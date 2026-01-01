Dale un hogar a tu voz con un dominio .blog.
Sobre el dominio .blog
¿Qué es un dominio .blog?
¿Para quién es un dominio .blog?
¿Por qué elegir un dominio .blog?
Información del dominio para .blog
¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?
Cómo obtener el mejor nombre de dominio
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Preguntas frecuentes: dominio .blog
¿Qué es un dominio .blog?
El TLD (dominio de nivel superior) .blog es una extensión de nombre de dominio común entre los blogueros. Lo utilizan sitios web con blogs dedicados como una forma rápida e intuitiva de que los visitantes del sitio web sepan qué esperar. Recientemente, se ha convertido en una práctica empresarial más común utilizar los blogs para retener nuevos clientes a través del marketing de contenidos. Si bien los blogs personales han disminuido desde la década de 2000, los blogs comerciales están creciendo e impulsando un resurgimiento del nombre de dominio .blog.
¿Cómo puedo comprar un dominio .blog?
Para comprar y registrar un nombre de dominio de blog para tu sitio web con Hostinger, asegúrate de que los dominios que desees estén disponibles realizando una búsqueda de nombre de dominio. Una vez que lo hayas decidido, haz clic en "añadir al carrito" y realiza la compra para obtener nuestro mejor precio.
¿Un dominio .blog ayudará a mejorar la clasificación de mi blog?
Google otorga la misma importancia a cada extensión. No existe ninguna diferencia en la clasificación SEO entre .com, .blog o .xyz. Optar por un nombre de dominio .blog no es un factor de clasificación. Mejorar el SEO depende de múltiples factores como la calidad del sitio, la autoridad y los enlaces. Dicho esto, elegir .blog podría ayudar a los usuarios a identificar tu blog entre los resultados de búsqueda.
¿Un dominio .blog es necesario para la creación de un blog?
No, no necesariamente. Por ejemplo, WordPress es la plataforma de blogs más popular del mundo, pero la extensión de WordPress más popular sigue siendo .com. Si bien no es necesario, los usuarios que comienzan pueden usar la extensión .blog para aclarar inmediatamente el propósito de un sitio.
¿Puedo crear un blog con Hostinger?
Crear un blog con Hostinger nunca ha sido tan fácil, gracias al intuitivo Creador de páginas web de Hostinger. Sigue esta guía para aprender cómo empezar un blog sin conocimientos de codificación ni diseño. El Creador de páginas web de Hostinger está diseñado para principiantes y propietarios de pequeñas empresas. Empieza a crear ahora y publica tu nuevo sitio web en menos de una hora.
¿Cuál es el precio de los nombres de dominio .blog?
Algunos TLD se pueden registrar por más tiempo que el límite habitual de un año, y los usuarios pueden obtener un mejor precio si optan por un período de renovación más largo. Cuesta MXN 40.99 el registro inicial de un nombre de dominio .blog con Hostinger y el precio de renovación es MXN 612.99 cada 12 meses. Los usuarios que deseen proteger su dominio contra la caducidad pueden activar la renovación automática para recibir una notificación dentro de los 30 días posteriores a la fecha de renovación.
¿Cómo puedo transferir mi dominio .blog a Hostinger?
Transferir cualquier dominio o sitio web a Hostinger desde tu proveedor actual siempre es fácil. No importa qué tipo de extensión de dominio tengas, simplemente siga estos pasos para enviar una solicitud de transferencia de dominio o migrar todo tu sitio web a Hostinger.