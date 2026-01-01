Make your web apps and websites smarter with built-in AI

Add interactive AI features – chatbots, image generators, smart assistants – directly into your web app or website. No ChatGPT account, no extra billing, no technical setup needed. Just describe what you want, and it's live within minutes.

Aucune carte bancaire requise.

Built-in AI for your web apps and websites — fully integrated, ready to use

With Horizons, AI isn't something you add to your web app or website — it's already built into your project. It's always on, always ready — no sign-ups, no tools to install, no extra setup required.
Built-in AI for your web apps and websites — fully integrated, ready to use
IA intégrée

AI for your web apps and websites, without the complexity

Installation en quelques secondes

Décrivez simplement la fonctionnalité d'IA souhaitée : Horizons la conçoit et la connecte instantanément. Aucune intégration tierce, aucune configuration manuelle.

Un seul abonnement, tout inclus

Les crédits IA sont inclus dans votre forfait Horizons. Pas de facturation séparée, pas de frais imprévus. Tout ce dont vous avez besoin est déjà couvert.

Suivez votre utilisation de l'IA en un seul endroit

Gardez toujours une trace de votre utilisation : suivez précisément la consommation de vos crédits IA depuis votre tableau de bord Horizons. Toutes les informations sont centralisées, sans avoir à consulter de plateformes externes.

Des fonctionnalités d'IA à profusion, une description simple

From customer support chatbots and image generators to personalised assistants and quiz tools – if you can describe it, Horizons can build it into your web app or website.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à concrétiser votre idée de projet unique ?

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