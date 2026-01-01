React hosting

Deploy React apps in production with Node.js hosting

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Beneficios de Business

Desarrollá con Node.js, PHP/HTML, WordPress, Creador de Sitios Web, Horizons
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Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Built for the way React scales

Deploy your React app with a setup that keeps the path from code to production simple. Push your project to Hostinger’s Node.js hosting, and your frontend runs in an environment ready for modern JavaScript builds and dynamic app behavior. Your app stays online on managed infrastructure built for steady performance and reliable uptime. That gives you fewer deployment chores, more room to scale when usage grows, and more time to focus on the interface and features your users actually see.
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Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

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Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

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Lanzá tu app web de Node.js en segundos. Nosotros nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad.

3. Gestioná y escalá

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Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.

Implementación local, alcance mundial

React hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about React hosting services.

What is React hosting?

React hosting is a production environment for apps built with React, so they can be deployed, served, and accessed by users. It matters because your app needs a runtime, build handling, and a stable public endpoint, not just static files on a laptop.

How is React hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the server, Node.js version, process manager, updates, and security yourself. With Hostinger's Node.js hosting, those server tasks are handled for you, which reduces setup and maintenance for your React app.

Can I deploy a React app from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repository, and deploy from the branch you want. You can keep the repo private while using the usual push-to-deploy workflow.

Are there traffic limits or overage fees for React hosting?

There are plan limits, and if your app grows past them you need to move to a bigger plan or an appropriate setup. We do not add surprise overage fees for normal traffic spikes, but sustained usage should match the resources of your plan.

How do I move my React app from local or another host to Hostinger?

Push the app to GitHub, connect the repository in Hostinger, and deploy the branch you want. If you're moving from another host, you can point the app to the same codebase and update any environment variables or build settings during setup.

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