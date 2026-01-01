Crie suas próprias ferramentas de IA personalizadas — sem configuração, sem complicações

Com a IA já integrada no Horizons, você pode criar suas próprias ferramentas de IA — para usar, vender ou compartilhar.
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Não precisa de cartão de crédito.

Crie suas próprias ferramentas de IA personalizadas — sem configuração, sem complicações

De projetos paralelos divertidos a ferramentas úteis

Crie ferramentas para você, economize em assinaturas, ou crie algo que seus usuários vão adorar — e pagar por isso. Aqui estão apenas algumas ideias para você começar.
Ferramentas de texto

Ferramentas de texto

Crie aplicativos que leem, escrevem e respondem. Desde chatbots que lidam com perguntas de clientes 24 horas por dia, até assistentes que ajudam usuários a redigir cartas de apresentação, planejar viagens ou encontrar a receita perfeita.

Ferramentas de imagem

Crie aplicativos que transformam e geram visuais. Permita que os usuários transformem fotos em ilustrações, criem avatares personalizados, visualizem reformas de ambientes ou produzam mockups de produtos – sem a necessidade de habilidades de design.

Ferramentas utilitárias

Crie ferramentas inteligentes que economizam o tempo dos seus usuários. Pense em formulários de leads com IA, revisores de currículos, consultores de orçamento ou planejadores de treino – aplicativos práticos que entregam valor real, sempre.

Ferramentas divertidas e virais

Crie ferramentas que as pessoas não conseguem parar de compartilhar. Testes de personalidade, leitores de tarô com IA, localizadores de sósias de celebridades, geradores de histórias para dormir — divertidos de usar, e ainda mais divertidos de compartilhar.

Tudo o que você precisa para criar ferramentas com IA

IA que já está lá

Nenhuma conta de terceiros ou cobrança separada – a IA é integrada ao Horizons – basta abrir seu projeto e usá-la.

Crie conversando, sem programar

Descreva o que você quer em linguagem natural e a Horizons constrói para você. Sem código, sem configuração técnica — apenas sua ideia e uma conversa.

Sua ideia define os limites, não a tecnologia

Chatbots, assistentes pessoais de IA, geradores de imagem, ferramentas de escrita, mecanismos de recomendação — o que você puder imaginar, a Horizons tem a IA para impulsioná-lo.

Construa uma vez, ganhe com isso

Compartilhe seu projeto como um modelo e ganhe 20% de comissão toda vez que alguém o usar para criar seu próprio aplicativo e comprar seu primeiro plano Horizons.

Como funciona

01

Abrir seu projeto Horizons

Faça login no Horizons e inicie um novo projeto — ou escolha um de nossos modelos prontos para IA para ter uma vantagem inicial.
02

Criar, ajustar e testar

Descreva o que você quer que seu aplicativo faça, edite até que esteja perfeito e teste-o ao vivo – tudo sem sair do Horizons.
03

Publique e compartilhe

Quando estiver pronto, publique. Sua ferramenta com IA está ativa e pronta para os usuários — você pode acompanhar o uso de créditos a qualquer momento do seu painel.

Encontre seu template

Modelos prontos

Todos os modelos
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

O Vibe coding reduz o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como a Hostinger Horizons transformando linguagem natural em protótipos que funcionam em horas, e não em semanas. A barreira para criar software é drasticamente menor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Estou adorando o rumo que as coisas estão tomando com a @Hostinger Horizons! A nova atualização da IA tem sido muito divertida de interagir. Foi uma mudança radical não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que conheço.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não consigo dizer há quanto tempo esse projeto ficou na minha lista de "um dia eu tiro do papel" ATÉ vocês criarem a IA da Horizons. Não sei nada de programação de web apps. Zero e ele está lá. Meu projeto dos sonhos para ajudar a galera está ONLINE. Que demais!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Agora você pode criar aplicações web simplesmente digitando um prompt na Hostinger Horizons. Muito legal!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Tudo pronto para construir sua primeira ferramenta com IA?

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Perguntas frequentes sobre a criação de ferramentas de IA personalizadas

Tire todas as suas dúvidas sobre a criação de ferramentas com IA usando Horizons.

Como posso criar minhas próprias Ferramentas de IA?

Basta abrir seu projeto Horizons e começar a conversar – descreva o que você quer construir em linguagem natural e a IA da Horizons o transformará em realidade. Uma integração de IA generativa perfeita já está incorporada ao seu projeto, então não há necessidade de contas de terceiros, seleção de modelo ou cobrança separada. Você pode usar prompts para personalizar qualquer coisa, e editar texto ou atualizar imagens manualmente quando quiser, sem gastar créditos. Quando estiver pronto, clique em publicar – a hospedagem e o domínio já estão incluídos no seu plano.

Saiba mais em nossa visão geral da IA Integrada da Horizons.

Quem pode usar o Horizons para criar ferramentas de IA personalizadas?

Os recursos de IA da Horizons foram criados para qualquer pessoa com uma ideia – sem necessidade de experiência em programação. Seja você um proprietário de pequenos negócios que deseja criar ferramentas de IA personalizadas em vez de pagar por soluções de terceiros, um criador que busca monetizar seu público com um aplicativo com IA, ou um especialista – como um personal trainer ou nutricionista – que deseja empacotar seu conhecimento em uma ferramenta que possa vender para clientes, a Horizons torna isso possível.

Se você pode descrever o que deseja construir, você pode construí-lo. E se você está procurando inspiração ou apenas quer um ponto de partida, navegue pelos nossos templates pré-projetados para encontrar um que se encaixe na sua ideia.

Que tipo de recursos de IA posso adicionar ao meu aplicativo?

Horizons suporta geração e análise de texto, bem como geração e análise de imagem (PNG, WebP, JPEG). Você pode usá-los para criar seus próprios chatbots de IA, assistentes pessoais de IA, ferramentas de escrita, conversores de imagem, mecanismos de recomendação e muito mais.

O Horizons é grátis?

Você pode começar a usar a Horizons gratuitamente. Seu plano inclui créditos de IA para você começar a criar e experimentar imediatamente. Depois de usar seus créditos gratuitos, você pode recarregar a qualquer momento para continuar criando e potencializar os recursos de IA dentro do seu aplicativo ou site publicado. Sem cobranças inesperadas, sem taxas ocultas — você sempre controla o que gasta.

Como funcionam os créditos de IA?

Os créditos de IA alimentam duas coisas: a construção do seu site ou de um aplicativo (1 mensagem = 1 crédito) e os recursos de IA dentro do seu projeto web publicado. Para o uso de recursos de IA dentro do seu site ou aplicativo web, usamos créditos fracionados – o que significa que seus créditos rendem mais somente quando seus usuários interagem com sua ferramenta de IA.

Posso ver quantos créditos de IA meu aplicativo usou?

Sim. Seu painel de Uso de Créditos de IA mostra um detalhamento dos créditos usados para construir e editar, bem como os créditos consumidos pelos recursos de IA do seu aplicativo — assim você sempre sabe exatamente para onde seus créditos estão indo.

Preciso saber programar para usar o Criador de ferramentas com IA Horizons?

De forma alguma. A Horizons é projetada para todos — de criadores não técnicos a desenvolvedores experientes. Se você pode descrever o que quer construir, a Horizons pode ajudar você a construir.

Posso começar a criar ferramentas de IA se eu já tiver um plano comprado anteriormente?

Sim – se você já construiu um projeto com o Criador de Aplicações com IA ou desenvolveu um site com o Horizons, o recurso de IA integrado já está incluído no seu plano sem custo adicional. Basta abrir um projeto existente ou iniciar um novo, recarregar seus créditos de IA e você estará pronto para começar.

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