalmente personalizado con inicio de sesión, uso compartido de archivos, novedades del proyecto y mucho más, todo con tu propia marca. Tus clientes tendrán un espacio profesional y exclusivo para estar al tanto de todo, y tú tendrás control total sobre lo que pueden ver y hacer.
¿Mi sitio web de negocio aparecerá en Google?
Sí. Tu web de presentación incluye optimización SEO integrada y automática desde el primer día. Los archivos técnicos clave, como sitemap.xml, robots.txt y llms.txt, se generan automáticamente para que los motores de búsqueda y herramientas de IA como ChatGPT y Perplexity puedan entender tu contenido sin que tengas que hacer ninguna configuración técnica.
También puedes conectar integraciones de marketing para promocionar tu web de presentación y llegar a nuevos clientes en los canales más importantes.
¿Y si necesito hacer cambios cuando mi negocio crezca?
Actualizar tu web o app de presentación es tan fácil como crearla. Solo tienes que volver a tu proyecto, abrirlo y seguir chateando con Horizons: cuéntale qué quieres cambiar y la IA se encarga del resto. Todo forma parte de la experiencia sin código, sin necesidad de contratar desarrolladores.
Y si tienes conocimientos técnicos o más adelante quieres llevar tu proyecto más lejos, Horizons te da acceso completo al código para que puedas escalarlo como necesites.
¿Cuánto cuesta crear una web o una app de negocio con Horizons?
Puedes empezar gratis, sin tarjeta de crédito. Al entrar, recibirás 5 créditos de IA para empezar a crear de inmediato. La cantidad de créditos que uses dependerá de la complejidad de cada prompt: los cambios simples cuestan menos de un crédito, mientras que los más grandes pueden requerir más. Con tus créditos gratis, puedes describir tu web o app de presentación, crear una primera versión y probar Horizons antes de pasar a un plan de pago.
Ten en cuenta que los créditos de IA también se usan para activar funciones de IA dentro de tu web o app, como un chatbot o una búsqueda inteligente, pero solo cuando tus usuarios interactúan con ellas.
Cuando quieras publicarla, los planes de pago empiezan desde COP 7.900/mes e incluyen hosting y dominio, así que no tienes que configurar nada más. Haz clic en publicar y estará online.
¿Te estás quedando sin créditos? Puedes recargar cuando quieras y consultar tu consumo desde el panel.
¿Cuál es la diferencia entre Horizons y Creador de páginas web de Hostinger para crear una web de negocio?
Hostinger te ofrece dos formas de crear una web de presentación empresarial: con la plataforma de programación con IA Horizons o con el creador de páginas web de arrastrar y soltar de Hostinger. La diferencia ya está en el nombre.
El Creador de páginas web de Hostinger te permite empezar desde una plantilla o generar una web para empresas a partir de una descripción, para luego personalizarla arrastrando y soltando elementos prediseñados. Es una opción ideal para cualquiera que necesite una web de portafolio para negocios limpia y sencilla, activa y funcionando rápidamente.
Horizons adopta un enfoque conversacional: chateas con la IA y esta aplica los cambios en tiempo real, lo que te da mucha más libertad de personalización. También te permite crear proyectos más avanzados, como portales de clientes con inicio de sesión de usuario y funcionalidad de membresía, gracias a su backend integrado. Y para quienes lo quieran, el acceso completo al código también está disponible.
Ambas herramientas se han creado para personas sin conocimientos técnicos. La diferencia se reduce a cómo te gusta crear y a cuánta flexibilidad necesitas.