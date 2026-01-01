Tu proyecto, optimizado para motores de búsqueda e IA

El Creador con IA de Hostinger genera automáticamente todo lo necesario para que los buscadores indexen tus sitios web y herramientas de IA como ChatGPT, Gemini y Meta AI entiendan mejor su contenido.
Empezar gratis
Ver precios

Optimizado automáticamente para visibilidad

Una vez que tu sitio web sin código se publique en un dominio personalizado, se crearán automáticamente archivos clave de SEO y visibilidad de IA, como sitemap.xml, robots.txt y llms.txt. Esto ayuda a los motores de búsqueda y a las herramientas con IA a comprender tu contenido, sin necesidad de configuración.
Empezar gratis
Optimizado automáticamente para visibilidad
Siempre incluido

Publicación inteligente para SEO y descubrimiento con IA

Plataforma de búsqueda con IA

Herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity y Meta AI ayudan a comprender tu sitio web. Con el archivo LLMs.txt generado automáticamente, los sistemas de IA saben exactamente dónde buscar, lo que aumenta tus posibilidades de ser recomendado en respuestas y resúmenes.
No necesitas configurar el rastreo ni preocuparte por la indexación. El Creador con IA crea automáticamente los archivos sitemap.xml y robots.txt de cada proyecto que publicas para mantener tu contenido bien estructurado, visible en buscadores y alineado con las mejores prácticas de SEO.
El Creador con IA de Hostinger se ocupa automáticamente de los principales elementos de SEO, como los metadatos y los archivos sitemap.xml, llms.txt y robots.txt, sin plugins ni herramientas adicionales. Solo tienes que publicar tu sitio web, landing page o proyecto digital para que los buscadores compatibles con contenido renderizado con JavaScript puedan indexarlo.

¿El SEO con IA es nuevo para ti? Mira y aprende en minutos

Estos videos cortos explican qué significa Optimización de motores generativos (GEO) y cómo mantener visible tu contenido.

Esto opinan los usuarios sobre el Creador con IA de Hostinger

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La programación sin código reduce el desarrollo en un 45%, con herramientas como el Creador con IA de Hostinger que convierten el lenguaje natural en prototipos funcionales en cuestión de horas en lugar de semanas. La barrera de entrada para desarrollar software es mucho menor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar el nuevo Creador con IA de @Hostinger y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

El Creador con IA de Hostinger puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

El Creador con IA de Hostinger es una forma nueva de crear MVP y poner a prueba tus ideas antes de apostar por ellas.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No imaginaba que fuera tan fácil crear todo lo que necesito para mi sitio web y mis clientes con el Creador con IA de Hostinger. Es increíble. Tienes que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

El Creador con IA de Hostinger te permite hacer realidad esa idea que tienes en mente. Solo tienes que explicarle lo que quieres y lo crea por ti.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta el rumbo que está tomando el Creador con IA de @Hostinger! Me lo estoy pasando genial probando la nueva actualización con IA. Para mí ha sido un antes y un después, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

No sé cómo lo ha hecho Hostinger con el Creador con IA, pero es increíble lo rápido que puedes tener listo tanto el frontend como el backend.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Llevaba muchísimo tiempo dejando este proyecto para “algún día” hasta que apareció el Creador con IA de Hostinger. No sé absolutamente nada de programación de apps web y ahora mi proyecto para ayudar a otros ya está online. Todavía no me lo creo.

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

El Creador con IA de Hostinger está a otro nivel. Configurar un subdominio para el blog de mi app web fue mucho más fácil de lo que esperaba.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear apps web tan solo escribiendo prompts en el Creador con IA de Hostinger. ¡Increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé el Creador con IA de Hostinger y me encantó. Puedes crear sitios web y apps en minutos sin saber programar: se encarga del diseño, el código y los textos. Vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Con el Creador con IA de Hostinger puedes crear mucho más de lo que imaginas. No es el típico creador de sitios web, te ofrece mucho más.

¿Todo listo para hacer realidad tu proyecto?

Empezar gratis

No necesitas tarjeta de crédito.

Ver precios

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.