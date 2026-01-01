AiToEarn là một tác nhân tiếp thị nội dung AI mã nguồn mở giúp người sáng tạo, công ty một người và thương hiệu tạo, lên lịch và phân phối nội dung trên Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest và LinkedIn từ một giao diện duy nhất.

Tự host AiToEarn trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát các token tài khoản, phương tiện đã tạo và phân tích xuất bản, loại bỏ phí SaaS dựa trên số lượng chỗ ngồi, và cho phép bạn tích hợp các nhà cung cấp AI của riêng mình cùng thông tin xác thực Relay cho OAuth mà không cần đăng ký làm nhà phát triển trên mọi nền tảng.