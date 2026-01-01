Transformez votre WhatsApp en CRM grâce à l'IA

Considérez vos contacts comme une entreprise. Connectez votre WhatsApp. Gérez vos prospects. Concluez des ventes.
Start for free

No credit card required.

Transformez votre WhatsApp en CRM grâce à l'IA

Comment créer un CRM WhatsApp pour votre entreprise

01

Décrivez votre idée ou choisissez un modèle

Décrivez le fonctionnement de votre entreprise et l'IA créera un CRM sur mesure, ou optez directement pour l'un de nos modèles conçus par des designers. Aucune programmation n'est requise.
02

Connectez votre compte WhatsApp à votre CRM.

En quelques clics seulement, votre compte WhatsApp sera connecté à votre CRM via l'intégration Twilio.
03

Personnalisez votre CRM

Créez un CRM unique pour votre entreprise. Discutez simplement avec l'IA pour modifier le design, le contenu et personnaliser les pages.

Choisissez un modèle. Personnalisez-le.

Choisissez un modèle conçu par des professionnels, personnalisez-le avec l'IA ou des modifications visuelles, et mettez votre site web en ligne plus rapidement.

Modèles prédéfinis

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre CRM — au même endroit

Créez et gérez un CRM personnalisé selon vos besoins

Créez et gérez un CRM personnalisé selon vos besoins

Décrivez le fonctionnement de votre entreprise et Horizons conçoit un CRM parfaitement adapté à votre flux de travail : votre pipeline, vos étiquettes, votre rythme de suivi. Aucune équipe informatique n’est requise.

Propriété complète des données

Contrairement à WhatsApp ou aux boutiques sur les réseaux sociaux, un site propulsé par Horizons vous offre un contrôle total sur les données de vos clients, vous protégeant ainsi des changements de politique de la plateforme ou des suspensions de compte.

IA intégrée

Automatisez les flux de travail et les réponses, et assurez la continuité de vos activités même pendant votre sommeil.

Commencez par un modèle prêt à l'emploi

Inutile de créer votre CRM de A à Z. Les modèles vous facilitent la tâche grâce à des configurations complexes, une structure d'application et des flux de travail préconfigurés.

Infrastructure professionnelle

Hébergement professionnel, nom de domaine personnalisé et messagerie professionnelle au même endroit : tout ce dont vous avez besoin pour instaurer la confiance avec votre public.

Consultez notre tutoriel étape par étape

Suivez notre tutoriel vidéo ou notre guide pratique, avec des instructions étape par étape pour passer de l'idée au projet concret en quelques minutes :
Comment créer un CRM WhatsApp avec l'IA

Comment créer un CRM WhatsApp avec l'IA

Tutoriel
Vidéo

Prêt à transformer votre idée de projet unique en réalité ?

Start for free

No credit card required.

WhatsApp CRM FAQs

Voici les réponses à certaines des questions les plus fréquentes que nous recevons concernant la création d'un CRM WhatsApp.

What is a WhatsApp CRM?

Un CRM WhatsApp est un outil qui vous aide à gérer vos relations clients directement via WhatsApp. Au lieu de perdre la trace de vos conversations, vous pouvez organiser vos contacts, suivre vos prospects tout au long du processus de vente et conclure des affaires, le tout au même endroit. Contrairement aux CRM traditionnels, il vous permet de rencontrer vos clients là où ils se trouvent déjà : sur WhatsApp.

Que puis-je faire avec mon CRM WhatsApp ?

Avec un CRM WhatsApp, vous pouvez organiser et gérer vos contacts, suivre vos prospects grâce à un pipeline de vente visuel, automatiser vos messages et accepter les paiements, le tout connecté à votre compte WhatsApp. Vous pouvez également le personnaliser pour l'adapter à vos besoins spécifiques grâce à l'IA, sans aucune compétence en programmation.

Ai-je besoin de compétences en programmation pour créer un CRM WhatsApp avec IA ?

Aucune compétence en programmation n'est requise. Avec la plateforme de codage Vibe d'Hostinger Horizons, vous pouvez créer votre propre CRM WhatsApp en discutant simplement avec l'IA, ou partir d'un modèle prédéfini et le personnaliser dans votre propre langue : la plateforme gère le code, le design et le contenu pour vous.

Comment créer un CRM WhatsApp avec Hostinger Horizons ?

With Hostinger Horizons, creating a WhatsApp CRM app is easy. Here’s how you can do it in a few steps:

  • Use our AI app builder or one of our pre-made templates to start building for free.
  • Customize everything to your business needs by chatting with AI – this is what's known as vibe coding: no technical skills, just your ideas in plain language.
  • Choose a plan to unlock more prompts and publish your CRM in one click.
  • Connect your WhatsApp to your CRM with a Twilio integration.

You can also follow our guide on how to create a CRM for sales or browse our video tutorials.

Combien de temps faut-il pour configurer un CRM WhatsApp ?

Cela dépend du niveau de personnalisation souhaité. Vous pouvez démarrer en quelques minutes avec un modèle prédéfini, mais si vous souhaitez adapter chaque détail à votre entreprise, cela peut prendre plus de temps. Dans tous les cas, Hostinger Horizons rend le processus aussi rapide et intuitif que possible : il vous suffit de discuter avec l’IA, qui se charge du reste.

Puis-je personnaliser le CRM en fonction des besoins spécifiques de mon entreprise ?

Oui, avec Hostinger Horizons, vous pouvez tout personnaliser. Décrivez simplement vos besoins avec vos propres mots et l'IA adaptera le design, le contenu et les fonctionnalités. Que vous ayez besoin d'un pipeline de vente spécifique, de champs de contact personnalisés ou d'une mise en page unique, vous pouvez l'affiner par la conversation jusqu'à ce qu'il corresponde parfaitement à votre entreprise.

Hostinger Horizons est-il gratuit ?

Hostinger Horizons n'est pas gratuit, mais vous pouvez l'essayer avant de souscrire un abonnement. Consultez notre guide détaillé sur comment démarrer et en tirer le meilleur parti.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.