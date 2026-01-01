Dale un hogar a tu voz con un dominio .blog.

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.blog

Sobre el dominio .blog

Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .blog

¿Qué es un dominio .blog?

El dominio .blog es un TLD genérico creado para blogs y publicaciones personales o profesionales. Está abierto a cualquier persona y es ampliamente utilizado por escritores, marcas y sitios web centrados en contenido.

¿Para quién es un dominio .blog?

Un dominio .blog es ideal para escritores, creadores de contenido, profesionales del marketing y equipos de medios que buscan un espacio claro para sus artículos y artículos de opinión. Se adapta a blogs personales, portales de noticias de empresas y proyectos editoriales especializados.

¿Por qué elegir un dominio .blog?

Un dominio .blog indica claramente que los sitios web se centran en el contenido, lo que ayuda a los visitantes a comprender tu sitio al instante y a recordarlo fácilmente. Ofrece una imagen profesional y coherente para tus publicaciones, direcciones de correo electrónico y el crecimiento a largo plazo de tu marca.

Información del dominio para .blog

Dominio de nivel superior (TLD)
.blog
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
3 años
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
Tarifa de la ICANN
MXN 3.85

¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?

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Consejos

Cómo obtener el mejor nombre de dominio

1. Incluye el nombre de tu marca

Usa el nombre de tu marca o palabras clave para que te encuentren más fácilmente en buscadores.
Los nombres de dominio de menos de tres palabras son más fáciles de leer y recordar.
Evite usar guiones, números, jerga y palabras difíciles de deletrear.
Elige una extensión que encaje con tu público, ya sea local o global.
Los mejores dominios se agotan rápido: busca y asegura el tuyo hoy mismo.Iniciar búsqueda

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Fresco. Moderno. Infinitamente flexible.

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Preguntas frecuentes: dominio .blog

El TLD (dominio de nivel superior) .blog es una extensión de nombre de dominio común entre los blogueros. Lo utilizan sitios web con blogs dedicados como una forma rápida e intuitiva de que los visitantes del sitio web sepan qué esperar. Recientemente, se ha convertido en una práctica empresarial más común utilizar los blogs para retener nuevos clientes a través del marketing de contenidos. Si bien los blogs personales han disminuido desde la década de 2000, los blogs comerciales están creciendo e impulsando un resurgimiento del nombre de dominio .blog.

Para comprar y registrar un nombre de dominio de blog para tu sitio web con Hostinger, asegúrate de que los dominios que desees estén disponibles realizando una búsqueda de nombre de dominio. Una vez que lo hayas decidido, haz clic en "añadir al carrito" y realiza la compra para obtener nuestro mejor precio.

Google otorga la misma importancia a cada extensión. No existe ninguna diferencia en la clasificación SEO entre .com, .blog o .xyz. Optar por un nombre de dominio .blog no es un factor de clasificación. Mejorar el SEO depende de múltiples factores como la calidad del sitio, la autoridad y los enlaces. Dicho esto, elegir .blog podría ayudar a los usuarios a identificar tu blog entre los resultados de búsqueda.

No, no necesariamente. Por ejemplo, WordPress es la plataforma de blogs más popular del mundo, pero la extensión de WordPress más popular sigue siendo .com. Si bien no es necesario, los usuarios que comienzan pueden usar la extensión .blog para aclarar inmediatamente el propósito de un sitio.

Crear un blog con Hostinger nunca ha sido tan fácil, gracias al intuitivo Creador de páginas web de Hostinger. Sigue esta guía para aprender cómo empezar un blog sin conocimientos de codificación ni diseño. El Creador de páginas web de Hostinger está diseñado para principiantes y propietarios de pequeñas empresas. Empieza a crear ahora y publica tu nuevo sitio web en menos de una hora.

Algunos TLD se pueden registrar por más tiempo que el límite habitual de un año, y los usuarios pueden obtener un mejor precio si optan por un período de renovación más largo. Cuesta MXN 40.99 el registro inicial de un nombre de dominio .blog con Hostinger y el precio de renovación es MXN 612.99 cada 12 meses. Los usuarios que deseen proteger su dominio contra la caducidad pueden activar la renovación automática para recibir una notificación dentro de los 30 días posteriores a la fecha de renovación.

Transferir cualquier dominio o sitio web a Hostinger desde tu proveedor actual siempre es fácil. No importa qué tipo de extensión de dominio tengas, simplemente siga estos pasos para enviar una solicitud de transferencia de dominio o migrar todo tu sitio web a Hostinger.

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