Transforme seu WhatsApp em um CRM com IA.

Trate seus contatos como negócios. Conecte seu WhatsApp. Gerencie leads. Feche vendas.
Start for free

No credit card required.

Transforme seu WhatsApp em um CRM com IA.

Como criar um CRM para WhatsApp para sua empresa

01

Descreva sua ideia ou escolha um modelo.

Descreva como sua empresa funciona e a IA criará um CRM personalizado para ela, ou você pode começar imediatamente com um de nossos modelos criados por designers. Sem necessidade de programação.
02

Conecte seu WhatsApp ao seu CRM

Com apenas alguns cliques, seu WhatsApp será conectado ao seu CRM por meio da integração com o Twilio.
03

Personalize seu CRM

Torne seu CRM único para o seu negócio. Basta conversar com a IA para editar o design, o conteúdo e personalizar as páginas.

Escolha um modelo. Personalize-o.

Escolha um modelo com design profissional, personalize-o com edições visuais ou de IA e coloque seu site online mais rapidamente.

modelos pré-fabricados

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Tudo o que você precisa para criar seu CRM — em um só lugar

Crie e gerencie um CRM personalizado para suas necessidades.

Crie e gerencie um CRM personalizado para suas necessidades.

Descreva como sua empresa funciona e a Horizons criará um CRM que se adapta perfeitamente ao seu fluxo de trabalho — seu pipeline, suas etiquetas, seu ritmo de acompanhamento. Sem necessidade de equipe de TI.

Propriedade total dos dados

Diferentemente do WhatsApp ou das lojas virtuais em redes sociais, um site com tecnologia Horizons oferece controle total sobre os dados dos seus clientes, protegendo você contra mudanças nas políticas da plataforma ou bloqueios de contas.

IA integrada

Automatize fluxos de trabalho e respostas, e mantenha sua empresa funcionando mesmo enquanto você dorme.

Comece com um modelo pronto.

Não precisa criar seu CRM do zero. Os modelos oferecem uma vantagem inicial com configurações complexas, estrutura de aplicativos e fluxos de trabalho pré-construídos.

Infraestrutura profissional

Hospedagem profissional, domínio personalizado e e-mail comercial em um só lugar — tudo o que você precisa para construir confiança com seu público.

Confira nosso tutorial passo a passo.

Acompanhe nosso tutorial em vídeo ou guia passo a passo com instruções detalhadas sobre como transformar sua ideia em um projeto funcional em minutos:
Como criar um CRM para WhatsApp com IA

Como criar um CRM para WhatsApp com IA

Tutorial
Vídeo

Pronto para transformar sua ideia de projeto única em realidade?

Start for free

No credit card required.

WhatsApp CRM FAQs

Aqui estão as respostas para algumas das perguntas mais frequentes que recebemos sobre a criação de um CRM para WhatsApp.

What is a WhatsApp CRM?

Um CRM para WhatsApp é uma ferramenta que ajuda você a gerenciar o relacionamento com seus clientes diretamente pelo WhatsApp. Em vez de perder o controle das conversas, você pode organizar contatos, acompanhar leads ao longo do funil de vendas e fechar negócios — tudo em um só lugar. Diferentemente dos CRMs tradicionais, ele encontra seus clientes onde eles já estão: no WhatsApp.

O que posso fazer com meu CRM do WhatsApp?

Com um CRM para WhatsApp, você pode organizar e gerenciar seus contatos, acompanhar leads por meio de um funil de vendas visual, automatizar mensagens e aceitar pagamentos — tudo conectado ao seu WhatsApp. Você também pode personalizá-lo para atender às necessidades específicas do seu negócio usando IA, sem precisar de conhecimentos de programação.

Preciso de alguma habilidade em programação para criar um CRM para WhatsApp com IA?

Não é necessário conhecimento de programação. Com a plataforma de programação Hostinger Horizons vibe, você pode criar seu próprio CRM para WhatsApp simplesmente conversando com IA ou começar com um modelo predefinido e personalizá-lo em sua própria linguagem – ela cuida do código, do design e do conteúdo para você.

Como faço para criar um CRM para WhatsApp com o Hostinger Horizons?

Com o Hostinger Horizons, criar um aplicativo de CRM para WhatsApp é fácil. Veja como você pode fazer isso em poucos passos:

  • Use nosso construtor de aplicativos com IA ou um de nossos modelos prontos para começar a criar gratuitamente.
  • Personalize tudo de acordo com as necessidades do seu negócio conversando com IA – isso é conhecido como programação intuitiva: sem habilidades técnicas, apenas suas ideias em linguagem natural.
  • Escolha um plano para desbloquear mais opções e publique seu CRM com um clique.
  • Conecte seu WhatsApp ao seu CRM com a integração do Twilio.

Você também pode seguir nosso guia sobre como criar um CRM para vendas ou navegar por nossos tutoriais em vídeo.

Quanto tempo leva para configurar um CRM no WhatsApp?

Depende do quanto você deseja personalizar. Você pode começar em minutos com um modelo predefinido, mas se quiser adaptar cada detalhe ao seu negócio, pode levar mais tempo. De qualquer forma, o Hostinger Horizons torna o processo o mais rápido e intuitivo possível – basta conversar com a IA e ela cuida de tudo.

Posso personalizar o CRM para atender às necessidades específicas do meu negócio?

Sim – com o Hostinger Horizons, você pode personalizar tudo. Basta descrever o que precisa com suas próprias palavras e a IA ajustará o design, o conteúdo e a funcionalidade para você. Seja um funil de vendas específico, campos de contato personalizados ou um layout exclusivo, você pode continuar refinando tudo por meio de conversas até que se encaixe perfeitamente no seu negócio.

O Hostinger Horizons é gratuito?

O Hostinger Horizons não é gratuito, mas você pode experimentá-lo antes de se comprometer com um plano. Confira nosso guia detalhado sobre como começar e aproveitar ao máximo.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.