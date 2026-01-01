Distribuera Fregate med ett klick installation.
Nätverksvideoinspelare med öppen källkod och lokal AI-objektdetektering i realtid för dina IP-kameror.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Frigate
Frigate är en nätverksvideoinspelare med öppen källkod som bygger på objektdetektering i realtid. Den analyserar kontinuerligt strömmarna från dina IP-kameror, identifierar människor, bilar, djur och andra objekt på plats. Den registrerar eller varnar bara när något meningsfullt faktiskt händer istället för på varje pixel av rörelse.
Eftersom varje bildruta bearbetas på din egen server lämnar aldrig filmen den maskin du kontrollerar, utan någon molnprenumeration, ingen avgift per kamera och ingen leverantör som bestämmer hur länge dina inspelningar sparas.Fregate fungerar med alla kameror som tillhandahåller en RTSP-ström, lagrar inspelningar på lokal disk och integrerar med Home Assistant och MQTT för automatiseringar.
Viktiga funktioner i Frigate
Lokal AI-detektering
Objekt identifieras på din egen hårdvara i realtid, så detektering fortsätter att fungera även när internetanslutningen inte gör det.
Färre falska varningar
Inspelningar och meddelanden utlöses av verkliga människor, bilar eller djur snarare än av skuggor, regn eller halvljus.
Kontinuerlig registrering och granskning
Inspelningar dygnet runt sitter bredvid en tidslinje med upptäckta händelser, så att du kan hoppa direkt till det ögonblick som betyder något.
Fungerar med alla kameror
Anslut kameror från alla märken över RTSP istället för att vara låst till en enda tillverkare eller molntjänst.
Home Assistant-integration
Systemet publicerar detektioner via MQTT så att lampor, sirener och andra smarta hem-automationer kan reagera i samma ögonblick som enheten upptäcker något.
Inbyggd restreaming
Den medföljande go2rtc restreamern hämtar varje kamera en gång och delar den med varje tittare, och avlastar därmed kameran.
Varför köra Frigate på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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