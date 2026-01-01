Installera AiToEarn med ett klick.
AI-agent för innehållsmarknadsföring med öppen källkod som hjälper enmansföretag, kreatörer och varumärken att publicera på 12+ sociala plattformar.
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Vad du kan bygga med AiToEarn
AiToEarn är en AI-innehållsmarknadsföringsagent med öppen källkod som hjälper kreatörer, enmansföretag och varumärken att generera, schemalägga och distribuera innehåll på Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest och LinkedIn från ett enda gränssnitt.
Att själv hosta AiToEarn på din egen VPS håller kontotokens, genererat media och publiceringsstatistik under din kontroll, tar bort platsbaserade SaaS-avgifter och låter dig integrera dina egna AI-leverantörer och Relay-uppgifter för OAuth utan att registrera dig som utvecklare på varje plattform.
Viktiga funktioner i AiToEarn
Multiplattformspublicering
Publicera videor, artiklar och inlägg till över 12 nätverk, inklusive Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X och LinkedIn, från ett gemensamt arbetsflöde.
AI-innehållsgenerering
Inbyggd AI-agent genererar text, utökar eller skriver om utkast, och producerar bilder och korta videor anpassade för varje målplattform.
OAuth via Relay
Anslut alla plattformar som stöds med en enda API-nyckel via AiToEarn Relay-tjänsten – du behöver inga utvecklarkonton per plattform.
MCP och agent redo
Inbyggt MCP-protokollstöd låter dig driva AiToEarn från Claude, Cursor och andra agentkörtider via samma API:er som webbgränssnittet använder.
Självhostad lagring
Inkluderar ett inbäddat S3-kompatibelt objektlager, MongoDB replikuppsättning och Redis-cache så att all media, alla konton och köer stannar på din VPS.
Varför köra AiToEarn på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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