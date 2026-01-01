Transforme seu WhatsApp em um CRM com IA.
Como criar um CRM para WhatsApp para sua empresa
Descreva sua ideia ou escolha um modelo.
Conecte seu WhatsApp ao seu CRM
Personalize seu CRM
Escolha um modelo. Personalize-o.
modelos pré-fabricados
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Tudo o que você precisa para criar seu CRM — em um só lugar
Crie e gerencie um CRM personalizado para suas necessidades.
Propriedade total dos dados
IA integrada
Comece com um modelo pronto.
Infraestrutura profissional
Confira nosso tutorial passo a passo.
WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
Um CRM para WhatsApp é uma ferramenta que ajuda você a gerenciar o relacionamento com seus clientes diretamente pelo WhatsApp. Em vez de perder o controle das conversas, você pode organizar contatos, acompanhar leads ao longo do funil de vendas e fechar negócios — tudo em um só lugar. Diferentemente dos CRMs tradicionais, ele encontra seus clientes onde eles já estão: no WhatsApp.
O que posso fazer com meu CRM do WhatsApp?
Com um CRM para WhatsApp, você pode organizar e gerenciar seus contatos, acompanhar leads por meio de um funil de vendas visual, automatizar mensagens e aceitar pagamentos — tudo conectado ao seu WhatsApp. Você também pode personalizá-lo para atender às necessidades específicas do seu negócio usando IA, sem precisar de conhecimentos de programação.
Preciso de alguma habilidade em programação para criar um CRM para WhatsApp com IA?
Não é necessário conhecimento de programação. Com a plataforma de programação Hostinger Horizons vibe, você pode criar seu próprio CRM para WhatsApp simplesmente conversando com IA ou começar com um modelo predefinido e personalizá-lo em sua própria linguagem – ela cuida do código, do design e do conteúdo para você.
Como faço para criar um CRM para WhatsApp com o Hostinger Horizons?
Com o Hostinger Horizons, criar um aplicativo de CRM para WhatsApp é fácil. Veja como você pode fazer isso em poucos passos:
- Use nosso construtor de aplicativos com IA ou um de nossos modelos prontos para começar a criar gratuitamente.
- Personalize tudo de acordo com as necessidades do seu negócio conversando com IA – isso é conhecido como programação intuitiva: sem habilidades técnicas, apenas suas ideias em linguagem natural.
- Escolha um plano para desbloquear mais opções e publique seu CRM com um clique.
- Conecte seu WhatsApp ao seu CRM com a integração do Twilio.
Você também pode seguir nosso guia sobre como criar um CRM para vendas ou navegar por nossos tutoriais em vídeo.
Quanto tempo leva para configurar um CRM no WhatsApp?
Depende do quanto você deseja personalizar. Você pode começar em minutos com um modelo predefinido, mas se quiser adaptar cada detalhe ao seu negócio, pode levar mais tempo. De qualquer forma, o Hostinger Horizons torna o processo o mais rápido e intuitivo possível – basta conversar com a IA e ela cuida de tudo.
Posso personalizar o CRM para atender às necessidades específicas do meu negócio?
Sim – com o Hostinger Horizons, você pode personalizar tudo. Basta descrever o que precisa com suas próprias palavras e a IA ajustará o design, o conteúdo e a funcionalidade para você. Seja um funil de vendas específico, campos de contato personalizados ou um layout exclusivo, você pode continuar refinando tudo por meio de conversas até que se encaixe perfeitamente no seu negócio.
O Hostinger Horizons é gratuito?
O Hostinger Horizons não é gratuito, mas você pode experimentá-lo antes de se comprometer com um plano. Confira nosso guia detalhado sobre como começar e aproveitar ao máximo.