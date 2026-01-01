Algunos TLD se pueden registrar por más tiempo que el límite habitual de un año, y los usuarios pueden obtener un mejor precio si optan por un período de renovación más largo. Cuesta MXN 40.99 el registro inicial de un nombre de dominio .blog con Hostinger y el precio de renovación es MXN 612.99 cada 12 meses. Los usuarios que deseen proteger su dominio contra la caducidad pueden activar la renovación automática para recibir una notificación dentro de los 30 días posteriores a la fecha de renovación.