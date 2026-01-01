AiToEarn är en AI-innehållsmarknadsföringsagent med öppen källkod som hjälper kreatörer, enmansföretag och varumärken att generera, schemalägga och distribuera innehåll på Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest och LinkedIn från ett enda gränssnitt.

Att själv hosta AiToEarn på din egen VPS håller kontotokens, genererat media och publiceringsstatistik under din kontroll, tar bort platsbaserade SaaS-avgifter och låter dig integrera dina egna AI-leverantörer och Relay-uppgifter för OAuth utan att registrera dig som utvecklare på varje plattform.