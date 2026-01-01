Whatsapp automation hosting

Deploy WhatsApp apps and bots with Hostinger

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desde  AR$ 5.399 /mes
Tenés 30 días de garantía de devolución
whatsapp automation hosting

Simple monthly pricing, no hidden fees

Deploy the apps and automations you build for WhatsApp on reliable infrastructure, with the confidence to launch knowing every plan includes a 30-day money-back guarantee.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
AR$ 24.999
AR$ 5.399 /mes

+2 mes(es) gratis

Obtené 48 meses por AR$ 259.152 (precio regular: AR$ 1.199.952). Se renueva a AR$ 21.999/mes.
5 apps web de Node.js administradas
Hasta 50 sitios web
5 créditos para vibe coding
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Desarrollá con Node.js, PHP/HTML, WordPress, Creador de Sitios Web, Horizons
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
AR$ 54.299
AR$ 15.599 /mes

+2 mes(es) gratis

Obtené 48 meses por AR$ 748.752 (precio regular: AR$ 2.606.352). Se renueva a AR$ 50.499/mes.
10 apps web de Node.js administradas
NUEVO
Hasta 100 sitios web
5 créditos para vibe coding
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
10 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
AR$ 24.999
AR$ 5.399 /mes

+2 mes(es) gratis

Obtené 48 meses por AR$ 259.152 (precio regular: AR$ 1.199.952). Se renueva a AR$ 21.999/mes.
5 apps web de Node.js administradas
Hasta 50 sitios web
5 créditos para vibe coding
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Desarrollá con Node.js, PHP/HTML, WordPress, Creador de Sitios Web, Horizons
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
AR$ 54.299
AR$ 15.599 /mes

+2 mes(es) gratis

Obtené 48 meses por AR$ 748.752 (precio regular: AR$ 2.606.352). Se renueva a AR$ 50.499/mes.
10 apps web de Node.js administradas
NUEVO
Hasta 100 sitios web
5 créditos para vibe coding
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
10 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Built for WhatsApp automation workflows

Deploy your WhatsApp app or bot on Node.js hosting without fighting server setup. Push your code and get a straightforward path from development to production, so webhooks, message handling, and API integrations are ready to run. Your project stays on managed infrastructure built for reliability, with the room to handle traffic as usage grows. That gives you fewer deployment tasks to manage and more time to focus on the logic behind your WhatsApp workflow.
whatsapp automation hosting

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web de Node.js en segundos. Nosotros nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad.

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.

Implementación local, alcance mundial

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.

What is WhatsApp automation hosting, and why do I need it?

WhatsApp automation hosting is Node.js hosting for the app that runs your WhatsApp workflows, bots, or webhook handlers in production. It matters because your automation needs a stable process, a public endpoint, and predictable uptime to keep handling messages and events.

How is WhatsApp automation hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the OS, Node.js version, process manager, firewall, and updates yourself. With our Node.js hosting, that infrastructure is managed for you, so you can deploy the WhatsApp automation app instead of administering the server.

Can I deploy a WhatsApp automation app from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repo, and deploy from the branch you want. Updates work the same way as with public repositories.

Are there traffic limits or overage fees for WhatsApp automation hosting?

Yes, plans include fixed resource limits for CPU, memory, and storage, and if your app grows beyond them you need to upgrade. We do not charge hidden overage fees for normal traffic spikes, but sustained higher usage can require a larger plan.

How do I migrate a WhatsApp automation app from another host or from local development?

Push the app to a GitHub repo, connect it to Hostinger, and deploy the branch you want. If you already run it elsewhere, move your environment variables and webhook URLs, then point WhatsApp to the new endpoint.

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.