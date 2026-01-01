Convierte tu WhatsApp en un CRM con IA

Trata a tus contactos de manera profesional. Conecta tu WhatsApp. Gestiona clientes potenciales. Cierra ventas.
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Convierte tu WhatsApp en un CRM con IA

Cómo crear un CRM de WhatsApp para tu negocio

01

Describe tu idea o elige una plantilla

Describe cómo funciona tu negocio y la IA creará un CRM a tu medida, o bien empieza directamente con una de nuestras plantillas prediseñadas. No necesitas programar.
02

Conecta tu WhatsApp con tu CRM

Con tan solo unos clics, tu WhatsApp estará conectado a tu CRM mediante la integración con Twilio.
03

Personaliza tu CRM

Modifica tu CRM para que sea a medida para tu negocio. Simplemente chatea con la IA para editar el diseño, el contenido y personalizar las páginas.

Consulta nuestro tutorial paso a paso

Sigue nuestro videotutorial o guía práctica, con instrucciones paso a paso sobre cómo pasar de una idea a un proyecto real en cuestión de minutos:
Cómo crear un CRM de WhatsApp con IA

Cómo crear un CRM de WhatsApp con IA

Tutorial
Video

Elige una plantilla y hazla tuya.

Elige una plantilla diseñada profesionalmente, personalízala con IA o ediciones visuales y publica tu web más rápido.

Plantillas prediseñadas

CRM via WhatsApp (minimalist)

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CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Todo lo que necesitas para crear tu CRM en un solo lugar

Crea y gestiona un CRM personalizado según tus necesidades

Crea y gestiona un CRM personalizado según tus necesidades

Describa cómo funciona su negocio y AI Builder construye un CRM que se adapte a su flujo de trabajo exacto: su canalización, sus etiquetas, su ritmo de seguimiento.
A diferencia de WhatsApp o las tiendas de redes sociales, un sitio web impulsado por AI Builder te brinda un control total de los datos de tus clientes, protegiéndote de los cambios en las políticas de la plataforma o los bloqueos de cuentas.
Genera respuestas en segundos, implementa un chatbot de atención al cliente disponible las 24 horas del día y mantén tu negocio en marcha incluso mientras no estás.
No es necesario crear tu CRM desde cero. Las plantillas te facilitan el inicio con configuraciones complejas, estructura de aplicaciones y flujos de trabajo predefinidos.
Hosting web profesional, dominio personalizado y correo profesional en un solo lugar: todo lo necesario para transmitir confianza a tu público.

Más clientes potenciales registrados. Más acuerdos cerrados. Más tiempo libre.

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Preguntas frecuentes de CRM de WhatsApp

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre la creación de CRM de WhatsApp.

Un CRM de WhatsApp es una herramienta que te ayuda a gestionar las relaciones con tus clientes directamente a través de WhatsApp. En lugar de perder conversaciones, puedes organizar tus contactos, hacer un seguimiento de los clientes potenciales a lo largo del embudo de ventas y cerrar acuerdos, todo en un mismo lugar. A diferencia de los CRM tradicionales, se conecta con tus clientes donde ya están: en WhatsApp.

Con un CRM para WhatsApp, puedes organizar y gestionar tus contactos, realizar un seguimiento de los clientes potenciales mediante un embudo de ventas visual, automatizar mensajes y aceptar pagos, todo ello conectado a tu WhatsApp. Además, puedes personalizarlo para adaptarlo a las necesidades específicas de tu negocio mediante IA, sin tener que saber programar.

Con la plataforma de codificación de vibraciones Hostinger AI Builder, puede crear su propio CRM de WhatsApp simplemente chateando con IA, o comenzar desde una plantilla prefabricada y personalizarla en su propio idioma: se encarga del código, el diseño y el contenido por usted.

Con Hostinger Horizons, crear una app CRM para WhatsApp es fácil. Aquí te mostramos cómo hacerlo en unos pocos pasos:

  • Utiliza nuestro creador de aplicaciones con IA o una de nuestras plantillas prediseñadas para empezar a crear gratis.
  • Personaliza todo según las necesidades de tu negocio chateando con la IA. Esto es lo que se conoce como programar sin código: sin conocimientos técnicos, solo tus ideas con tus palabras.
  • Elige un plan para desbloquear más prompts y publica tu CRM con un solo clic.
  • Conecta tu WhatsApp con tu CRM mediante una integración de Twilio.

También puedes seguir nuestra guía sobre cómo crear un CRM para WhatsApp para pequeñas empresas o consultar nuestros videotutoriales.

Depende de cuánto quieras personalizar. Puedes empezar en minutos con una plantilla prefabricada, pero si quieres adaptar cada detalle a tu negocio, puede tardar más. De cualquier manera, Hostinger AI Builder hace que el proceso sea lo más rápido e intuitivo posible – solo tienes que chatear con la IA y se encarga del trabajo pesado.

Sí – con Hostinger AI Builder puede personalizar todo. Simplemente describa lo que necesita con sus propias palabras y la IA ajustará el diseño, el contenido y la funcionalidad por usted. Ya sea que necesite una canalización de ventas específica, campos de contacto personalizados o un diseño único, puede seguir refinándolo a través de la conversación hasta que se ajuste perfectamente a su negocio.

Hostinger Horizons no es gratis, pero puedes probarlo antes de contratar un plan. Consulta nuestra guía detallada sobre cómo empezar y sacarle el máximo partido.

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