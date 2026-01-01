Convierte tu WhatsApp en un CRM con IA
Cómo crear un CRM de WhatsApp para tu negocio
Describe tu idea o elige una plantilla
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Elige una plantilla y hazla tuya.
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Preguntas frecuentes de CRM de WhatsApp
¿Qué es un CRM de WhatsApp?
Un CRM de WhatsApp es una herramienta que te ayuda a gestionar las relaciones con tus clientes directamente a través de WhatsApp. En lugar de perder conversaciones, puedes organizar tus contactos, hacer un seguimiento de los clientes potenciales a lo largo del embudo de ventas y cerrar acuerdos, todo en un mismo lugar. A diferencia de los CRM tradicionales, se conecta con tus clientes donde ya están: en WhatsApp.
¿Qué puedo hacer con mi CRM de WhatsApp?
Con un CRM para WhatsApp, puedes organizar y gestionar tus contactos, realizar un seguimiento de los clientes potenciales mediante un embudo de ventas visual, automatizar mensajes y aceptar pagos, todo ello conectado a tu WhatsApp. Además, puedes personalizarlo para adaptarlo a las necesidades específicas de tu negocio mediante IA, sin tener que saber programar.
¿Necesito saber programar para crear un CRM de WhatsApp con IA?
Con la plataforma de codificación de vibraciones Hostinger AI Builder, puede crear su propio CRM de WhatsApp simplemente chateando con IA, o comenzar desde una plantilla prefabricada y personalizarla en su propio idioma: se encarga del código, el diseño y el contenido por usted.
¿Cómo puedo crear un CRM de WhatsApp con Hostinger Horizons?
Con Hostinger Horizons, crear una app CRM para WhatsApp es fácil. Aquí te mostramos cómo hacerlo en unos pocos pasos:
- Utiliza nuestro creador de aplicaciones con IA o una de nuestras plantillas prediseñadas para empezar a crear gratis.
- Personaliza todo según las necesidades de tu negocio chateando con la IA. Esto es lo que se conoce como programar sin código: sin conocimientos técnicos, solo tus ideas con tus palabras.
- Elige un plan para desbloquear más prompts y publica tu CRM con un solo clic.
- Conecta tu WhatsApp con tu CRM mediante una integración de Twilio.
También puedes seguir nuestra guía sobre cómo crear un CRM para WhatsApp para pequeñas empresas o consultar nuestros videotutoriales.
¿Cuánto tiempo se tarda en configurar un CRM de WhatsApp?
Depende de cuánto quieras personalizar. Puedes empezar en minutos con una plantilla prefabricada, pero si quieres adaptar cada detalle a tu negocio, puede tardar más. De cualquier manera, Hostinger AI Builder hace que el proceso sea lo más rápido e intuitivo posible – solo tienes que chatear con la IA y se encarga del trabajo pesado.
¿Puedo personalizar el CRM para adaptarlo a las necesidades específicas de mi negocio?
Sí – con Hostinger AI Builder puede personalizar todo. Simplemente describa lo que necesita con sus propias palabras y la IA ajustará el diseño, el contenido y la funcionalidad por usted. Ya sea que necesite una canalización de ventas específica, campos de contacto personalizados o un diseño único, puede seguir refinándolo a través de la conversación hasta que se ajuste perfectamente a su negocio.
¿Es gratis usar Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons no es gratis, pero puedes probarlo antes de contratar un plan. Consulta nuestra guía detallada sobre cómo empezar y sacarle el máximo partido.