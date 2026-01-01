Vende online con una tienda creada a medida

Crea tu tienda o una app de ecommerce totalmente personalizada simplemente chateando con la IA. Administra productos, pedidos, pagos y mucho más, todo en un solo lugar.
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Planes de pago desde solo COP 7.900/mes

Vende online con una tienda creada a medida

Todo lo que necesitas para vender y crecer online

Consigue todo lo que necesitas para vender productos físicos y digitales, tarjetas regalo o gestionar un negocio de impresión bajo demanda.
Vender productos digitales

Vende productos digitales

Crea tu tienda online y páginas de productos simplemente chateando con la IA o usando plantillas.
Vende productos digitales

Impulsa tu éxito

Hosting, dominio y email, todo incluido. Configuración sencilla para herramientas de marketing y pago: SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.

Impulsa tu éxito

Sin comisiones por transacción

Quédate con tus ganancias. Acepta más de 100 métodos de pago sin cargos adicionales.

Sin comisiones por transacción

Entrega automática por email

Tus productos digitales (ebooks, música, arte) se entregan a los clientes al instante sin mover un dedo.
Entrega automática por email

Vende productos digitales

Crea tu tienda online y páginas de productos simplemente chateando con la IA o usando plantillas.
Vende productos digitales

Impulsa tu éxito

Hosting, dominio y email, todo incluido. Configuración sencilla para herramientas de marketing y pago: SEO, Stripe, PayPal, AdSense y más.

Impulsa tu éxito

Sin comisiones por transacción

Quédate con tus ganancias. Acepta más de 100 métodos de pago sin cargos adicionales.

Sin comisiones por transacción

Entrega automática por email

Tus productos digitales (ebooks, música, arte) se entregan a los clientes al instante sin mover un dedo.
Entrega automática por email

Tu idea de ecommerce, lista para crearse

Desde tiendas online hasta paneles de ventas y mucho más: explora algunos ejemplos populares para inspirarte, o lánzate directamente con un prompt listo para usar y empieza a crear en segundos.
Tienda online personalizada

Tienda online personalizada

Lanza una tienda que se vea y funcione exactamente como tú quieres: muestra tus productos, gestiona los pedidos y empieza a vender online sin programar.Empezar a crear
Crea una plataforma privada donde los miembros paguen para acceder a contenido exclusivo, cursos o a una comunidad: establece tus propios precios, gestiona las suscripciones y aumenta tus ingresos recurrentes.Empezar a crear
Crea un chatbot inteligente que responda las preguntas de los clientes las 24 horas, los guíe o automatice tareas comunes.Empezar a crear
Ayuda a los usuarios a controlar fácilmente los niveles de inventario, hacer seguimiento de suministros y evitar la falta de stock desde un panel de control simple e intuitivo.Empezar a crear
Mantén a tus clientes informados con una experiencia de seguimiento de pedidos personalizada con tu marca y genera confianza desde la compra hasta la entrega.Empezar a crear
Convierte tus datos de ventas en información clara y procesable para que siempre sepas qué funciona y dónde crecer.Empezar a crear

Cómo empezar a vender online con IA

01

Describe tu idea o elige una plantilla

Describe la tienda online o app de ecommerce que tienes en mente y mira cómo cobra vida, o elige una plantilla para empezar aún más rápido.
02

Personaliza y prueba

Ajusta tu diseño, crea páginas de productos a partir de una sola imagen y conecta pagos y envíos, todo desde un único panel de control. Previsualiza el resultado antes de publicar.
03

Publica con un solo clic

Un clic y tu tienda estará online y lista para recibir pedidos: sin configuración técnica, sin conexiones de terceros, sin esperas.

Elige una plantilla y hazla tuya.

Elige una plantilla diseñada profesionalmente, personalízala con IA o ediciones visuales y publica tu web más rápido.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

De la idea a la venta en minutos

Descubre cómo crear, personalizar y publicar tu tienda en minutos. Desde productos creados con IA hasta la configuración de pago.

Descubre qué más puede crear Horizons para tu negocio

Páginas de presentación empresarial y apps para negocios

Sitios y apps web de reservas

CRM personalizados

Herramientas internas profesionales

Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

¿Todo listo para publicar tu tienda online o tu app de ecommerce?

Empezar gratis

No necesitas tarjeta de crédito

Preguntas frecuentes de la tienda online

El eCommerce de Horizons simplifica todo el proceso para vender online. La IA de Horizons crea tu tienda o app web de ecommerce personalizada desde una interfaz de chat sencilla, mientras que la solución ecommerce nativa de Hostinger se encarga de los productos, pagos, pedidos y envíos. Todo funciona de forma integrada desde el primer momento.

Sin programar, sin configuraciones técnicas y sin tener que usar varias herramientas a la vez. Todo lo que necesitas para vender online, listo cuando tú lo estés.

Puedes vender productos físicos y digitales, tarjetas de regalo y productos de impresión bajo demanda.

Las suscripciones y las citas todavía no están disponibles de forma nativa, pero puedes ofrecerlas con herramientas de terceros:

  • Para vender suscripciones, te recomendamos usar Stripe. Solo tienes que pedirle a Horizons que te ayude a conectarlo con tu proyecto.
  • Para gestionar citas, Calendly es una muy buena opción. También puedes pedirle a Horizons que te ayude a añadirlo a tu sitio.

Elige entre más de 100 métodos de pago, como tarjetas, PayPal, Google Pay, Apple Pay y otros. Los métodos de pago disponibles para tu tienda dependen del país donde vendas, tu ubicación, la moneda y el tipo de clientes a los que vendas.

Una vez que conectes una tienda online, puedes definir tus zonas de envío con hasta 25 opciones de entrega y configurar reglas de envío personalizadas según el importe del pedido o el peso de los productos.

Solo se necesitan dos pasos para poner en marcha tu tienda:

  1. Haz clic en 'Integraciones' en la esquina superior derecha de tu proyecto AI Builder, luego selecciona y conecta la tienda online. AI Builder lo configura por ti en instantes.
  2. Una vez conectado, ve a 'Integraciones' → 'Tienda online' para acceder a todos los ajustes de tu tienda.

Revisa nuestra guia paso a paso para obtener más instrucciones.

Puedes gestionar tu tienda en cualquier momento haciendo clic en 'Integraciones' → 'Tienda online'.

Una vez conectada, verás enlaces que te llevarán al gestor de tienda integrado. Desde allí, puedes gestionar productos, pagos y mucho más sin necesidad de usar prompts.

Si quieres editar el aspecto de tu tienda online, como el diseño de la lista de productos, solo tienes que pedirle a la IA en el chat que haga los cambios.

Sí – y aquí es donde AI Builder realmente destaca. Desde una simple tienda en línea hasta una aplicación de comercio electrónico totalmente personalizada, AI Builder le permite construir cualquier experiencia de comercio electrónico que pueda imaginar – incluyendo herramientas personalizadas adaptadas a sus necesidades de negocio exactas. Seguidores de inventario, sistemas de gestión de pedidos, paneles de ventas – solo describa lo que necesita y AI Builder lo construye para usted.

Ninguno en absoluto. AI Builder se construye en torno a vibe coding – solo tienes que describir lo que quieres construir y la IA se encarga del resto. Ya sea que estés lanzando un escaparate o construyendo una herramienta de comercio electrónico personalizada, todo lo que se necesita es un prompt.

Si tu objetivo es lanzar una tienda online, puedes construir un sitio web inicial desde un solo prompt, luego conectar la integración de tienda online incorporada y añadir tus productos – todo sin escribir una sola línea de código.

Si alguna vez has tenido una idea para una tienda en línea o una herramienta de comercio electrónico personalizada pero no sabías por dónde empezar – la codificación de vibras es para ti. En lugar de escribir código, simplemente describe lo que quieres construir en lenguaje sencillo y la IA lo da vida, paso a paso.

La mejor manera de averiguarlo es probarlo tú mismo. AI Builder viene con un prueba gratuita incluyendo 5 indicaciones – suficiente para codificar por vibras una tienda en línea inicial o aplicación de comercio electrónico personalizada y ver exactamente lo que puede hacer antes de comprometerse a nada. No se requiere tarjeta de crédito.

Hostinger ofrece dos formas de construir un sitio web de comercio electrónico – con plataforma de codificación de vibraciones AI Builder y el creador de sitios web drag-and-drop de Hostinger – y la diferencia ya está en el nombre.

Hostinger Website Builder te permite partir de una plantilla o generar un sitio web de comercio electrónico a partir de una descripción, luego personalizarlo arrastrando y soltando elementos pre-construidos. Es un gran ajuste para cualquiera que necesite una tienda online limpia y simple en funcionamiento rápidamente.

Horizons adopta un enfoque conversacional – chateas con IA y aplica cambios en tiempo real, lo que te da mucha más libertad de personalización. También te permite construir proyectos más avanzados, como mercados o tiendas online más complejas con inicios de sesión de usuarios, gracias a su backend integrado. Y para aquellos que lo deseen, el acceso completo al código también está disponible.

Ambas herramientas están impulsadas por la solución de comercio electrónico nativa de Hostinger y están construidas para personas sin conocimientos técnicos – la diferencia se reduce a cómo te gusta construir y cuánta flexibilidad necesitas.

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