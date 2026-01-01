Frigate är en nätverksvideoinspelare med öppen källkod som bygger på objektdetektering i realtid. Den analyserar kontinuerligt strömmarna från dina IP-kameror, identifierar människor, bilar, djur och andra objekt på plats. Den registrerar eller varnar bara när något meningsfullt faktiskt händer istället för på varje pixel av rörelse.

Eftersom varje bildruta bearbetas på din egen server lämnar aldrig filmen den maskin du kontrollerar, utan någon molnprenumeration, ingen avgift per kamera och ingen leverantör som bestämmer hur länge dina inspelningar sparas.Fregate fungerar med alla kameror som tillhandahåller en RTSP-ström, lagrar inspelningar på lokal disk och integrerar med Home Assistant och MQTT för automatiseringar.