Desarrolla aplicaciones SaaS de forma fácil y rápida
Crea más rápido y sin complicaciones con el generador de SaaS sin código de Horizons
Ayudante con IA todo en uno
Todo lo que necesitas
Hosting web, dominio, email y optimización SEO: todo incluido. Sin cuentas separadas ni configuraciones complicadas.
Backend integrado
Bases de datos, cuentas de usuario y almacenamiento de archivos integrados: no necesitas herramientas externas. Así, tu SaaS funciona como un producto adecuado desde el primer momento.
Monetiza desde el primer día
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Lo que dicen los usuarios sobre Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.
Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.
Preguntas frecuentes sobre el desarrollo de aplicaciones SaaS
¿Qué es el desarrollo de aplicaciones SaaS?
El desarrollo de aplicaciones SaaS (software como servicio, por sus siglas en inglés) consiste en crear herramientas o servicios basados en la nube a los que los usuarios acceden a través de un navegador web, normalmente mediante suscripción. A diferencia del software tradicional, las apps SaaS no requieren descargas ni instalaciones, todo funciona online.
Descubre nuevas oportunidades para startups en nuestra lista de ideas SaaS.
¿Necesito saber programar para crear una aplicación SaaS?
No. Puedes aprender código con HTML, CSS y JavaScript, o usar marcos como Node.js o Django o hacerlo sin tantas complicaciones usando plataformas sin código como Hostinger Horizons, donde solo tienes que describir tu idea y dejar que el sistema genere una app SaaS funcional y lista para usar.
Si necesitas inspirarte, descubre algunos de nuestros ejemplos de micro SaaS preferidos (en inglés).
¿Cuánto cuesta crear una aplicación SaaS?
El coste depende de cómo decidas crearlo. Hacerlo por tu cuenta puede salir más barato, pero lleva más tiempo. Contratar desarrolladores suele ser bastante más caro. Una herramienta sin código como Hostinger Horizons te permite mantener los costes bajo control gracias a planes accesibles desde COP 7.900/mes para crear, probar y lanzar tu SaaS sin una gran inversión inicial.
Puedes empezar gratis, sin tarjeta de crédito. Al registrarte, recibes 5 créditos de IA para crear tu primera versión de SaaS y probar Horizons antes de pasar a un plan de pago. Los créditos se consumen según la complejidad de cada prompt: los cambios simples usan menos, mientras que los más grandes pueden requerir más.
Cuando quieras publicarla, solo cambia a uno de nuestros planes de pago. El hosting, el dominio y la optimización SEO ya están incluidos. Solo tienes que hacer clic en publicar para lanzar tu SaaS online.
Si te quedas sin créditos, puedes recargar cuando quieras y consultar tu consumo desde el panel.
¿Cómo puedo monetizar mi aplicación SaaS?
Puede monetizar aplicaciones SaaS a través de suscripciones mensuales, planes premium escalonados, compras dentro de la aplicación o anuncios. Hostinger AI Builder se integra con sistemas de pago como Stripe, lo que facilita la configuración de la facturación.
¿Cómo puedo comercializar mi aplicación SaaS?
El marketing SaaS eficaz incluye SEO, campañas en redes sociales, anuncios de pago, email marketing y colaboraciones con influencers. Es fundamental identificar a tu público objetivo y definir bien el valor de tu app.
Si quieres saber más visita nuestra guía de marketing SaaS (en inglés).
¿Cuál es la diferencia entre un SaaS y un micro SaaS?
Un micro SaaS es una aplicación SaaS altamente especializada pensada para un nicho específico, suele ser desarrollada y gestionada por un equipo pequeño o incluso por un único fundador. Estos proyectos pueden publicarse más rápido y ser más fáciles de gestionar.
Consulta nuestra guía de micro SaaS (en inglés) para saber más.
¿Cómo se mantiene una aplicación SaaS?
El mantenimiento incluye la actualización regular de su aplicación, la corrección de errores, la mejora de la seguridad y la adición de nuevas características. Hostinger AI Builder simplifica esto al combinar actualizaciones, alojamiento y monitoreo en una plataforma sin problemas.
¿Cómo pruebo una aplicación SaaS?
Las pruebas te ayudan a detectar errores y a garantizar que tu aplicación SaaS funcione en todos los dispositivos. Puedes probar las funciones manualmente o usar herramientas de prueba automatizadas. Hostinger Horizons te permite previsualizar y probar en un entorno de prueba antes de publicar.
¿Cómo protejo una aplicación SaaS?
La seguridad SaaS implica proteger los datos de los usuarios, implementar una autenticación segura, aplicar SSL y monitorear regularmente las vulnerabilidades. Hostinger Horizons se encarga de las funciones de seguridad clave desde el primer momento, lo que te permite publicar tu web con total confianza.
¿Cómo implemento y alojo una aplicación SaaS?
Tradicionalmente, la implementación y el alojamiento requieren configurar servidores, configurar entornos y administrar dominios. Con Hostinger AI Builder, todo está integrado. Construye y lanza en un solo lugar, con hosting, dominios personalizados y SSL incluidos.