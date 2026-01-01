Cómo funciona
Comparte tu enlace de referencia
Espera a que mejore
Obtén tu pago
Ayuda a otros a empezar a crear con IA y obtén recompensas
Usa tu enlace de referencia en cualquier lugar
- Envíalo directamente a un amigo que esté iniciando un proyecto
- Añádelo a tu contenido o biografías sociales
- Déjalo en tus comunidades o chats grupales
Tu recompensa es un 20% de comisión
Preguntas frecuentes sobre el programa de referidos de Hostinger Horizons
¿Dónde obtengo mi enlace de referencia?
Puede encontrar su enlace de referencia de una de las siguientes maneras:
- Desde el panel de referencias
- Desde la plataforma Hostinger AI Builder —solo haga clic en el icono del menú en la esquina superior izquierda y elija “Referir”
¿A cuántas personas puedo referir?
Puedes referir a tantas personas como quieras a través del programa de referidos de Hostinger. Comparte tu enlace y promociona Hostinger Horizons con todos tus amigos.
¿Cuánto puedo ganar?
Como el número de referidos es ilimitado, tus ganancias también lo son. Ganarás el 20% de cada venta elegible y tú decides cuántas ventas realices.
¿Qué obtiene mi contacto?
Obtienen un 20% de descuento adicional por su primer plan Hostinger AI Builder.
¿Por qué tarda 45 días en llegar mi recompensa?
En Hostinger ofrecemos una garantía de reembolso de 30 días. Esto significa que los nuevos usuarios tienen hasta 30 días después de la compra para solicitar un reembolso total.Además, se necesitan 15 días extra para trámites de contabilidad y administración.
¿Cómo recibiré mis ganancias?
Puedes elegir Paypal o transferencia bancaria desde tu panel de referidos.
PayPal envía fondos diariamente a los usuarios que hayan alcanzado el mínimo de 50 dólares. Sin embargo, debido a la automatización, es posible que recibas tu pago al día siguiente.
Para una transferencia bancaria, tienes que acumular un mínimo de 200 dólares. Luego tienes que esperar hasta el último jueves del mes, que es cuando se procesan todas las transferencias. Si cumples los requisitos para recibir una recompensa después de ese día, se procesará al mes siguiente.
Según las políticas de tu banco, las transferencias bancarias pueden tener comisiones extra y diferencias en el tipo de cambio, lo que podría reducir el importe de la recompensa. Para evitar estos cargos, te recomendamos usar PayPal.
¿Cómo puedo ver el estado de mis referidos?
En el panel de referidos encontrarás la sección Mis ganancias. Allí puedes hacer seguimiento de tus referidos y ver las comisiones pagadas y pendientes.