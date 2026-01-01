Todas las funciones para impulsar tu próxima idea

Descubre todo lo que Hostinger Horizons tiene para ofrecerte: funciones potentes que te ayudarán a crear y publicar sitios y apps web más rápido, más fácil y sin código.
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No necesitas tarjeta de crédito.

Creado para hacer más, desde el principio

Plataforma sin código
Plataforma sin código

Publica tu proyecto sin escribir una sola línea de código. Solo explica lo que quieres y la IA se encarga del resto, desde el diseño hasta las funciones.

Integraciones
Integraciones

Haz que tus sitios web sean más efectivos. Horizons es compatible con Stripe, PayPal, Google AdSense y más, cada uno con una guía de configuración sencilla para que nunca te quedes atrás.

Publica con 1 clic
Publica con 1 clic

Publica al instante. Prueba, ajusta y publica tu sitio o app web en minutos.

IA integrada
IA integrada

Con AI Builder, la IA ya está integrada en tu aplicación: añade chatbots, generadores de imágenes y asistentes inteligentes, sin cuentas, sin configuración ni facturación sorpresa.

Últimos LLM
Últimos LLM

Desarrollado con LLM de última generación para garantizar velocidad y creatividad.

Backend integrado
Backend integrado

Crea apps con inicio de sesión de usuarios, almacenamiento de datos, emails automatizados y mucho más, sin necesidad de configuración adicional ni servicios externos.

Modo de edición de texto
Modo de edición de texto

Edita visualmente los componentes del texto en tiempo real.

Diseña a partir de una imagen
Diseña a partir de una imagen

Sube una imagen y obtén un diseño. Puedes crear páginas web completas a partir de referencias visuales.

Optimización SEO incorporada
Optimización SEO incorporada

Con cada proyecto que construyes, Hostinger AI Builder te asegura que sea descubríble.Desde la búsqueda en Google hasta ChatGPT — estás cubierto.

Edición de código
Edición de código

Con acceso completo al código de tu proyecto, puedes corregirlo, ajustarlo y desarrollarlo según tus preferencias.

clonador de sitios web
clonador de sitios web

Simplemente pega cualquier URL y la IA recreará el sitio como un proyecto totalmente editable, lo que te dará una ventaja inicial para rediseñarlo, modernizarlo o migrarlo en cuestión de minutos.

¿Todo listo para hacer realidad tu proyecto?

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Tu aliado con IA que lo hace todo

Hostinger Horizons cubre todo el proceso creativo: desde el desarrollo hasta la gestión, publicación y escalado de tu proyecto. Explora todas las funciones por categoría.

Publicación y actualización

Publica con un solo clic y actualiza cuando quieras, sin configurar ni reimplementar.

Corrección automática de errores

Si algo se rompe, AI Builder ayuda a detectar y solucionar problemas automáticamente.

Restauración de versión

Vuelve a cualquier versión anterior con un solo clic. No necesitas herramientas de control de versiones.

Listo para SEO

Las mejores prácticas de SEO integradas ayudan a que tus sitios web se posicionen sin necesidad de complementos ni configuración adicional.

Chat de IA

Describe cambios y pide nuevas funciones con tus propias palabras. La IA actualiza tu proyecto en segundos, sin complicaciones.

Consigue la experiencia completa de Hostinger Horizons

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-80%
Premium
Crea tu primer sitio web, desde portafolios y currículums hasta blogs y páginas de enlace en la bio
COP39.900
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Obtén 48 meses por COP 379.200 (valorado en COP 1.915.200). Se renueva por COP 29.900/mes.
Crea hasta 3 sitios web
2 buzones de correo por sitio web - gratis durante 1 año
Dominio personalizado gratis durante 1 año
5 créditos de IA para crear sitios web
Más de 400 plantillas para sitios web
Hosting web rápido y seguro
Obtén ayuda del chatbot Kodee
Oferta especial • -78%
Ilimitado
Para negocios en crecimiento. Sitios web ilimitados, herramientas de IA, ecommerce y total flexibilidad
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Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
Unlimited websites
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Vende online con ecommerce integrado
Email marketing con Reach
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Una solución integral para proyectos a largo plazo con todo incluido.
-72%
Cloud Startup
Para negocios que necesitan el máximo rendimiento y escalabilidad
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Las funciones ilimitadas están sujetas a nuestra Política de uso razonable.

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Esto es lo que opinan los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

Recursos útiles para empezar

Tutoriales

Instrucciones paso a paso para crear con Hostinger Horizons.

Biblioteca de conocimiento

Respuestas a todas tus preguntas técnicas y creativas.

Videos

Recorridos visuales e inspiración.

Comunidad

Conéctate, comparte ideas y crece junto a otros.

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